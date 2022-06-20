«Он был таким бесполезным». Резкий взлёт Ничушкина — счастье и проблема «Колорадо»

Валерий Ничушкин – так называется главная опора и надежда «Колорадо» в серии за Кубок Стэнли. Нападающий, который ещё три года назад служил объектом для бесконечных атак в виде острой критики и обидных мемов, теперь сам стал источником невероятной опасности.

В двух матчах финала на счету россиянина четыре очка, в том числе три шайбы. Ничушкин – в лидерах и по продвинутой статистике: у него лучший в команде индивидуальный показатель xG – количество ожидаемых голов. Но только цифрами измерить вклад Валерия в промежуточный успех «Эвеланш» невозможно. Сочетая тонкую и силовую игру, без страха и упрёка бросаясь на чужой пятак и в отбор, форвард приносит такого вида пользу, которая просто не укладывается в статистические модели.

«Я в шоке от того, как он сейчас играет. В свой последний год в «Далласе» он был таким бесполезным. Ни голов, ни штрафных минут. Я даже не знаю, как это возможно. Но теперь он выглядит как второе пришествие Фрэнка Маховлича», – приводит The Athletic слова тренера, который пожелал остаться анонимным.

Растянув свой перформанс на два матча, Ничушкин собрал отличную прессу – причём в обстоятельствах, которые этому никак не способствовали. В «Колорадо» есть как минимум Маккиннон (один из талантливейших игроков поколения) и Макар (защитник, каких, возможно, свет ещё не видел). Несмотря на такую конкуренцию, россиянину удалось сместить фокус всеобщего внимания на себя.

Разгрузив перед Ничушкиным фуры с комплиментами, эксперты и журналисты задумались о его будущем. Пока оно неопределённое. Действующий контракт Валерия истекает меньше чем через месяц. 13 июля хоккеист станет свободным агентом, если не договорится с «Эвеланш».

Инсайдер Эллиотт Фридман считает такой сценарий развития событий маловероятным: «Известно, что «Колорадо» сделало приоритетом подписание с ним нового контракта. Всем нужно помнить, что Ничушкину было тяжело в «Далласе», а в «Эвеланш» ему нравится. Он это понимает и отдаёт своё предпочтение «Колорадо».

Дарси Кемпер и Валерий Ничушкин Фото: nhl.com/avalanche

Ничушкин действительно наработал на существенную прибавку к своему нынешнему окладу в $ 2,5 млн. Вопрос – в сумме и способности «лавин» её найти.

The Athletic попросил трёх агентов обозначить объективную цену на услуги Ничушкина. Мнения разделились следующим образом: $ 5 млн, от $ 4 млн до $ 5,5 млн и $ 6 млн.

«Два парня, о которых я бы сразу подумал – это Брайан Раст и Зак Хайман. Два крайних нападающих, которые могут играть с вашими лучшими игроками. У обоих этих парней более длинный послужной список успехов в нападении, так что это может быть причиной разницы. Но Ничушкин – самый молодой из трёх игроков», – так потенциал Валерия в интервью изданию оценил генеральный менеджер одного из клубов НХЛ.



Кэпхит 30-летнего Раста в «Питтсбурге» составляет $ 5,125 млн, а его ровесник Хайман получает в «Торонто» в среднем $ 5,5 млн. При этом оба нападающих работают по долгосрочным соглашениям (6 и 7 лет соответственно). В «Колорадо» к контрактам на столь отдалённую перспективу относятся с опаской. И если «Эвеланш» не отважатся связываться с 27-летним Ничушкиным дольше чем на три-четыре года, то вряд ли россиянина устроит зарплата меньше $ 5 млн.

Помимо Ничушкина, этим летом у «Колорадо» истекают контракты ещё с пятью нападающими и тремя защитниками. Звёзд среди них нет, но есть, например, Андре Бураковски, чей кэпхит лишь немного недотягивает до $ 5 млн. Через год «лавинам» и вовсе придётся продлевать Маккиннона – причём отделаться от него $ 6,3 млн, как сейчас, вряд ли удастся.

«Наверняка генеральный менеджер Джо Сакик затаил дыхание в ожидании того, что именно Марк Гандлер, агент Ничушкина, собирается потребовать, чтобы его клиент не вышел на рынок свободных агентов. Да, этим летом Ничушкин получит достойную зарплату. Вопрос только в том, кто выпишет ему чек», – рассуждает о перспективах россиянина автор The Athletic Майкл Руссо.



Сам Гандлер, кажется, настроен решительно. «Сколько, на мой взгляд, Вэл может получить от «Колорадо» или от другой команды в это межсезонье? Это зависит не от нас. Это зависит от Джо Сакика. Джо – очень хороший менеджер. Он сам выберет, кого хочет сохранить. Если он сделает нам хорошее предложение, мы согласимся. Если нет – значит, нет. Это не проблема. Ничушкин не останется без работы, без вопросов», – цитирует агента The Athletic.



Впрочем, по словам Гандлера, сам Ничушкин о финансовом положении не задумывается. Хоккеист поглощён целью снять чемпионские полномочия с «Тампы». Оно и правильно: богатых людей в хоккее много – гораздо больше, чем обладателей Кубка Стэнли.