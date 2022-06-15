Короли рекламы. Овечкин и другие звёзды НХЛ зарабатывают миллионы, не играя в хоккей

Бьются не только на льду, но и за спонсоров.

Статус ведущего игрока НХЛ обеспечивает спортсмена солидным долларовым контрактом. Но, в отличие от футбола или тенниса, достичь финансового успеха за пределами льда удаётся лишь единицам из хоккеистов. Сами по себе десятки заброшенных шайб и розданных голевых передач не гарантируют щедрые персональные контракты от спонсоров.

Чтобы заинтересовать рекламодателей, недостаточно быть просто лучшим в мире вратарём, защитником или нападающим: нужно котироваться наравне с величайшими представителями профессии и желательно обладать специфическими особенностями – внешности, происхождения или местонахождения. «Чемпионат» рассказывает, сколько зарабатывают главные хедлайнеры мирового хоккея с помощью рекламы.

Коннор Макдэвид, $ 4 млн

Канадец, бесконечно бьющий локальные и заметные рекорды, наделён самым «тяжёлым» контрактом в лиге. В среднем его услуги обходятся «Эдмонтону» в $ 12,5 млн за год. Нет равных Макдэвиду и за пределами льда. От сотрудничества с шестью спонсорами Коннор получает по $ 4 млн за сезон.

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com/oilers

Партнёры нападающего связаны либо со спортом, либо с «Эдмонтоном». Макдэвид работает с adidas, хоккейным экипировщиком CCM, производителем спортивного питания BioSteel и мобильным приложением Buzzer, которое транслирует спортивные события. Кроме того, хоккеиста поддерживают телекоммуникационная компания Rogers Communications (владеет правами на название домашнего стадиона «Ойлерз») и канадский банк CIBC (раннее спонсировал бейсбольный клуб в Торонто).

Остон Мэттьюс, $ 3,5 млн

Список спонсоров Остона Мэттьюса короче в два раза. Однако по сумме денег 24-летний форвард «Мэйпл Лифс» уступает Макдэвиду всего полмиллиона. Принадлежность к команде, выступающей на самом крупном канадском хоккейном рынке, экспрессивный внешний образ, мексиканские корни – совокупность этих факторов даёт Остону уникальность, за которую бренды готовы платить больше. Мэттьюс сотрудничает с ССМ, Nike и Verizon Communications – крупнейшим поставщиком услуг беспроводной связи в США.

Митч Марнер, $ 3 млн

Партнёр Мэттьюса по «Торонто» – Митч Марнер – за выполнение своих непосредственных обязанностей получает $ 8,5 млн ежегодно. Вне площадки Марнер берёт своё количеством. Канадец имеет соглашения с Nike, Red Bull, страховой компанией Intact Insurance, производителями экипировки True Hockey и Warriors, разработчиком наушников Beats by Dre. В последний сезон место в его рекламном портфеле досталось бренду очков Oakley и пакету акций компании OverActive Media.

Сидни Кросби, $ 3 млн

Бессменный капитан «Питтсбурга» всё ещё держится в пятёрке самых востребованных игроков НХЛ. Но только за последние два года рекламные доходы Кросби – бывшего многолетнего лидера рейтинга – рухнули на треть. Сейчас Сидни продолжает взаимодействовать с adidas, ССМ, сетью фастфуда Tim Hortons и производителем спортивных напитков Gatorade.

Александр Овечкин, $ 5 млн (по состоянию на 2019 год)

Нынешние доходы извечного конкурента Кросби оценить сложнее – лидер «Вашингтона» сотрудничал не только с североамериканскими, но и с более закрытыми российским компаниями. Однако если ориентироваться на рейтинги Forbes, то на протяжении всей карьеры Ови был ниже Сида. Россиянин отставал даже в 2017 году, когда заключил контракт с банком «Открытие». Инсайдеры утверждали, что соглашение стоило компании $ 0,5–1 млн и стало одним из самых дорогих на всём отечественном рынке рекламы.

Александр Овечкин Фото: nhl.com/capitals

Добиться перелома Овечкину удалось только в 2019-м. Тогда авторитетный финансовый журнал оценил стоимость рекламного портфолио Александра в $ 5 млн. В разное время нападающий «Кэпиталз» работал с Nike, Coca-Cola, Gillette, Beats by Dre, Fanatics, Upper Deck, Kraft Canada, Verizon Wireless, Bauer, Hair Cuttery. Вероятно, превосходство над Кросби ему принесли новые контракты с Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food. Кроме того, хоккеист договорился о партнёрстве с «Промсвязьбанком». В рекламе компании Ови больше не появляется, поэтому вряд ли удерживает планку в $ 5 млн.

Рекламные доходы других игроков НХЛ – в том числе звёздных – меньше на целую пропасть. Получить спонсоров за пределами рынка хоккейной или спортивной экипировки многим из них, как правило, не удаётся. Но порой феноменальный успех на льду позволяет увеличить личную капитализацию. Один из недавних примеров – Никита Кучеров.

В прошлом году российский нападающий «Тампы» на широкую ногу отпраздновал завоевание Кубка Стэнли. Во время гуляний Кучеров в полураздетом виде почти постоянно держал в руках бутылку с пивом. Соответствующий бренд отметил удаль спортсмена и выложил перед ним спонсорское соглашение, сопроводив сделку ироничным твитом: «У него нет футболки, но есть контракт с нами. Добро пожаловать в команду!»