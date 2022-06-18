Реформа чемпионата КХЛ не блажь, а благо. Она сдвинет с места десятилетний застой

Проект календаря от ФХР: две конференции и намного больше качественных матчей

Проект, который Федерация хоккея России отправила в КХЛ, предполагает, что 22 клуба чемпионата будут поделены на две конференции.

Тогда «Конференция Юрзинова» будет состоять из 12 команд: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.

В «Конференцию Якушева» включат 10 команд: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи» «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Главная цель такого разделения – увеличение количества матчей между равными по силам соперниками. В соответствии с проектом ФХР все участники чемпионата по ходу сезона успеют сыграть со всеми. Но число встреч будет разным. Так, команды из разных конференций сыграют между собой дважды – по разу дома и в гостях. Остальные 50 матчей из 70 (то есть 70% регулярки) придутся на игры внутри конференций.

Таким образом, топ-клубы не будут ни замыкаться в своём кругу, ни изолироваться от команд с более скромными возможностями. Зато акцент сместится в сторону повышения интенсивности и соревновательности чемпионата. Ведь очевидно, что во встречах соперников, которые сопоставимы по силе, уровень зрелищности и спортивной борьбы намного выше.

Важно, что проект от ФХР оставляет всем командам чемпионата шансы достойно выступать в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Предлагается два варианта распределения путёвок в плей-офф. Согласно первому из них, прямые путёвки получают 10 команд из «Конференции Юрзинова», четыре команды из «Конференции Якушева», а ещё две будут разыграны по окончании чемпионата в стыковых матчах между разными конференциями (11-е место из «Конференции Юрзинова» против пятого места из «Конференции Якушева», 12-е место из «Конференции Юрзинова» против шестого места из «Конференции Якушева»).

Второй вариант подразумевает, что в плей-офф напрямую попадут восемь лучших из «Конференции Юрзинова» и четыре лучших из «Конференции Якушева», а ещё по четыре команды из каждой конференции будут играть за оставшиеся путёвки в таких же стыковых матчах.

КХЛ де-факто уже разделилась на две лиги

Проект, предложенный федерацией, пока не утверждён. Но воплощение этой реформы в жизнь – шаг, который давно назрел. Без изменений в структуре клубных соревнований невозможно дать импульс развитию отечественного хоккея. Более того, существование многих проблем в нынешней хоккейной отрасли обусловлено именно стагнацией чемпионата КХЛ.

Хоккеисты ЦСКА и «Металлурга» в финале Кубка Гагарина — 2022 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Первое. Структура чемпионата просто не соответствует современным реалиям. Схема, где есть более 20 клубов и стремление к максимальному числу игр всех со всеми, была актуальна для 2008–2010 годов. Тогда в лигу массово возвращались русские энхаэловцы, столь же массово приезжали лучшие легионеры из самых сильных стран хоккейной Европы, молодёжь не уезжала за океан теми темпами, что сегодня. Сейчас на 20 с лишним команд просто не хватает сильных хоккеистов. Непродуманные реалии потолка зарплат вытолкнули в Северную Америку не только большинство звёзд, но и многих одарённых молодых мастеров.

А те, кто остался в КХЛ, прогрессируют медленнее, чем могли бы. И это второе свидетельство неэффективности нынешней формулы чемпионата. Топ-клубы и все остальные разделились примерно в пропорции «50 на 50». Де-факто внутри КХЛ давно существуют две лиги. И разница в классе между ними столь велика, что добрая половина матчей чемпионата проходит вообще без настоящей спортивной борьбы. Одни знают, что можно сыграть вполноги, но всё равно победить с разницей в три-четыре шайбы. Другие понимают, что даже 150%-я самоотдача не позволит добиться победы и обернётся лишь усталостью в следующих матчах. Как итог – в условиях дефицита настоящей конкуренции хоккеисты просто не прогрессируют.

Без реформы страдает сборная и падают рейтинги

Третье. Кроме того, страдает сборная России. При формировании национальной команды тренерам приходится, по сути, опираться на кадры из двух-трёх клубов. Плюс единичные кандидаты из ещё двух-трёх команд, тоже, впрочем, входящих в число традиционных фаворитов чемпионата. Выбор у сборной ограничен именно потому, что внутри чемпионата нет условий постоянно прибавлять в мастерстве. Перед глазами и пример из недавней истории – Суперлига 2000-х. В ней было меньше команд (16 участников) и намного больше напряжённых, конкурентных матчей. Каждое регулярное первенство было настоящей битвой, поскольку в плей-офф выходили всего восемь клубов. Как итог – за несколько лет внутри здорового клубного хоккея выросло целое поколение звёздных игроков, благодаря которому Россия смогла выиграть четыре чемпионата мира и до сих пор находится на первом месте в мире по числу медалей ЧМ в последние 10–15 лет. Что на взрослом, что на молодёжном уровне.

Игроки сборной России на Кубке Карьяла в ноябре 2021 года Фото: photo.khl.ru

Четвёртое. О неблагополучии клубного хоккея говорят и рейтинги КХЛ, которые вполне уместно назвать катастрофическими. По данным «Матч ТВ», в сезоне-2020/2021 рейтинги лиги в полтора раза уступали Евротуру и чемпионату мира. При этом стоит понимать, что «Матч ТВ» показывал только те матчи ЧМ, в которых наша сборная не играла. Получается, что хоккей с участием сборных Финляндии, Латвии или Британии был для отечественного зрителя интереснее, чем игры российских клубов. Положение дел, конечно, недопустимое – особенно если учесть, что рейтинги КХЛ учитывались по самым высоким показателям полуфиналов и финала плей-офф (а к регулярке интерес ещё ниже).

Пятое. Сама жизнь показывает, что самый содержательный и качественный клубный хоккей демонстрируется именно тогда, когда на лёд друг против друга выходят лучшие команды страны. Вот пример из свежего розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф клубы второго эшелона проиграли фаворитам без шансов (одержали семь побед в семи сериях, тогда как их соперники выиграли 28 матчей). Во втором раунде картина начала выравниваться (одна серия даже затянулась до семи встреч). А с третьего, в полуфиналах Запада и Востока, пошла по-настоящему качественная борьба. И так из года в год. О том, что нашему хоккею нужны такие «игры от ножа» не только в плей-офф, но и в регулярке, говорят почти все профессионалы отрасли. Свежий пример – недавнее заявление тренера действующих чемпионов, легендарного армейца Сергея Фёдорова.

Реформа от ФХР позволит решить многие проблемы

Если проект календаря от ФХР будет воплощён в жизнь, то у российского клубного хоккея появятся новые драйверы роста. Намного больше упорных и интенсивных матчей – по сути, их будет даже не 70, а 90%. Ведь топ-клубам придётся упираться не только против соперников из конференции Юрзинова, но и против остальных. Подсчёт очков-то идёт внутри конференции, и своё место в плей-офф, а также высокий кубковый посев придётся отстаивать в вечной борьбе с себе подобными. Марафон, в котором нельзя дать слабину.

Клубный хоккей будет эффективнее готовить кадры для сборной. Чем больше игр «от ножа» – тем сильнее прогрессируют хоккеисты. Пример – не только Суперлига 2000-х, о которой мы говорили, но и современная НХЛ. Оттуда в любую сборную – хоть российскую, хоть канадскую – всегда приезжают классные мастера, которые готовы быть лидерами на турнирах уровня чемпионата мира и Олимпиады. Когда такую же мощную игровую практику начнёт предлагать КХЛ, то это решит не только проблему кадрового дефицита кандидатов в национальную команду, но и будет удерживать от отъезда молодёжь.

Лучший новичок прошедшего сезона КХЛ – форвард «Авангарда» Арсений Грицюк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возрастёт интерес к чемпионату со стороны зрителей и телевидения. У матчей между топ-клубами объективно больше болельщиков на аренах, выше рейтинги трансляций. Но ведь исчезнет и «болото» (десяток команд, ещё до Нового года потерявших шансы на плей-офф и играющих спустя рукава). Ведь в предложенном формате почти любой участник «Конференции Якушева» до последнего будет рассчитывать на выполнение поставленной задачи.

Наконец, сам плей-офф будет более справедливым и интригующим. Сейчас сильнейшие клубы Запада и Востока годами не встречаются между собой, и это неправильно. Искусственно созданная изоляция, преодолевать которую необходимо как можно скорее! Сам принцип определения чемпиона станет более справедливым – это уже не говоря о новых глубинах игровой практики и дополнительной «подкачке» рейтингов.

Все предыдущие годы КХЛ, составляя свой календарь, копировала НХЛ. Но для того, чтобы играть по североамериканским рецептам, у нас нет ни кадровых ресурсов (то есть примерно тысячи лучших игроков мира), ни позитивных трендов, позволяющих оправдать такое копирование. Проект от ФХР – это полноценная дорожная карта по импортозамещению в хоккейной отрасли. И принять её к исполнению – насущная, актуальная потребность всего российского хоккея.