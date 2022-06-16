В Америке подбирают Малкину новый клуб. Переговоры с «Питтсбургом» ни к чему не приведут?

«Пингвинз» готовы активизировать общение с 35-летним нападающим только после того, как придут к соглашению с его партнёром и ровесником.

История с новым контрактом Евгения Малкина в НХЛ обрастает всё новыми подробностями. Накануне журналист The Athletic Роб Росси рассказал, как на будущее нападающего смотрят в «Питтсбурге». По словам инсайдера, менеджеры клуба считают своей первостепенной задачей договориться с защитником Крисом Летангом, чьё соглашение так же, как и у Малкина, истекает этим летом. До тех пор, пока стороны не придут к компромиссу, переговоры с россиянином будут поставлены на паузу.

При этом, утверждает Росси, новый владелец франшизы – Fenway Sports Group (FSG) – рассчитывает на то, что не только Летанг, но и Малкин продолжат выступать за клуб вплоть до своих последних матчей в лиге. Впрочем, новости в этом нет – ещё в середине мая генеральный менеджер Рон Хекстолл публично озвучил такие намерения: «Мы хотели бы продлить контракты с обоими игроками. Мы хотели бы оставить Джино игроком «Питтсбурга» до конца его карьеры, с Летангом то же самое. Они оба великие спортсмены, которые находятся здесь долгое время и сейчас выступают на высоком уровне».

Евгений Малкин против Дмитрия Орлова Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Но Росси добавляет: сохранив Летанга и Малкина, «Питтсбург» сохранит до конца карьеры и Сидни Кросби. Канадец, обладающий колоссальным авторитетом в клубе, не хочет расставаться с надёжными партнёрами и давними друзьями. Росси уверен, что руководство «Пингвинз» держит капитана в курсе переговоров с его звёздными одноклубниками. Ровно месяц назад другие инсайдеры сообщали, что Кросби недоволен условиями, которые руководители предложили Летангу и Малкину. Тогда в большинстве СМИ речь шла об одинаковых соглашениях для каждого – три года с кэпхитом $ 5 млн. В то же время инсайдер Эллиотт Фридман заявлял, что перед защитником «пингвины» готовы выложить четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 7,25 млн – такая же сумма прописана в его текущем трудовом договоре. В таком случае, правда, не вполне ясно, что смущает Летанга и почему он всё ещё не поставил решающую подпись.

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Пока Летанг безмолвствует, Малкин успел донести собственную позицию до широкой аудитории. «Я считаю, что по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты, – сказал хоккеист в середине мая изданию Pens Inside Scoop. – Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение. Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года три или четыре. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего».

Евгений Малкин Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Иными словами, Малкин готов снизить цену на свои услуги с нынешних $ 9,5 млн в год. Но какова предельная сумма, до которой он может откатиться? И много ли клубов способны дать Евгению больше $ 5 млн?

Издание The Hockey Writers предполагает, что предметный спрос на Малкина может возникнуть у трёх команд. Самый очевидный вариант – «Каролина». В плей-офф атака «ураганов» смотрелась мощно, но прямолинейно. Появление опытного нападающего с отличным видением площадки и чувством паса внесло бы в такую систему разнообразие. Кроме того, «Харрикейнз» имеют пространство для манёвра, располагая $ 19,3 млн под потолком.

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Ещё больше свободных денег у «Лос-Анджелеса», поэтому авторы издания не исключают переезд Малкина в Калифорнию. Третьим возможным сценарием продолжения карьеры для россиянина они называют «Колорадо». Журналисты ожидают, что после финала Кубка Стэнли «Эвеланш», напротив, не хватит средств на громкие трансферы, а сильные игроки понадобятся.

Тем не менее The Hockey Writers оценивает вероятность того, что Малкин продлит роман с «Питтсбургом», в 85%. И действительно, отказ от Евгения сулит «пингвинам» весьма сомнительный выигрыш, а проиграть можно много. Найти на рынке более достойного хоккеиста за адекватные деньги трудно, зато велик риск потерять расположение части болельщиков и рассориться с Кросби – лицом франшизы в этом веке.