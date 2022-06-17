«Он русский и часто равнодушен к игре». Как мимо Кучерова прошли 29 клубов на драфте НХЛ

Американские журналисты любят два занятия: составлять рейтинги будущих драфтов и проводить ревизии драфтов прошлых. Когда дело доходит до набора-2011, в его исправленной версии на первое место неизменно выходит Никита Кучеров, который в реальности был выбран лишь под 58-м номером.

Каждый раз непонятно, как клубы могли пройти мимо Никиты, учитывая его историческую игру на преддрафтовом ЮЧМ — Кучеров набрал там 21 очко в семи играх и установил рекорд, который пока никто не может побить. Парни, которые соседствуют с Кучеровым в этом топе, стабильно уходили в первом раунде (Хьюз, Кофилд, Нюландер, Кессел) или проецируются в топе драфта (Мичков).

Вернёмся в 2011-й. Многочисленные сайты и драфтовые агентства составляли свои версии первого раунда драфта или даже первой сотни. Кучерова в топ-30 не ставил никто. Обычно его позиция примерно соответствовала той, под которой он реально ушёл в «Тампу».

Никита Кучеров на МЧМ-2013 Фото: photo.khl.ru

Сайт The Hockey Writers был одним из самых щедрых и поставил Никиту 49-м. Журналист издания отмечал, что талант Кучерова — на уровне первого раунда. Тогда почему же Никита был в середине второго? «На льду он часто выглядит равнодушным к игре и хватает немотивированные удаления», — так описывался большой недостаток в игре юного Кучерова. В принципе, до конца он его так и не преодолел — мы видели это в некоторых моментах.

К тому моменту НХЛ уже повидала достаточно наших талантов, которые сегодня могли творить невероятные вещи, а потом хандрить несколько матчей. Имена Николая Жердева и Станислава Чистова, которые не смогли добавить к таланту работоспособность и дисциплину, запомнились не только нам, но и менеджерам НХЛ. Один из журналистов даже во время рекордного ЮЧМ писал: «Потенциальные проблемы с рабочей этикой — можно сравнить его с российскими игроками прошлого».

Это был один из недостатков. Второй — так называемый «русский фактор». Ныне это уже забыто, но тогда КХЛ была на пике своего геополитического и финансового влияния, российские игроки могли получить большие деньги дома. Низкий курс доллара и то, что у НХЛ тогда были доходы и зарплаты меньше нынешнего, делали условия КХЛ ещё более выгодными.

Журналист Элдон Макдональд так и писал перед драфтом: «Главный негативный фактор Кучерова — он русский и играет в России». Паспорт был ещё не главной бедой, а вот КХЛ сильно мешала — выше Никиты ставили и Владислава Наместникова, который был консенсусным пиком первого раунда, и Александра Хохлачёва. Оба играли в канадских юниорских лигах, а не дома.

Никита Кучеров в основе ЦСКА Фото: photo.khl.ru

Незадолго перед драфтом Кучеров заявил, что собирается оставаться в России ещё на два сезона, что могло обрушить его акции ещё сильнее. Некоторые клубы на это надеялись. Например, «Калгари» выбирал во втором раунде прямо перед «Тампой», клуб имел планы на Кучерова, но посчитал, что сможет выцепить его попозже. А вот у «Лайтнинг» после второго раунда следующий пик был только в пятом — там решили не давать шанса конкурентам и рискнули.

Как мы знаем, двух сезонов в России Кучеров не провёл. Игрок получил травму плеча, которую в ЦСКА лечить отказались. По словам игрока, в клубе не поверили, что у него есть какая-то травма, и предложили Кучерову сделать операцию за свой счёт. Как говорил хоккеист в интервью, такое отношение и стало одной из причин отъезда в Канаду на год раньше запланированного.

Наконец, третий фактор, на драфте сыгравший против Кучерова — размер. Габариты игрока на тот момент составляли 178 см и 77 кг. Тогдашняя НХЛ была намного более старомодной и ещё смотрела на размер, а не на скорость. Благодаря этому в первом раунде ещё выбирали здоровяков, которые полагались исключительно на мясо и мышцы, а не мозги. Один из самых известных примеров — выбранный «Торонто» под 23-м пиком Тайлер Биггз: ноль матчей в НХЛ, лишь 17 очков за сотню игр в АХЛ.

Никита Кучеров в составе «Красной Армии» Фото: photo.khl.ru

Из-за габаритов его игра в тело вызывала большие вопросы. Скауты отмечали, что он не боится делать грязную работу, но из-за небольших размеров это банально не всегда получалось исполнять. Возможно, на адаптацию к НХЛ ушёл первый сезон в лиге (2013/2014), который Кучеров провёл в четвёртом звене с чекером Нейтом Томпсоном. Уже через год родились легендарные «Тройняшки».

В результате всего к НХЛ Кучеров подходил в довольно невнятном статусе игрока, который отлично показал себя на молодёжном уровне, но всё ещё казался человеком, который может не раскрыть свой потенциал. Даже когда он забил свой первый гол в НХЛ первым же броском по воротам, комментаторы назвали его «Дмитрием», перепутав с белорусским защитником Коробовым, которого параллельно вызвали из фарма.

Впрочем, история Кучерова — это тот случай, когда пошлая поговорка «всё хорошо, что хорошо кончается» действительно работает. Он попал в клуб, который лучше всего доводит молодых игроков к НХЛ и относится к любому своему проспекту как к возможному неогранённому алмазу. Не факт, что другая команда стала бы так носиться с восстановлением плеча Кучерова — некоторые организации вообще не обращают внимания на своих молодых вне пределов первого раунда.