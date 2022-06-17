ФХР готовит революцию в российском хоккее. Что стоит за её планами о разделении КХЛ?

Впервые об идеи разделения Континентальной хоккейной лиги заговорили примерно месяц назад, за несколько дней до официальной церемонии закрытия минувшего сезона. Говорилось о возможном делении клубов на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу. Формально дивизионы могли назвать КХЛ-А и КХЛ-Б – высший и низший. По задумке авторов идеи, в главном дивизионе должно было находиться 12 команд, куда бы вошли топ-клубы. Во второй дивизион собирались включить 16 команд – к 10 клубам КХЛ могли добавить шесть команд из ВХЛ. Сообщалось, что эта инициатива якобы исходила от топ-клубов КХЛ, которые заручились поддержкой Федерации хоккея России.

«Я узнал об этой идее из СМИ. Мы разделили МХЛ на дивизион А и Б. Но о КХЛ речь не идёт. Кто такое мог придумать? Если такое случится, КХЛ развалится. На мой взгляд, такое недопустимо. Хоккей должен быть в регионах. Как делить лигу? По какому принципу? Давайте такие слухи не обсуждать», — глава КХЛ Алексей Морозов в жёсткой и категоричной форме, казалось бы, пресёк все возможные слухи на сей счёт и поставил точку в этом вопросе.

Но время до начала нового сезона стремительно таяло, а информации по дате публикации календаря регулярного чемпионата по-прежнему не поступало. И вот сегодня стала известная причина данной заминки. Всё дело в том, что идея о разделении КХЛ на группу элитных команд и тех, кому не повезло быть причисленным к пантеону святых, никуда не делась. Уже сам президент КХЛ вынужден был констатировать, что организации не удаётся договориться с ФХР о формате проведения нового чемпионата.

«КХЛ направила в ФХР на согласование структуру календаря на сезон-2022/2023 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионате должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166, с одной паузой в декабре под Кубок Первого канала. Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля.

Хоккеисты «Ак Барса» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ответ от ФХР был получен в июне, где предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд – на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате. Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учёта мнений всех клубов нельзя.

Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учёта географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелёты, так как вырастет их количество. Для проведения комфортного, равномерного и ритмичного календаря на 70 матчей для каждой команды необходимо иметь как минимум 170–175 игровых дней, в противном случае придётся проводить большое количество сдвоенных и спаренных матчей и длинные серии матчей через день. Лига направила в ФХР все аргументы. Сейчас важно как можно быстрее согласовать структуру проведения нового сезона, чтобы избежать логистических и организационных сложностей, с которыми могут столкнуться клубы и лига», – заявил Морозов изданию «РБК-Спорт».

Далее одно из российских изданий решило подогреть информацию о готовящемся разделении лиги мощным инсайдом. Дескать, семь топ-клубов КХЛ выступили за разделение лиги на «сильных» и «слабых». По данным «Матч ТВ», инициатором идеи о разделении КХЛ на две отдельные лиги с «сильными» и «слабыми» командами стали семь клубов. Якобы ими стали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

Однако в публичной плоскости ни один из клубов не подтвердил данную информацию. Более того, сначала представители уфимского «Салавата Юлаева», а затем пресс-служба магнитогорского «Металлурга» опубликовали официальные опровержения своей причастности к идее ФХР в своих социальных сетях.

Роман Ротенберг на тренерской скамейке СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«ХК «Салават Юлаев» с уважением относится ко всем клубам КХЛ и всегда рад соперничеству с каждой командой, которая представляет обширную географию хоккейных стран России, Беларуси и Казахстана. Появившаяся в СМИ информация о желании нашего клуба разделить лигу на «сильных» и «слабых» является вымыслом и не имеет ничего общего с реальностью», — сказано в заявлении уфимцев.

«Пресс-служба ХК «Металлург» прямо заявляет о том, что ни в каких голосованиях о разделении КХЛ на отдельные лиги наш клуб участия не принимал и уж тем более не был «инициатором» подобного разделения», — говорится в сообщении магнитогорцев.

Аналогичную позицию выразили также представители московского ЦСКА и челябинского «Трактора». По информации «Чемпионата», в стане московского «Динамо» также очень сильно удивились тому, что было написано на сайте спортивного телеканала. В свою очередь, коллеги из «Бизнес Онлайн» сообщили о том, что и казанский «Ак Барс» не голосовал за разделение лиги на богатых и бедных.

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В сухом остатке получается, что только один из семи названных клубов публично не открестился от идеи ФХР. И этот клуб – СКА. Но что не так с этой идеей?

Во-первых, по какому принципу следует делить лигу на два класса команд? По результатам прошлого сезона, как это предлагают сделать в ФХР? Так по этим результатам вне элитной группы остаётся екатеринбургский «Автомобилист», и так уже достаточно наказанный КХЛ за провал в середине регулярного чемпионата. Досрочно завершив регулярку, КХЛ лишила уральскую команду шансов побороться за участие в плей-офф, которые математически у команды Николая Заварухина ещё оставались. Ради подготовки сборной России в Олимпийским играм КХЛ при активном содействии ФХР была вынуждена обрубить регулярку на неравном количестве сыгранных матчей. И теперь выясняется, что, помимо потери места в плей-офф, уральцы могут и потерять место в элитном дивизионе.

Ещё более интересная ситуация складывается с такими командами, как «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс». Эти три команды и вовсе смогли пробиться в плей-офф в минувшем сезоне и не выглядели мальчиками для битья в первом раунде. «Барыс» оказывал сопротивление будущему финалисту сезона – «Магнитке», «Сибирь» билась с «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик», хоть и не выиграл ни одного матча у «Трактора», всё равно стал одним из главных открытий сезона-2021/2022. Обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, нижнекамский клуб смог поставить игру, которая радовала глаз болельщиков даже других команд. И что теперь — в награду за все старания получить понижение в классе?

По первоначальной идее планировалось, что первая дюжина бьётся за восемь путёвок в плей-офф, две никуда не выходят, но и не вылетают, а ещё две команды отправляются в так называемую КХЛ-Б. Если претворить вот такой план в жизнь, то получается, что в новом сезоне представители дивизиона неудачников будут на протяжении всего года бороться за два места для повышения в классе, не имея даже теоретической возможности на попадание в плей-офф.

Возникает резонный вопрос, зачем владельцам клубов вкладывать деньги в эти команды, если у них нет ни одного шанса на выход в плей-офф? Да, если вынести за скобки «Автомобилист», бюджеты у этих клубов не самые высокие по меркам КХЛ, но если они станут ещё меньше, то мы увидим окончательное и бесповоротное расслоение лиги на богатых и бедных. В таком случае клубы, кому не повезло оказаться в КХЛ-Б, потеряют последних ярких хоккеистов, и на что тогда смотреть болельщикам этих команд? На перспективную молодёжь? Так и она уйдёт после таких реформ – либо в те самые пресловутые богатые клубы, либо в низшие лиги Северной Америки.

Игроки «Металлурга» празднуют гол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также планировалось, что между собой команды разных конференций всё-таки будут играть, но лишь дважды за сезон: один раз — на выезде, один — дома. Остальные матчи пройдут внутри конференций: по два дома и два в гостях со всеми и ещё целый ряд дополнительных дерби. Повышение количества матчей между принципиальными соперниками могло бы пойти на увеличение интереса к лиге. Но и здесь всё не так просто.

В посткоронавирусный сезон в НХЛ были вынуждены пойти на то, чтобы проводить регулярку исключительно внутри дивизионов. И все стали свидетелями бесконечных матчей между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», «Рейнджерс» и «Айлендерс», «Эдмонтоном» и «Калгари». Матчи, которых обычно болельщики и игроки клубов ждали с особым предвкушением, превратились в рутинный процесс и набили оскомину всем. В конце сезона игроки НХЛ уже открыто жаловались на график регулярки и говорили о том, как им надоело день за днём играть с одним и тем же соперником. Топ-матчи перестали быть праздником и стали банальной историей. Но в НХЛ на подобный шаг пошли на вынужденной основе и уже в следующем сезоне вернулись к обычному формату проведения регулярки, тогда как в ФХР предлагают нам поверить в то, что увеличение топ-матчей якобы сразу поднимет качество хоккея.

Да нет, не поднимет. Качество хоккея в лиге в первую очередь поднимают максимально равные возможности у клубов. Когда самый богатый клуб НХЛ «Рейнджерс» в межсезонье вынужден ломать голову над тем, от кого из своих игроков им предстоит отказаться, чтобы вписаться в потолок зарплат, а освобождённый хоккеист переходит в другую команду и попадает там в верхние звенья. А когда два-три богатых клуба как пылесосом проходят по рынку свободных агентов, собирая не только все сливки, но и игроков по принципу «лишним не будет», разделением на два дивизиона вряд ли получится добиться повышения уровня хоккея.

Впрочем, если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Вполне возможно, что у ФХР есть какие-то веские доводы и аргументы в пользу революционной для российского хоккея концепции. Но если так, то хотелось бы их услышать.