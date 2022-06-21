Кучерова сломали грязным приёмчиком в концовке матча! Что произошло с русской звездой?

Действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» взял крайне неудачный старт в начале финальной серии нынешнего розыгрыша финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Подопечные Джареда Беднара оставили за собой две игры в Денвере (4:3 ОТ, 7:0), благодаря чему отправились на выезд с комфортным преимуществом в серии – 2-0.

Впрочем, не далее, как в финале Восточной конференции, команда Джона Купера уже находилась в аналогичной ситуации, когда её противостояние с «Нью-Йорк Рейнджерс» также началось с двух гостевых поражений «молний». После этого обладатели двух последних Кубков Стэнли одержали четыре победы кряду и оформили путёвку в финальную серию.

Вот и на сей раз «Тампе» удалось одержать победу на домашнем льду. Третий матч финала плей-офф НХЛ – 2022 завершился ярким успехом «Лайтнинг» (6:2). Как всегда, в центре внимания находился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отметившийся сегодня двумя результативными передачами, каждая из которых оказалась значительной исторической вехой для мирового хоккея.

Первое набранное очко для Кучерова стало 25-м в нынешнем плей-офф. 29-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ, кто сумел в трёх сезонах кряду добраться до подобной отметки в плей-офф. Ранее подобным достижением отмечались Уэйн Гретцки (1983-1985), Майк Босси (1981-1983) и Брайан Троттье (1980-1982). Второе позволило ему выйти на первое место среди действующих игроков по матчам с 2+ очками в финальных сериях розыгрышей Кубка Стэнли. Для россиянина это седьмой такой матч. Он обогнал капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, у которых по шесть таких матчей в копилке.

Важной особенностью двух голевых передач от Кучерова стал временной фактор матча. Российский форвард сумел проявить себя в ключевой момент игры. При счёте 3:1 в пользу «Тампы» гости реализовали большинство, до минимума сократив отставание в счёте. На какое-то мгновение показалось, что перед «лавинами» зажглась надежда на спасение встречи, но Кучеров двумя голевыми передачами мгновенно погасил всяческую интригу в матче.

Результативные действия россиянина уложились в 3 минуты и 23 секунды, после чего канадский форвард Кори Перри уже при игре в большинстве навечно вписал своё имя в историю лиги, установив феноменальный рекорд, став первым игроком в НХЛ, кому удавалось отличиться в финалах плей-офф, выступая за четыре разные команды. После шестого гола в ворота «Колорадо» с исходом матча всё стало окончательно ясно.

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На третий период «Тампа» выходила с запасом в четыре шайбы (6:2), и в этот момент тренерский штаб «молний» наверняка уже размышлял о подготовке команды к следующей встрече. Главной же задачей на последние 20 минут игры было завершить её без травм. Не получилось. За несколько минут до завершения матча в раздевалку досрочно отправился проведший очередной гениальный матч в этом плей-офф Кучеров, получивший неприятное повреждение в эпизоде с Девоном Тейвзом.

Российский форвард сам открыл охоту на себя, при счёте 6:2 решив отметиться силовым приёмом против защитника «лавин» Джоша Мэнсона. Канадский хоккеист, ранее сам едва не травмировавший Ника Пола, находился с шайбой вблизи борта – и звёздный нападающий «молний» доиграл момент до конца, отправив соперника в заградительное стекло. Главные арбитры встречи Крис Руни и Горд Дуайер не зафиксировали в действиях Кучерова нарушения правил, сочтя силовой приём абсолютно легитимным, с чем не согласились многие североамериканские журналисты.

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«За этот силовой приём против Мэнсона Кучеров должен был получить удаление», – заметил Дрю Ливингстон.

«Плохой ракурс показа момента, но я просто в шоке, что Кучерова не удалили за подобный хит. А ведь судья всё видел», – полагает Джереми Балан.

«Это был грязный хит от Кучерова. Действительно очень опасная игра», – уверен Крэйг Нидлз.

Реакция игроков «Колорадо» не заставила себя долго ждать. Уже в следующей смене защитник гостей Тейвз клюшкой грязно ударил россиянина под рёбра, в результате чего Никита начал терять равновесие, его левая нога подкосилась, и в таком положении он ещё и влетел в борт.

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Только медицинский штаб «Тампы» на данный момент владеет ответом на вопрос, какую именно травму получил россиянин. С одной стороны, он получил чувствительный удар в рёбра, а с другой – его нога подкосилась настолько опасным образом, что элементарно было травмировать и её. Тейвз получил две минуты штрафа за свой поступок, а Кучеров попытался остаться на льду и использовать большинство. Российского форварда вывели на бросок при игре в большинстве «пять на три» – Кучеров щёлкнул в касание и моментально понял, что на сегодня это конец. Согнувшись пополам, россиянин вернулся на скамейку, захлопнул калитку и отправился в раздевалку.

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Учитывая счёт на табло и количество оставшегося времени можно предположить, что россиянин решил поберечь себя перед следующим матчем. Но в любом случае у тренерского штаба «молний» появился значительный повод для беспокойства. А ведь сегодня снова не смог помочь своей команде Брейден Пойнт, опять выпавший из состава «Тампы» по медицинским показателям. Если Кучеров получил повреждение и в дальнейшем будет играть через боль – шансы «Лайтнинг» на третий подряд Кубок Стэнли сократятся.

Травма Кучерова не могла пройти бесследно для характера матча, и драка Росса Колтона и Логана О’Коннора полностью вытекала из логики происходившего на льду в третьем периоде. Соперники с большим энтузиазмом начали колотить друг друга, подарив болельщикам яркий кулачный поединок. Американец из «Тампы» и канадец из «Колорадо» обменялись серией попаданий и отправились в раздевалку, получив по пять минут штрафа. В том же направлении проследовали также Патрик Марун и Эндрю Кольяно, выяснявшие отношения между собой.

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После завершения встречи главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что ему крайне не понравился поступок Тэйвза, при этом не став говорить о состоянии здоровья Кучерова. Канадский специалист предложил журналистам подождать до завтра, когда у него будет больше информации на сей счёт.

«Оценить действия Тейвза? Послушайте. Когда вы спрашиваете о подобном, вы должны понимать, что задаёте вопрос, ответ на который знает каждый человек в этом здании. Игроки знают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. Состояние Никиты? Завтра будет видно, сейчас нет информации», — со злостью в голосе заметил Купер.

В свою очередь ведущий защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман прямым текстом назвал действия Девона откровенно грязными. И с ним невозможно не согласиться. Но сыграл бы Тейвз таким образом, если бы ранее сам Кучеров не проатаковал Мэнсона? Этот вопрос также остаётся открытым.