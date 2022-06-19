«Избиение высшей пробы». Реакция Америки на унизительный разгром чемпиона НХЛ

Андрей Василевский во второй раз с 2019 года проиграл два матча плей-офф подряд. «Тампа» была разгромлена наголову 0:7, и хотя в этом году они уже не раз выбирались из ям – с 2-3 с «Торонто» и с 0-2 с «Рейнджерс», сейчас всё выглядит иначе. В финале Востока «молнии» начали приходить в себя уже во втором матче, а на фоне «лавин» продолжают выглядеть немощными стариками. Уже мало кто верит, что «Лайтнинг» смогут во второй раз защитить чемпионский титул – даже Фил Эспозито не узнаёт свою команду, и даже у местных обозревателей надежда начинает таять.

«Только полный коллапс помешает «Колорадо» выиграть Кубок»

«Этот «Колорадо» накатывает волнами. Скорость по всей площадке, которая выбивает почву из-под ног даже у опытных соперников. Четыре звена, которые могут забить. Большинство, которое сохранило динамику с прошлого раунда. И строгая, внимательная к деталям оборона, которая не даёт вздохнуть.

Скорость мы уже упоминали? Двигаясь, будто к их конькам приделаны ракетные ускорители, «Колорадо» сокрушил «Тампу», забивая много и быстро на пути к победе со счётом 7:0. «Эвс» в двух победах от своего первого Кубка за 21 год. В двух победах от того, чтобы положить конец двухлетнему господству «Тампы» в НХЛ. В двух победах от того, чтобы поставить восклицательный знак на возвращении силы клубу, в двух победах от того, чтобы, возможно, начать свою собственную эру доминирования.

Эти высокопарные мысли нельзя сбрасывать со счетов. Настолько хорошо «Колорадо» играл, чтобы повести 2-0 в серии, и настолько апатичными, уставшими и измотанными выглядели «молнии». Только полный коллапс помешает «Колорадо» выиграть Кубок», — пишет Denver Post.

Болельщики «Колорадо» с игрушечным Кубком Стэнли Фото: Andy Cross/Getty Images

«Колорадо» сыграл в обороне так, как ждали от «Тампы», — задушив соперника, выкладываясь на форчеке и сокращая количество бросков по своим воротам. Они сыграли в атаке так, как от них и ждали, — чётко пасовали, реализовывали свои шансы, вызывали у «Тампы» головную боль своей скоростью.

«Мы сыграли точно в своём стиле, но знаем, что в следующем матче соперник покажет свой лучший хоккей. Всегда самая сложная игра – следующая», — сказал Кейл Макар.

Особенно против такой команды, как «Тампа». «Лайтнинг» не понаслышке знакомы с такой ситуацией. Они проиграли первые два матча финала конференции с «Рейнджерс», после чего выиграли следующие четыре.

Но этот «Колорадо» — не «Рейнджерс». Это команда с элитными талантами и большой глубиной, которая играет на пике и выглядит самым грозным среди соперников «Тампы» за последние три года», — считает автор The Athletic Питер Бау.

«Это точно «Тампа» играет?». Нет, не точно. Её словно засосало трясиной»

«Стивен Стэмкос знает, о чём многие думают. Что всё кончено. «Лайтнинг» в беде после унизительного и позорного поражения во втором матче. «Колорадо» деклассировал чемпиона последних двух лет и выглядел быстрее, дисциплинированнее, опаснее и более голодным.

Когда Стэмкос общался с прессой, казалось, что он хочет подать сигнал если не хоккейному миру, то игрокам в раздевалке «Тампы»: «Это было совершенно неприемлемо, особенно в это время года. После этой игры люди, наверное, подумают, что серия закончена. Но у нас очень живучая команда. 0:1, 0:7 или 0:10 – это просто поражение в плей-офф, и надо двигаться дальше. Нам надо собраться с духом, вернуться домой и показать, чего мы стоим».

Характер, мужество и целеустремлённость «Тампы» редко ставили под сомнение в последние три года. Они – короли по части навёрстывания упущенного. Мастера приспособления. Они – команда, которая отказывается умирать. Но после того, как «Колорадо» забил Андрею Василевскому семь шайб, впору задать себе вопрос: «Может, «Эвс» просто сильнее?».

Самое удивительное во втором матче было начало. Обычно «Тампа» даёт отпор, играет спокойно и терпеливо. Перед игрой Джон Купер сказал, что ждёт гораздо лучших первых 10 минут в исполнении «Тампы», чем были в первом матче. Но они оказались гораздо хуже.

«Это точно «Тампа» играет?» — спрашивал основатель клуба Фил Эспозито.

Нет, не точно. Это самая растерянная и ошеломлённая «Тампа» за долгое время. Её как будто засосало трясиной. «Эвеланш» выглядели так, будто они играют на сверхсветовой скорости. «Это самый быстрый из наших соперников. Мы должны понять, как замедлить их», — сказал Стэмкос.

Удачи. «Колорадо» — это совсем другое. Зверь. Команда, которая готова к тому, чтобы построить собственную династию.

Только четыре команды в истории проигрывали первые два матча и в финале конференции, и в финале Кубка Стэнли, и ни одна из них не стала чемпионом. «Тампа» выиграла четыре подряд после двух поражений в Нью-Йорке. «Мы написали одну историю, а сейчас должны написать другую», — сказал Купер.

Если им это удастся, это будет самая невероятная часть их серии на все времена. «Лайтнинг» проиграли две подряд, и впервые за время их господства в них сомневаются. Они должны использовать это как мотивацию и напомнить себе, как они оказались здесь. Они должны вспомнить, как сказал Купер перед седьмым матчем с «Торонто», что находятся на пороге величия, так почему бы им не биться в эту дверь? Давайте посмотрим, чего они стоят», — пишет Джо Смит из The Athletic.

«Так вот что ты чувствуешь. Беспомощность, безнадёга, невыносимый стыд от того, что вышел на игру и осознал, что другая команда играет на непостижимом уровне. Ох, теперь даже начинаешь сочувствовать «Флориде». И «Бостону», и «Каролине», и всем остальным командам, которых обыгрывала «Тампа» в последние годы. Потому что то, что «Колорадо» сделал с «Тампой» во втором матче, было так же душераздирающе, как всё то, что «Тампа» делала со своими соперниками в последних сезонах. Может, даже хуже», — пишет Tampa Bay Times.

Валерий Ничушкин празднует гол во втором матче финала НХЛ Фото: Andy Cross/Getty Images

«Куда делись чемпионы? Это было избиение высшей пробы»

«Куда делись чемпионы двух последних лет? «Колорадо» вынес «Тампу» со счётом 7:0 и захватил безусловное лидерство в серии. Во втором матче «Колорадо» набросился на «Тампу», пригвоздил её в её зоне на весь первый период, да и на весь матч, если по правде, и даже заработал большинство на форчеке в первой же смене.

Ничушкин реализовал это большинство, с этого момента для «Тампы» всё пошло по наклонной. Провал в зоне атаки привёл к выходу два в одного, который реализовал Мэнсон. Бураковски продолжил дело, пальнув мимо переживающего не лучшие времена Василевского. После перерыва «Тампа» стала оказывать больше сопротивления, но всё равно парадом командовал «Колорадо». Ничушкин пролез на пятачок «Тампы» и сделал счёт 4:0, сняв все вопросы в этом матче. Ближе к концу периода «Лайтнинг» создали пару неплохих моментов, но очередная потеря в чужой зоне привела к контратаке, которую завершил Хельм. В третьем периоде «Тампа» продолжала делать одну ошибку за другой, а «Колорадо» заставлял их платить за эти ошибки.

Хотя в начале серии «Тампу» никогда нельзя сбрасывать со счетов, особенно до тех пор, пока они не сыграют дома, сложно не задаваться вопросом: а что если коса команды Джона Купера просто нашла на камень? Это было избиение высшей пробы, и теперь «Тампе» придётся бороться за выживание. Эта команда раньше уже отыгрывалась с 0-2. Но сейчас их шансы выглядят призрачными», — пишет The Hockey News.