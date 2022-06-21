«Тампа» — жива, Кучеров — лучший игрок современности! Шоу в финале НХЛ продолжается

Третий подряд финал НХЛ начался для «Тампы» просто ужасно. В первой игре в Денвере «молнии» лихо отыгрались с 1:3, но обидно уступили в овертайме, а через пару дней были растоптаны с унизительным счётом.

Впрочем, было понятно, что опытнейшая «Тампа» не развалится и не расклеится даже после такого. «Молниям» предстояло возвращение на домашнюю площадку, где они могут обыграть абсолютно любую команду.

Однако в начале третьей встречи показалось, что кошмар «Тампы» продолжается. Главный пока герой финала у «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу в ворота Андрея Василевского! Но радость «лавин» была недолгой: Джон Купер взял челлендж на положение вне игры и выяснилось, что действительно шайба вышла из зоны «Тампы» незадолго до гола.

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Впрочем, на 9-й минуте «Колорадо» всё равно открыл счёт. Ландеског в большинстве выиграл борьбу на пятачке и был вознаграждён счастливым рикошетом.

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И вот на этом моменте «Тампа» проснулась. «Молниям», наконец, удалось забить несколько шайб подряд, смутить вратаря «Колорадо» Кемпера и перевернуть ход матча.

На 14-й минуте Чирелли сравнял счёт, классно обманув Кемпера при завершении контратаки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Прошло 111 секунд, и вот уже Палат со Стэмкосом кружат головы обороне «Эвеланш», эталонно разыгрывая комбинацию на скорости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода отличился ещё и Ник Пол, и в этом матче многое стало понятно. При этом «Колорадо» вернулся в игру, реализовав и второе большинство в матче — снова Ландеског отличился с передач Рантанена и Макара. Но тут за дело взялся Никита Кучеров, который активировал опцию «волшебные передачи».

Сначала россиянин шикарно нашёл на пятачке Стэмкоса — капитан не промахнулся с пары метров мимо Кемпера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем Кучеров здорово обыгрался с Маруном, который вылез на пятак и продавил канадского вратаря «лавин». Это стало последней каплей — пока «Тампа» отмечала пятый гол, Кемпера в рамке «Колорадо» менял Павел Францоуз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чех недолго оставался сухим — Кори Перри в большинстве запихал шайбу с пятачка, установив попутно уникальное достижение.

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6:2 по ходу второго периода — вполне достойный ответ «Тампы» на доминирование «Колорадо» в денверской части финала. Что касается Кучерова, то Никита вышел на чистое 28-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён, а также повторил крутое достижение Гретцки, Босси и Троттье, сумев в третьем плей-офф подряд добраться до отметки в 25 очков.

Кроме того, российский суперфорвард «Лайтнинг» стал лучшим среди всех действующих хоккеистов НХЛ по матчам с 2+ очками в финальных сериях. Кучеров провёл седьмую такую игру, обойдя Кросби и Кейна.

Третий период во многом превратился в формальность. До последних минут ничего интересного не происходило, а затем ожидаемо вспыхнули страсти. «Тампа» при этом потеряла одного из главных героев встречи — Кучеров досрочно ушёл в раздевалку после грязного хита Тейвза. Следствием этого стала закономерная драка между Колтоном и О'Коннором в следующей смене.

ВИДЕО.

Но на счёт матча все эти события уже никак не повлияли. «Тампа» жива в этом финале — разве кто-то сомневался? Самое интересное впереди, однако для «молний», конечно, будет много значить степень повреждения Кучерова.