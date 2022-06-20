Скоро о них узнает вся страна? Главные молодые таланты в системах восточных клубов КХЛ

Каждый молодой хоккеист мечтает играть на уровне КХЛ, хочет попасть на вершину хоккейной вертикали. Будущий сезон для каждого из игроков МХЛ – это не только новые возможности на льду, но и шанс обратить на себя внимание тренеров и скаутов Континентальной лиги. Восточная конференция не отстаёт от Западной в отношении юных талантов, которые могут заявить о себе на более взрослом уровне уже в сезоне- 2022/2023.

В статье обойдём стороной задрафтованного НХЛ Данилу Юрова, главную звезду «Авто» в прошедшем сезоне Виктора Неучева, яркого нападающего «Омских Ястребов» Егора Сердюка — все эти молодые звёздочки уже находятся на пороге КХЛ. Расскажем об игроках, которым только предстоит проложить путь в Континентальную лигу. Возможно, совсем скоро о них узнает вся хоккейная страна.

Богдан Сенотов, 20 лет («Мамонты Югры» – система «Югры»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 62 игры, 79 (40+39) очков



Сезон-2021/2022 стал для Богдана Сенотова финальным на молодёжном уровне. Игрок смог вписать себя в историю не только сезона, но и клуба, побив рекорд Павла Варфоломеева по количеству очков за сезон. Настоящий ханты-мансийский хоккейный вундеркинд. Сенотову на площадке совершенно нельзя давать свободное пространство, иначе для соперника «Мамонтов Югры» это закончится заброшенной шайбой или как минимум опасным моментом. О лидерстве в лиге говорит скромно: «Когда понял, что буду бороться за первые места в топе бомбардиров, то это никак на меня не повлияло. Набирал очки и набирал».

Он умеет, что называется, закружить соперника, обводя и пробираясь к воротам. Сенотов может и выйти один на один с голкипером, и смело обыграть противников. В интервью нападающий про завершение карьеры в МХЛ выразился так: «Можно сказать, хорошо ушёл, красиво!». И правда — ушёл, став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Ну что ж, теперь только красиво входить во взрослый хоккей!

Вячеслав Пекса, 19 лет («Ирбис» – система «Ак Барса»)

Амплуа: вратарь

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 56 матчей, 30 побед, КН 1,79, 9 матчей «на ноль»



По итогам сезона Вячеслав Пекса вошёл в топ голкиперов МХЛ, лучше всего проявивших себя в регулярном чемпионате. Ещё год назад вратарь вставал в рамку лишь в 18 матчах, а в сезоне-2021/2022 казанский хоккеист сыграл 56 игр в регулярке и добавил к ним 13 встреч в плей-офф. Пекса отлично действует позиционно, но также способен мощно и неожиданно для соперника выпрыгнуть в сторону летящей шайбы. Высокий у вратаря коэффициент надёжности, а по количеству «сухих» игр он вообще занимает первое место.

Сам Пекса признаёт, что нужно работать над скоростью: «На взрослом уровне скорости большие, сила броска увеличилась. Так что нужно работать над скоростью, движением в воротах». С учётом игр плей-офф на счету голкипера за сезон более полутора тысяч отражённых бросков. Условное соревнование вратарей между Вячеславом Пексой и Артуром Ахтямовым, который не первый год играет на взрослом уровне, на этапе плей-офф вчистую выиграл Пекса. Игровой багаж голкипера также включает опыт выступлений на уровне молодёжной сборной России на турнире в Санкт-Петербурге. Следующий сезон может стать для хоккеиста дебютным в Континентальной лиге. «На самом деле, каждый сезон важен. Но можно сказать, что предстоящий – один из важнейших» – говорит Вячеслав Пекса. Надеемся, что вратарь воспользуется своими талантами и качествами, показав профессиональную игру, и «прорубит окно» в КХЛ.

Вячеслав Пекса Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Вячеслав Малов, 17 лет («Омские Ястребы» – система «Авангарда»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 58 игр, 39 (17+22) очков



Вячеслав Малов на своём примере показал, что дебютный год может быть синонимом блистательного. Это я, конечно, про сезон-2021/2022. Техничный, в хорошем смысле агрессивный, активный нападающий показал отличные результаты в составе «Омских Ястребов». Малов не выделяется габаритами, но при этом его совершенно нелегко уронить на лёд. Скорее, наоборот – мощный силовой омича станет причиной падения соперника. У нападающего хорошие цифры, касающиеся выигранных вбрасываний. Кроме того, он стабильно бросает по воротам, средние показатели – два-три броска за встречу.

Настоящая игровая химия наблюдалась в тройке с Егором Сердюком и Глебом Трикозовым. Хоккеистам удалось быстро сыграться и показать хорошую результативность. Особенно заметна слаженность звена была во встречах с «Красной Армией» в плей-офф. Хоккеист не раз отмечал, что в первую очередь играет на командную статистику, не ставит личные достижения выше: «Никогда не играю на очки, играю всегда на команду». На церемонии закрытия сезона МХЛ на вопрос о том, как проведёт отпуск, скромно ответил: «Летом приеду домой, отдохну пару дней — и снова в зал тренироваться». Разве такое трудолюбие не будет оценено в Континентальной лиге? Если не сейчас, то через несколько лет.

Егор Горбунов, 18 лет («Белые Медведи» — система «Трактора»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 46 игр, 32 (15+17) очка



Егор Горбунов – это один из лидеров нападения «Белых Медведей». Несмотря на то что по количеству игр, проведённых в сезоне, его обгоняют некоторые партнёры по амплуа – Дмитрий Кандаков, Дмитрий Киржаков, Александр Полушкин, Егор Иванов — у Горбунова абсолютное первенство по набранным очкам. За спиной 18-летнего нападающего также 12 встреч в ВХЛ. Этот игрок хорошо, а главное, наперёд считывает действия соперника.

Видение площадки помогло Егору сделать на льду невероятное – отправить шайбу в ворота прямо с точки вбрасывания. Во встрече с «Ладьёй» Горбунов точным броском обеспечил вратарю тольяттинской команды неожиданную встречу с шайбой. Об удавшемся трюке в эфире программы «МХЛ удивляет» он сказал: «Много моментов, когда я пробовал забить со вбрасывания, и так получилось, что игрок встал удобно, как мне надо, и вратарь не особо был готов. Решил попробовать бросить – получилось, забил». Кроме того, он всегда готов отдавать качественные передачи, помогать партнёрам. Результативные передачи, развитое игровое мышление, опыт ВХЛ. КХЛ, готова ко встрече с Егором Горбуновым?

Ислам Гайнуллин, 19 лет («Реактор» — система «Нефтехимика»)

Амплуа: защитник

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 58 игр, 26 (7+19) очков



Сезон-2021/2022 – третий для нападающего в МХЛ. Гайнуллин – одноклубник уже дебютировавшего на уровне КХЛ Рауля Якупова. Оба хоккеиста – яркие представители нижнекамской команды. В каком-то смысле Якупов для Гайнуллина тот игрок, на которого нужно равняться, ведь, возможно, Ислам переймëт опыт Рауля и получит шанс попробовать себя в КХЛ в сезоне-2022/2023. Вообще, будущий сезон станет крайне важным в карьере игрока, так как в качестве опытного в команде ему предстоит проявлять лидерские качества и вести более молодых хоккеистов за собой.

«Реактор» не вышел в плей-офф, нижнекамским игрокам не удалось набраться опыта на таком важном этапе на пути к Кубку Харламова, однако для Гайнуллина финалом сезона стал вызов на турнир в Сочи. На Кубке Чёрного моря защитник впервые играл за молодёжную сборную России. Гайнуллин пробыл в расположении сборной почти месяц: «Это был мой первый опыт игры за сборную России, и этим всё сказано. А играть против молодежной сборной своей страны, где собраны лучшие игроки со всех клубов, было очень интересно. Оказаться в такой компании и проверить свои силы — это просто здорово». Конечно, хочется пожелать форварду показать себя достойно на уровне КХЛ. Как говорит сам Гайнуллин, «возможности есть всегда, надо только работать и доказывать всё своей игрой».

Иван Мурашов, 19 лет («Чайка» — система «Торпедо»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 59 игр, 72 (26+46) очка



Второй сезон, проведённый в «Чайке», оказался настоящей минутой славы для нападающего. Он стал получать больше времени на льду, доверия от тренеров и, соответственно, больше шансов обратить внимание на свою игру – такую игру, когда всеми силами заставляешь противника просесть, порой безоглядно бросаешься в атаку и не даёшь ни малейшего шанса сопернику выцарапать шайбу из-под клюшки. Игры в КХЛ жёсткие, плотные, силовые. Однако, помимо физической составляющей, при игре на взрослом уровне крайне важна моральная. Дело не только в непосредственном настрое перед игрой, но и в понимании необходимости из тренировки в тренировку демонстрировать лидерские качества и своими силами поддерживать здоровый климат в коллективе.

Мурашов, понимая это, на главенствующие позиции ставит команду: «Если получится стать лучшим, то буду рад, но у меня такой цели нет. Главное – это команда». Роль и талант Мурашова признают одноклубники. Так, играющий с ним в одном звене Егор Виноградов в январском интервью сайту МХЛ говорил, что без такого партнёра не забросил бы столько шайб. Сам нападающий об игре на более высоком уровне говорит так: «Ещё хочется дебютировать за «Торпедо» в КХЛ. Желание огромное, осталось только доказывать своей игрой, всё зависит от меня».

Иван Мурашов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Семён Вязовой, 19 лет («Толпар» — система «Салавата Юлаева»)

Амплуа: вратарь

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 41 матч, 25 побед, КН 2,03, 5 матчей «на ноль»



Одним из лидеров среди вратарей в сезоне-2021/2022 стал толпаровский Семён Вязовой. Сейвы Вязового действительно поражают. Создаётся ощущение, что он готов практически к любому действию со стороны команды противника. Игрок хорошо перемещается в воротах, однако трудно выделить конкретный способ спасения. Для Вязового не принципиально спасение ловушкой, он обороняется и с помощью клюшки, и благодаря щиткам.

В прошедшем сезоне вратарь увеличил количество матчей, сыгранных «на ноль», оформив пять шатаутов. Кроме того, этот плей-офф стал для Вязового первым в качестве основного вратаря. Осознавая ответственность, Вязовой говорит: «Нужно в каждом матче доказывать, что ты не просто так тратишь игровое время других». Сёмен придерживается мнения, что личная статистика – это «второстепенное, важнее всего, чтобы команда побеждала».

Однако цифрами в статистике Вязового, правда, можно только восхититься. Каждый сейв Вязового чётко даёт понять установку вратаря на любую игру – жизненно важно не подпустить шайбу к воротам. Вратарь неплохо чувствует себя и в буллитных сериях. Вспомнить хотя бы игру с «Реактором», где одному из лидеров команды, Раулю Якупову, не удалось поразить ворота «Толпара». Ждём хайлайтов со спасениями Семёна в играх КХЛ!

Иван Климович, 18 лет («Сибирские Снайперы» — система «Сибири»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 47 игр, 25 (13+12) очков



Центральный нападающий – это хоккеист, который должен показывать не только активную игру в атаке, но и проявлять себя в обороне. Климович старается соединять оба компонента на площадке. В сезоне он получал доверие от тренеров, что позволяло выходить и в большинстве, и в меньшинстве, искать свою игру. Для того чтобы звено выглядело как безотказно работающий механизм, необходимо постоянно работать над коммуникацией между партнёрами по пятёрке. Это важно и при игре на молодёжном уровне, и приобретает ещё бóльшую ценность, когда ты являешься частью команды КХЛ.

Несмотря на то что сезон-2021/2022 стал для центрального нападающего дебютным в МХЛ, игрок уже понял, что нужно с большой ответственностью относиться к моменту сыгранности. «Сыгранность нашего звена приходит в процессе, да, мы много не забивали, но мы общаемся, обсуждаем моменты, стараемся наигрывать комбинации на тренировках» – сказал Климович пресс-службе хоккейной команды.

Девять матчей хоккеист провёл с переломом коленной чашечки — какое-то время не могли поставить точный диагноз. Неприятно, что время, которое могло быть проведено в борьбе на льду, ушло на восстановление, но игрок достаточно позитивно отнёсся к произошедшему: «Это дало мне опыт, что всё время нужно быть сконцентрированным, действовать быстрее соперника». Характерный, старательный, подробно осмысливающий свою игру хоккеист.

Максим Н. Кузнецов, 20 лет («Стальные Лисы» — система «Металлурга»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 59 игр, 65 (37+28) очков



«Стальные Лисы» – это команда, богатая на игроков, уже хотя бы немного понюхавших порох в играх Континентальной лиги. Среди них и Богдан Крохалев, и Никита Гребёнкин, и Эдгар Варагян, и Данила Юров. Однако в клубе из Магнитогорска, конечно, есть ещё не прошедшие испытание игрой в КХЛ спортсмены. Один из талантов – Максим Кузнецов. В прошедшем сезоне нападающий сделал огромный шаг, набрав за регулярный чемпионат почти в шесть раз больше очков, чем в предыдущем, где отличился лишь 11 баллами.

То, что игрок ставит для себя высокую планку, стало понятно и после того, как он, забросив 37 шайб в регулярке, побил рекорд лучшего снайпера «Стальных Лисов» Евгения Григоренко. Раскрыть потенциал нападающему помогли и партнёры. В тройке с Егором Пензиным и Эдгаром Варагяном Кузнецов показал себя не только надёжным, но и креативным игроком. Сильный и точный бросок, заметное доминирование и отточенный навык при игре в большинстве, готовность всегда отдать передачу – вот составляющие игры Кузнецова.

Максим Кузнецов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Ислам Гарайшин, 18 лет («Спутник» — система «Нефтяника»)

Амплуа: защитник

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 51 игра, 31 (13+18) очко



Защитник альметьевского «Спутника» вписал себя в один ряд с такими лидерами сезона, как Артём Дуда, Алексей Кожевников, Богдан Крохалев, Артём Захаров, Егор Харченко. По итогам игрового сезона Ислам Гарайшин стал лучшим защитником команды. Хорошо на статистике игрока сказалось то, что он стал лидером «Спутника» по времени, проведённому на площадке. Выход на лёд для Гарайшина не ограничивался игрой в равных составах. Он проявлял себя и в большинстве, и в меньшинстве. Нахождение защитника в чужой зоне почти со стопроцентной вероятностью означало опасность для тех, кто вставал на пути игрока.

Хоккеист очень активен в зоне противника, может бросить, причём очень точно, с синей линии в формате «пять на четыре», а также оказаться номером один перед голкипером команды соперника при отскоке шайбы. Смел Гарайшин и при проведении силовых приёмов. Положительно на игре команды сказывались моменты, когда защитник вынуждал на себе нарушать правила. Более того, он очень заметен, если посмотреть на количество заблокированных бросков.

Другой фактор, который помог раскрыть потенциал Ислама в сезоне – это выступление в качестве капитана команды. Дело в том, что на финише регулярного чемпионата травмировался Богдан Коротков. Гарайшин с достоинством принял пост. Такой опыт, несомненно, придал ему уверенности в игре, которую нужно переносить во встречи в составе команд более высокого уровня.