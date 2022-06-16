Самые дорогие игроки НХЛ не попали в финал. Даже звёздам нельзя платить больше $ 10 млн?

Как известно, «Тампа-Бэй» — это не только команда, которая умеет находить бриллианты в поздних раундах и превращать их в звёздных хоккеистов. «Молнии» — короли управления потолком, которые уже семь-восемь лет умудряются не переплачивать никому из игроков — каждый раз находят новые хитрые методы избежать потолочного ада.

Никто в «Тампе» не занимает более $ 10 млн под потолком зарплат. Никита Кучеров, Андрей Василевский, Стивен Стэмкос и Виктор Хедман получают порядочно, но не попадают в топ-15 самых дорогих игроков лиги. Та же история и с «Колорадо» — главная звезда команды Нэйтан Маккиннон пока что играет за $ 6,3 млн в год, Кейл Макар недавно начал девятимиллионный контракт, но он не включает защитника и в пятёрку самых дорогих оборонцев лиги.

Ни одна команда, где есть игрок, имеющий кэпхит в $ 10 млн или больше, в этом году не вышла в финал Кубка Стэнли. Единственный такой пример последних лет — «Монреаль», где Кэри Прайс в перекошенном ковидом сезоне выдал свой, возможно, последний пиковый плей-офф — почти весь этот год он провёл, занимаясь лечением зависимостей.



Пробежимся по всем индивидуально:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон», $ 12,5 млн)

В этом сезоне ещё не были разгребены все завалы старого менеджмента, а новый в лице Кена Холланда постарался нагрузить потолок ещё сильнее — например, приглашением Данкана Кита. Как уже говорилось, команде остро не хватает молодых талантов на копеечных контрактах новичков — для этого надо лучше драфтовать.

Артемий Панарин («Рейнджерс», $ 11,6 млн)

Прошёл в финал Востока, где атаку «НЙР» как-то даже невежливо захлопнула «Каролина». И ведь у «Рейнджерс» есть крутая на бумаге молодёжь, расхваленная Kid Line. Однако первый номер драфта Алекси Лафренье за плей-офф набрал девять очков. Для сравнения: 19-летний Маккиннон в своём первом плей-офф в карьере набрал 10 очков — за один раунд, а не три.

Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Митч Марнер (все — «Торонто», $ 11,6 млн, $ 11 млн и $ 10,9 млн соответственно)

Повторимся — сейчас всё сильнее кажется, что баланс в команде сломал здоровенный контракт Тавареса. После него молодые звёзды и их агенты стали требовать схожие сделки уже после окончания контрактов новичков, а менеджмент безоговорочно поддался на их требования. И плохо не то, что три игрока съедают столько места под потолком — плохо, что они все форварды.

Джон Таварес Фото: nhl.com

Эрик Карлссон («Сан-Хосе», $ 11,5 млн)

Изначально обмен защитника в клуб, где уже был одинаковый по функционалу Брент Бёрнс, казался странным. Так и получилось — несмотря на успешный дебютный сезон с финалом конференции, швед не вписался в команду, его несуразный контракт лишил «акул» возможностей перестройки, и сейчас ЭК65 полузабыт.

Дрю Даути и Анже Копитар (оба — «Лос-Анджелес», $ 11 млн и $ $ 10 млн соответственно)

Получили большие сделки уже после двух кубков, такие контракты заключают в себе и своеобразный «бонус за лояльность». Даже могут претендовать на ещё один кубок — в последние годы «Короли» собрали солидный пул молодёжи, а пока они играют на детских контрактах, место под потолком можно использовать на опытных игроков.

Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн (оба — «Чикаго», по $ 10,5 млн)

Схожая история с ребятами из ЭлЭй, связка 19-88 на момент своего жирненького продления выиграла два кубка, а в последний год своих старых сделок ещё и третий. В принципе, могли стать чемпионами с молодым Панариным в составе, но менеджмент, в отличие от «Тампы», делал команду только хуже. После секс-скандала от «Чикаго» вообще остались руины.

Джек Айкел («Вегас», $ 10 млн)

В 2017-м получил свой контракт на фоне двух вещей: отставки старого менеджмента, который якобы не сошёлся с Айкелом, плюс большого контракта Макдэвида (американец тогда ещё считался близким к нему по потенциалу). Единственный раз Айкел оказался в команде уровня в плей-офф в том году, когда её переломало травмами пополам.

Джек Айкел Фото: nhl.com

Александр Барков и Сергей Бобровский («Флорида», по $ 10 млн)

Идти в плей-офф с такими неопытными тренерами, как у «Пантер» — не лучшая идея. Новый менеджмент «Пантер» доказал свою эффективность, так что интересно будет посмотреть, смогут ли они сделать из регулярочной команды плей-оффного монстра уровня соседей по Флориде.



Тем не менее кубок без суперзвезды (или точнее — без игрока из топ-5 драфта) не выиграть. Вариантов здесь не так много. Команде может повезти, как «Питтсбургу» и «Чикаго», которые были способны собрать сильные команды уже во время детских контрактов их звёздочек. Однако современные клубы, которые обычно идут к драфт-пикам путём выжженной земли, обычно не имеют костяка.



Часто контракты, которые кажутся переплатой, хорошими делает время. Это уже забыто, но $ 9,5 млн, которые Александр Овечкин получил в январе 2008-го, на тот момент составляли почти 20% от потолка, а контракт казался полным безумием. Ови свои деньги отработал полностью, но вот создать вокруг него по-настоящему глубокую и сбалансированную команду удалось лишь через семь-восемь лет, когда девять миллионов перестали быть эксклюзивной суммой.

Есть редкий сценарий Натана Маккиннона. Его контракт на $ 6,3 млн не был менеджерской удачей или альтруизмом игрока. В первые три сезона в НХЛ Мак действовал не в центре, а на фланге, тренеры предпочитали молодому канадцу даже Карла Сёдерберга. В контрактный сезон у Маккиннона не потрясающие воображение 52 очка — вряд ли бы он получил больше, чем свои $ 6 млн. Так неправильное использование большого таланта дало «Колорадо» нынешний шанс для построения суперкоманды.

Натан Маккиннон Фото: nhl.com/avalanche

Тем не менее жизнь показывает, что для построения команды-звезды либо менеджерам надо отказываться от лишнего таланта в сторону равенства, либо игрокам отказываться от пары лишних миллионов. Обычно в качестве сделок, называемых «team-friendly», примером называется безналоговая Тампа, но «Бостон», где налог штата есть, долгое время умудрялся платить своим звёздам меньше рынка.



Самой разумной для звёзд современности становится формула «уступить сейчас, чтобы добрать потом» — но не все следуют ей. Более того, для команд становится даже выгоднее, когда их молодые звёзды тормозят. Следующим контрактом, который через несколько лет будет казаться читерским, может стать восьмимиллионная сделка Джека Хьюза, не очень хорошо проведшего дебютные сезоны в НХЛ.



Ну а можно пойти путём «Тампы» и вообще не допускать ошибок при селекции. Однако если менеджера зовут не Стив Айзерман или Жюльен БрисБуа, сделать это будет нереально.