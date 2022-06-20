Ничушкин войдёт в историю? Он может стать третьим русским чемпионом в «Колорадо» за 26 лет

Финальная серия Кубка Стэнли сезона-2021/2022 проходит с явным преимуществом «Колорадо». Однако не будем забывать, что ранее, в финале Восточной конференции, «Рейнджерс» тоже вели у «Тампы» со счётом 2-0, а затем проиграли в четыре раза подряд и вылетели из турнира.

Вряд ли «лавины» наступят на те же грабли, но шапкозакидательских настроений в команде Джареда Беднара точно нет. «Колорадо» стабильно отыграл в регулярном чемпионате, а в плей-офф прибавил ещё и вышел на совершенно новый уровень игры. Приятно, что среди главных звёзд «Эвеланш» в лице Макара, Рантанена, Лехконена, Маккиннона и Ландескога есть и российский хоккеист – габаритный форвард Валерий Ничушкин.

Уроженца Челябинска всегда считали таранным и силовым нападающим, но в нынешнем плей-офф Валерий доказал, что умеет набирать очки и креативить в атаке. На сегодняшний день у россиянина уже восемь голов и пять результативных передач, Ничушкин – третий снайпер «Колорадо» в плей-офф.

Мог ли такое кто-то представить в тот момент, когда челябинец всеми силами цеплялся за свой последний шанс в НХЛ и подписывался в «Эвеланш» на смешные по хоккейным меркам деньги? Ничушкина можно смело номинировать на премию «Прорыв года», а при удачном раскладе нападающий способен замахнуться и на звание MVP. Посмотрим, как будет дальше складываться финальное противостояние.

Во всей этой истории есть и ещё одна подоплёка. Всего в активе «Колорадо» два выигранных Кубка Стэнли – это сезон-1995/1996 (сразу после смены названия с «Квебек Нордикс» и переезда из Квебека в Денвер) и сезон-2000/2001. Во втором случае никто из российских хоккеистов заветную чашу над головой так и не поднял, а вот в первый раз трофей завоевали сразу двое россиян – защитник Алексей Гусаров и нападающий Валерий Каменский.

Алексей Гусаров Фото: nhl.com

Оба – члены «Тройного золотого клуба» и прославленные отечественные хоккеисты. Кстати, играл в той чемпионской команде и латвийский защитник Сандис Озолиньш, в последнее время работавший в тренерском штабе «Торпедо», а MVP плей-офф признали Джо Сакика – нынешнего генерального менеджера «Колорадо».

Руководил командой Марк Кроуфорд. Жаль, что не добрался до титула нападающий Андрей Коваленко, который провёл в сезоне-1995/1996 26 матчей, но затем был обменян в «Монреаль».

«В финале-1996 мы выиграли 4-0, но серия складывалась тяжело, особенно безголевой последний матч, ушедший в третий овертайм. При этом нынешний «Колорадо» чем-то похож на наш, но ему всё-таки не хватает главного – лучшего вратаря в лиге, которым тогда был Патрик Руа. Теперь этот лучший голкипер – в составе соперника.

Что общего у моего «Колорадо» и нынешнего? Обе команды – сторонники атакующего стиля, в обеих есть ярко выраженные ударные звенья. В своё время мы с Петером Форсбергом и Клодом Лемье получали практически всё большинство, на усиление всегда выходил наш капитан Джо Сакик. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.

Очень рад, что в группе лидеров — рядом с Маккинноном, Рантаненом, Ландескогом – наш Валерий Ничушкин. Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то – ближе к 30, когда Ничушкин всё-таки завоевал шанс быть лидером команды и подтвердил свой талант», – заявил прославленный мастер Валерий Каменский.

Валерий Каменский и Сандис Озолиньш с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Конечно, до легенд Ничушкину ещё далеко, но Валерий всё равно способен войти в историю, так как вполне может стать лишь третьим русским чемпионом в составе «Колорадо» за 26 лет.

Для этого форварду важно не сбавлять оборотов и продолжать придерживаться своей игры, ну а на новый, куда более жирный контракт в НХЛ, Ничушкин уже в любом случае наиграл. Вопрос, в каком клубе. У «Колорадо» много хоккеистов, у которых по окончании нынешнего сезона истекают соглашения, поэтому головной боли у менеджмента хватает. Но пока все мысли «лавин» исключительно о дальнейших матчах финала.

Кстати, в системе «Колорадо» есть ещё один российский нападающий – Михаил Мальцев, у него 18 матчей в регулярке. Если он выйдет хотя бы на один матч в плей-офф, то тоже станет чемпионом, как это было с Александром Волковым во времена его игры за «Тампу».