Технари-малыши и бросивший «Авангард» защитник. Кто из игроков АХЛ может приехать в КХЛ

Без легионеров КХЛ всё-таки не останется, хотя ещё пару месяцев назад казалось обратное. Привычных нам финнов и чехов ждать точно не стоит, а вот с остальными можно договариваться. На 90% это будут североамериканцы, несмотря на отдельные исключения типа Даниэля Заара, с которым «Торпедо» уже якобы условилось о возврате в команду.

Первым пример подал «Витязь», подписавший Зака Митчелла и защитника Жереми Руа. Если Митчелл к КХЛ уже адаптирован, то Руа приехал из словацкой лиги, куда неожиданно уехал после сильных сезонов в АХЛ. И именно фарм-лига НХЛ станет главным ресурсным центром для КХЛ в этом чемпионате. Кого оттуда могут вытащить наши клубы?

в. Трой Гросеник

Статистика в сезоне-2021/2022: 30 матчей, 16 побед, 93,3% ОБ, КН 2

Бывший вратарь «Сан-Хосе» установил редкое достижение, сделав «сухарь» в своей первой игре в НХЛ. Правда, после этого он за пять лет провёл лишь три игры в главной лиге. Возможно, дело в размерах — 185 см Троя для современной НХЛ уже фактически и не рост.

Трой Гросеник Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

А вот для АХЛ парочка лишних сантиметров роли не играет — у Гросеника в этом году 93,3% отражённых бросков, лучший показатель в лиге. Хотя вратарь попутешествовал по клубам, в любой системе он показывал стабильный уровень. Гросеник — подвижный голкипер с хорошей реакцией, который может пригодиться тем клубам верхней половины таблицы, что пока киперов не искали.

в. Алекс Лайон

Статистика в сезоне-2021/2022: 30 матчей, 18 побед, 91,2% ОБ, КН 2,16

Несколько лет назад голкипер, игравший за знаменитый Йельский университет, был одной из главных целей для клубов НХЛ на рынке свободных агентов. «Студенты» могут принести хороший навар при низкой стоимости подписания, но это оправдывается не всегда — вспомните хотя бы Джимми Веси.

Вратаря отмечали за его стабильность, но признавалось, что его потолок непонятен. Что ж, Лайон в университете и школьном хоккее не падал ниже 91% сейвов, но и на взрослом уровне не поднялся выше него. Возможно, голкиперу, который полагался больше на технику, тоже чуть не хватило размеров, чтобы закрепиться на уровне выше. Кроме этого, он провёл большую часть карьеры в «Филадельфии», которая может угробить карьеру почти любого вратаря. Но сейчас Алексу 29 лет — в этом возрасте ахаэловцы обычно и думают о Европе.

з. Адам Кленденинг

Статистика в сезоне-2021/2022: 74 матча, 42 (5+37) очка, «-15»

Ещё в прошлом году, как сообщалось, игравшего тогда за «Коламбус» защитника сначала предлагали минскому «Динамо», а потом «Авангард» рассматривал его как потенциальную замену Оливеру Каски. Теперь финна в клубе нет, а словак Ярош пришёл, скорее, на замену Покке — может, пора вернуться к варианту в лице седьмого защитника-бомбардира АХЛ?

Защитник, который попрыгал по многим клубам НХЛ, чаще всего играл либо в третьей паре основы, либо в ведущей пятёрке АХЛ. Там он выступал в роли «квотербека», дирижировавшего большинством и разгонявшего атаки, но которому не хватает данных для того, чтобы делать это в НХЛ. При этом Кленденинг — не чёрная дыра в защите, обладает хорошими габаритами. Наконец, он праворукий, что для нынешнего рынка преимущество вдвойне.

Адам Кленденинг Фото: EyesWideOpen/Getty Images

з. Максим Лажуа

Статистика в сезоне-2021/2022: 60 матчей, 33 (4+29) очка, «+11»

Франкоканадцу лишь 24 года, и в таком возрасте редко приезжают в КХЛ — впрочем, совсем недавно мы видели в лиге Бреннана Менелла, который очень удачно отыграл в Минске, но не смог сделать это трамплином для поднятия в НХЛ. Лажуа принадлежит «Каролине», где места в первых двух парах заняты Славином и Шеем, а для третьей пары надо быть домоседом.

Лажуа же — игрок, которому надо играть в первых парах, но в НХЛ для этого не хватает более умной оборонительной игры. В чужой зоне он может принимать очень рискованные, но обостряющие атаку решения, он неплохо читает игру, является хорошим плеймейкером. Дело за малым — пригласить в КХЛ.

з. Коди Кёрран

Статистика в сезоне-2021/2022: 48 матчей, 17 (1+16) очков, «-1»

Если Кленденинга в «Авангард» должны были привезти на замену Каски, то финн, в свою очередь, фактически стал заменой Кёррану. В шведской лиге канадец побил все рекорды, стал MVP, уже договорился с «Авангардом», но получил предложение от «Анахайма» и в 30 лет сорвался в НХЛ, выплатив солидную компенсацию за расторжение контракта.

Несмотря на солидный возраст, права на канадца из-за такого расторжения закреплены за клубом КХЛ — это «Локомотив», который получил их в обмен на Цегларика. За два года в АХЛ Кёрран несколько уронил свои акции — возможно, права обменяют в какой-нибудь небогатый клуб. В мае бродили слухи, что чисто атакующий защитник вернётся в шведскую лигу, но пока ничего конкретного не родилось.

н. Сэм Анас

Статистика в сезоне-2021/2022: 75 матчей, 64 (20+44) очка, «-8»

«Маленький, но очень мастеровитый — правда, вряд ли настолько мастеровитый, чтобы его скиллы помогли компенсировать размер, если дело дойдёт до НХЛ», — лаконично характеризовал форварда сайт DobberProspects. Анас — типичный североамериканец, которого предпочитают в КХЛ: негабаритный техничный центр (175/73).

Прошедший школу NCAA форвард умеет раскидывать чужих защитников чисто за счёт рук, находит партнёров умными передачами и может генерировать атаку всего звена самостоятельно. В АХЛ он добивался успеха с любыми партнёрами в разных системах, но из-за размеров не получил даже шанса в основе.

н. Кайл Ро

Статистика в сезоне-2021/2022: 55 матчей, 53 (25+28) очка, «+10»

Брат бывшего форварда «Нефтехимика» и «Авангарда» относится к тому же классу игроков, что и упомянутый выше Анас. Более того, довольно долго они вместе играли за систему «Миннесоты» и периодически выходили в одном звене. Тем не менее у Ро хватает не только техники — он спорадически появлялся на льду в нижних звеньях «Миннесоты», где пахал как мог. Сайт болельщиков «Дикарей» в прошлом году поставил ему тройку за игру, но пятёрку за старание.

Кайл Ро Фото: John Ewing/Getty Images

Если же Ро приедет в КХЛ, от него больше будут ждать очков, а старание в обороне будет уже приятным бонусом. Миниатюрный форвард может сыграть и в центре, и на фланге (хотя в последнее время чаще был вингером), забивает немало шайб, но чаще не за счёт броска, а благодаря тому, что оказывается в правильном месте в правильное время.

н. Ник Петан

Статистика в сезоне-2021/2022: в НХЛ — 18 матчей, 2 (0+2) очка, «-2», в АХЛ — 37 матчей, 44 (12+32) очка, «+7»

Петан назывался в числе тех игроков, которыми интересовался «Авангард». Однако после переподписания Найта логично было бы искать для второго звена игрока, который, скорее, нацелен на оборону. Победитель МЧМ-2015 — не чистый ахаэловец, все годы своей игры в лиге он делит время между двумя лигами, но ни в одном из клубов не смог полноценно закрепиться. Возможно, «Ванкувер» дал ему последний шанс в НХЛ.

У Петана всё та же проблема: техничный плеймейкер намного выше среднего уровня АХЛ, но ему не хватает размера и защитных навыков для игры в боттом-6 НХЛ. В этом году, кстати, форвард хоть и редко играл в основе, но чаще всего выходил в звене с Василием Подколзиным. Не помогло и соседство с «русским Макдэвидом» и редкие появления в спецбригаде большинства. Хотя сайт CanucksArmy оценил его бомбардирские подвиги в АХЛ, за игру в основе Петан получил «два с плюсом».

н. Марк Янковски

Статистика в сезоне-2021/2022: НХЛ — 19 матчей, 5 (2+3) очков, «+2», АХЛ — 32 матча, 27 (10+17) очков, «+2»

Вряд ли клубы КХЛ возьмут курс только на одних чисто атакующих малышей — нужны ребята, которые смогут и обороняться, и выигрывать точку. Несколько лет назад Янковски проводил свой лучший сезон в НХЛ в ультраатакующем «Калгари» Билла Питерса, а сейчас не закрепился в основе танкующего «Баффало», отправившись в фарм-клуб.

Некоторые телеграм-каналы тоже связывали форварда с «Авангардом», которому нужен будет второй центр с хорошими оборонительными навыками. Во многом благодаря им и солидным габаритам (сейчас 193/96) Янковски выбрали в первом раунде. Однако продуктивность уровня пика первого раунда он не показал — болельщики «Калгари» считали, что дело в отсутствии удачи.

н. Крис Терри

Статистика в сезоне-2021/2022: 61 матч, 61 (30+31) очко, «-3»

В наше время, вполне возможно, люди, которые до этого не играли в России, в КХЛ уже не поедут. Парни, которые играли у нас, редко возвращаются обратно — в основном их карьера проходит уже в Европе. Крис Терри — редкое исключение: концовку позапрошлого сезона он провёл в «Торпедо», а в прошлом году играл в фарме «Айлендерс».

Крис Терри Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Терри — это чистый снайпер, и он успел показать свой бросок во время короткого периода в КХЛ. Он не очень скоростной, возможно, не самый накачанный игрок в истории (87 кг при 178 см роста), но зато у него прекрасный хоккейный интеллект, он не боится подставляться под броски, хорошо отрабатывает в обороне. На бумаге это великолепное приобретение для любого клуба среднего класса КХЛ.

н. Эндрю Потуральски

Статистика в сезоне-2021/2022: 71 матч, 101 (28+73) очко, «+24»

Самый очевидный вариант остался на конец текста. Чтобы подписать человека, который набрал 100 очков и во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АХЛ, можно, как говорят в Екатеринбурге, и не иметь селекционного отдела. В ноябре уже сообщалось, что три топ-клуба КХЛ интересуются форвардом, но тогда за выкуп его контракта надо было платить.

Вполне возможно, что после такого мощного сезона Потуральски захочет получить ещё один шанс в НХЛ — но дадут ли? Креативный форвард всю свою карьеру разрывал АХЛ, но в главной лиге получил лишь четыре матча к своим 28 годам. Его игровой профиль дико похож на всех описанных выше — мозги есть, физики и габаритов не хватает.