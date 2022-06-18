Кинул «Магнитку», а теперь получил главный шанс в жизни. Финн Олкинуора едет в НХЛ

В послужном списке Олкинуоры неплохая наградная полочка: два золота чемпионата мира, одно серебро, призы лучшему голкиперу и золото Олимпиады – таким мы знаем Юсси здесь и сейчас, ибо завоевал он это буквально только что, на наших глазах. Но есть бэкграунд «до»: заслуги, которые привели его в Россию. Понятно ведь, что кого попало не берут играть в клуб КХЛ, пусть даже в «Адмирал» (ведь именно во Владивосток изначально приехал Юхо). За год до приезда в КХЛ финн выиграл европейскую Лигу чемпионов в составе финского «ЮПа». Ещё раньше признавался лучшим новичком-голкипером в североамериканской студенческой лиге. И в это же время не стремился связать жизнь с хоккеем.

Журналисты иногда спорят, как правильно его называть: Юхо или Юсси? По-разному пишут имя в финских СМИ, два имени и в социальных сетях голкипера. Ответ дал он сам в одном из интервью: «Моё официальное имя Юхо, но я могу быть и Юсси. Это обычное явление. Это нормально для Финляндии. Много имён, которые имеют разные производные от своего имени. Наверное, это как Александр, которого также можно назвать Саша».

Олкинуора родился в Хельсинки, но карьеру начинал в «Таппара» — семья решила переехать, когда Юхо был маленьким. Первая заокеанская попытка случилась в сезоне-2006/2007: финн уехал по обмену в Chadder’s, в юношескую лигу США. «Хотел учиться за границей и, когда мне было 16 лет, впервые оказался в Солт-Лейк-Сити», — вспоминал Юсси. Когда обмен закончился, Олкинуора вернулся домой и стал играть за хельсинский «ХИФК», а ещё через год выиграл с этой командой серебряную медаль молодёжной лиги Финляндии.

Есть один большой плюс в Северной Америке – возможность совмещать учёбу и хоккей. Как признаётся сам Юхо, он «буквально заваливал письмами многих тренеров и пытался найти хорошую школу». В конце концов нашёл Денвер. Для этого Олкинуора отыграл год в юниорской лиге США, пытаясь-таки привлечь внимание. В результате тренеры сдались под его напором и дали шанс в Университете Денвера. Чтобы учиться в университете, вратарю пришлось взять ссуду. Газета «Суур-Ювяскюля» говорила о сумме в $ 45 тыс. На удивление Олкинуора быстро адаптировался, почти сразу вытеснил прежних голкиперов и уверенно занял место первого вратаря. Два года он тащил «Денвер» и несколько раз был включён в список звёзд NCAA.

Юсси Олкинуора в студенческой лиге Фото: Karl Gehring/Getty Images

Зная нынешнего Олкинуору, немного забавно об этом слышать, но в юношестве финн не спешил связывать свою жизнь с хоккеем. «Хотел познать мир, это было отличное время. В то же время я играл, мне нравилось играть в университетский хоккей. У меня был выбор: стать профессиональным хоккеистом или не стать. В Северной Америке у меня было на это несколько дополнительных лет. Мне было 20, и в этом возрасте тебе обычно не платят за то, что ты играешь. Ты просто занимаешься хоккеем, и у тебя одновременно есть возможность учиться».

Именно в «Денвере» пришло осознание, что есть шанс вырасти в профессионального игрока. Незадрафтованный Олкинуора заключил контракт новичка с «Виннипег Джетс». Но до счастья всё равно было очень далеко: выше АХЛ он не поднялся, в основном консервировался в Ист Косте. В итоге в Северной Америке Юсси играл на профессиональном уровне на протяжении трёх лет. Осознал, что пора возвращаться домой, лишь тогда, когда убедился в своих силах: «Я понял, что стал лучше как вратарь. Но, к сожалению, то, что я стал лучше, для команд Северной Америки не было заметно. Поэтому я вернулся домой, чтобы начать свою карьеру снова. Решил для себя, что финская лига – лучшее, что было в Европе, поэтому вернулся домой и постарался найти те недостающие части, которых мне не хватало для нормальной игры». В Америке действительно не замечали прогресса: за три года он сыграл всего 21 матч в АХЛ. То решение стало судьбоносным.

Дома он какое-то время заменял в «СайПа» травмированного Франса Туохимаа. А когда тот вернулся из лазарета, Олкинуору забрал «ЮП». Состав команды из Ювяскюля в сезоне-2017/2018 был легендарным. Помимо Юхо, там играли Йоонас Няттинен, Юусо Пуустинен, Роберт Рооба, Антти Суомела, Микко Мяенпяя, Яркко Иммонен. Именно их усилиями «ЮП» стал чемпионом Европы, а самую сильную часть команды после Кубка разметало по разным местам. Юхо тогда в первый раз почувствовал, что значит побеждать на серьёзном уровне. Ещё сезон отыграв в Лииге, получил приглашение в сборную, завоевал первую золотую медаль (пусть и сыграл всего один матч с Британией) и, наконец, поехал пробоваться в Россию.

Юхо Олкинуора и Антон Красоткин — голкиперы «Адмирала» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Остановился в «Адмирале», выиграл конкуренцию у Антона Красоткина, установил рекорд клуба из пяти побед подряд и перешёл через год в «Металлург». Первый сезон в Магнитогорске сложился отлично – меньше двух шайб за игру, в то время как Кошечкин пропускал 2,3. А вот на чемпионате мира Олкинуора пропустил ту самую обидную шайбу, которая подарила канадцам золото. «Не могу забыть тот гол. Тяжело вспоминать об этом. Мы были очень близки к победе. Бывает, что даже какие-то маленькие моменты могут решать судьбу всего чемпионата», — рассказывал Юсси.

На второй год снизились показатели самого Олкинуоры, но прибавил «Металлург» в целом, и шанс вернуть кубок в Магнитогорск был серьёзный. Перед решающей стадией чемпионата Юхо отправился на Олимпиаду, где взял золото (хотя там больше заслуг Сятери – Олкинуора не вовремя заболел ковидом). А дальнейший сценарий всем известен – по нехоккейным причинам многие легионеры собрали вещи и разъехались по домам. А «Магнитка» в финале упустила огромное преимущество и проиграла ЦСКА.

В мае «Биль» объявил, что подписал контракт с финном. Но после золотого выступления на чемпионате мира интерес проявили заокеанские коллеги. Олкинуоре предложили однолетний двусторонний контракт с «Детройтом» на минимальные $ 750 тыс. Воспользовавшись волшебным пунктом в контракте с «Билем», Олкинуора согласился попробовать силы в Америке.

Вторая заокеанская попытка точно будет последней. В основном из-за возраста. Если Олкинуора недостаточно проявит себя в 31 год, то потом окно в НХЛ для него закроется. Вратари сами по себе — долго созревающий продукт, и к 26-29 годам они обычно находятся в самом соку: эмоционально стабильные, хорошо знают себя, прошли много тренеров и школ. Олкинуора действительно заслужил поехать в НХЛ. Как минимум своим длинным и выстраданным путём. Но «Детройт» — потенциально неигровое место.

Самим «красным крыльям» вообще требуется серьёзная перестановка (после очередного непопадания в плей-офф), на которую в кои-то веки решилось руководство: уже уволен тренер. Основные вратари по прошлому сезону не слишком надёжны. Алекс Неделькович и Томас Грайсс пропускают больше трёх шайб за игру. У Недельковича ещё как минимум год соглашения с «Детройтом», и генменеджер «Детройта» Айзерман сказал в интервью местному изданию, что планирует видеть его первым номером. В случае Недельковича хотя бы есть надежда на возвращение кондиций времён «Каролины», которые он прилично растерял за год. А вот Грайссу пока не продлили контракт и, судя по всему, вряд ли продлят. Там уже и возраст, и плохие показатели, и просто требующаяся клубу встряска.

Если рассуждать об Олкинуоре, то всё решится в тренировочном лагере – либо он докажет, что достоин играть в НХЛ вторым номером (ну это как минимум), либо проведёт весь сезон в «Гранд-Рапидс». Что, кстати, очень невыгодно: там у него будет серьёзный конкурент, который в первую очередь важен «Детройту». В первом раунде драфта 2021 года «Уингз» выбрали вратаря Себастьяна Косса. Прошлый сезон он провёл в Западной лиге Канады, представляя «Эдмонтон Ойл Кингз». В новом сезоне Айзерман планирует доставить его под бок: аккурат в «Гранд Рапидс», где Коссу явно будут отдавать преимущество в воротах. Всё-таки свой молодой актив – это не 31-летний вратарь из Европы.

Стоит помнить, что весной из «Сочи» в «Детройт» переехал и Магнус Хелльберг. Так что, казалось бы, что вратарские позиции заполнены до отказа. В фарм-клубе в том числе. С другой стороны, Олкинуора ничем не хуже Хелльберга. По международной карьере даже лучше. Но сразу выпускать неопытного голкипера на место второго Айзерман не станет. Более того: искать вратаря он планирует на просторах НХЛ или хотя бы кого-то с опытом высшего пилотажа. И если найдёт, то Хелльберг попросту окажется ненужным «Уингз». С большой вероятностью следующий сезон он будет играть где-то на просторах Европы, а место третьего голкипера (при условии бэкапа из НХЛ) достанется Олкинуоре.

И думается ещё вот что. Из КХЛ в сторону Северной Америки в это межсезонье укатили трое иностранных вратарей. На просторах КХЛ топов будет не хватать – это понятно. Но приятно, что Хелльберг, Сятери и Олкинуора раскрываются под действием наших, российских тренеров. В частности – Александра Залевского из «Сочи» и Вадима Тарасова из «Сибири».

Может, скоро эти же тренеры дадут новых топов, только уже русских?