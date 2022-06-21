Малкин подвинется в деньгах, Самсонов потерял доверие? Все русские без контрактов в НХЛ

Но глобальных проблем с трудоустройством в Северной Америке не должно возникнуть ни у одного из хоккеистов.

Сезон в НХЛ близится к концу, однако количество интриг в хоккее только увеличивается. На смену игровым сюжетам приходят контрактные. 13 июля в лиге открывается рынок свободных агентов. В ожидании этого события «Чемпионат» рассказывает о российских хоккеистах, чьи действующие контракты с клубами истекают.

Евгений Малкин, 35 лет

Самый возрастной и звёздный хоккеист в этом списке – Евгений Малкин. Прошедший сезон сложился для нападающего неоднозначно. Восстанавливаясь после операции, он пропустил первую половину регулярного чемпионата, зато вторую завершил в графике «одно очко за игру».

По информации многочисленных инсайдеров, «Пингвинз» рассчитывают добиться от Малкина снижения финансовых запросов. Платить ему, как прежде, $ 9,5 млн в год менеджеры «Питтсбурга» не готовы. В последние недели интенсивность переговоров между игроком и клубом снизилась: прежде чем возвращаться к активному общению с Малкиным, «пингвины» планируют согласовать условия нового контракта с Крисом Летангом. В то же время генменеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл публично заявил, что во франшизе не хотят расставаться с Евгением, пока он не завершит карьеру. Сам Малкин через прессу высказал намерение остаться «пингвином» на следующие три-четыре года и даже сообщил, что готов подвинуться по деньгам. Главный вопрос – в сумме уступок.

Валерий Ничушкин, 27 лет

Нападающий «Колорадо», напротив, наиграл в этом году на солидную прибавку к нынешней зарплате. Ничушкин невероятным образом провёл регулярку, переписав почти все личные рекорды. Сейчас россиянин – безоговорочно лучший игрок «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Пробивная мощь, запредельная физика, фантастический объём катания, универсальность, навыки игры в обеих спецбригадах и на обеих сторонах площадки – за всё это в исполнении Ничушкина «Колорадо» платит лишь $ 2,5 млн.

Так здорово сэкономить в следующем сезоне «лавинам» уже не удастся. Агент россиянина подаёт сигналы, что в поисках более длинного доллара хоккеист может отправиться к конкурентам. Хотя и без того понятно, что если Ничушкин выйдет на рынок, то станет одним из самых востребованных лотов. В заокеанских СМИ пишут, что «Колорадо» настроен продлить трудовые отношения с форвардом. Тогда боссам «Эвеланш» придётся не просто раскошелиться, но и отказаться от кого-то из партнёров Ничушкина. В июле контракты истекают ещё у девяти игроков, среди них Андре Бураковски, Назем Кадри, два защитника основы и первый вратарь Дарси Кемпер – все вместе они под потолком вряд ли поместятся.

Илья Михеев, 27 лет

Нападающий «Торонто» – ещё один россиянин, который точно увеличит персональную капитализацию. Правда, в каком клубе Илья Михеев получит своё повышение, – большой вопрос. В регулярном чемпионате форвард забросил 21 шайбу и набрал рекордные 32 очка при показателе полезности «+17» – примерно те же цифры он демонстрировал в лучших сезонах за «Авангард».

Наверняка «Мэйпл Лифс» заинтересованы в услугах по-новому раскрывшегося Михеева, но впихнуть его новый контракт под потолок будет непросто. В этом году Илья работал за $ 1,645 млн, теперь же претендует на сумму как минимум в два раза больше, а для «Торонто» после серии громких подписаний – каждый цент на счету.

Илья Михеев Фото: Getty Images

Никита Задоров, 27 лет

После невзрачного дебюта огромный российский защитник обрёл себя в системе консервативного Дэррила Саттера. В «Калгари» Никита Задоров установил личный рекорд результативности, стабильно проводил на льду 16-17 минут, добился лидирующих позиций в лиге по продвинутой статистике, а в серии с «Эдмонтоном» играл с тремя сломанными рёбрами. «Флэймз» должны оценить игровой прогресс и спортивный героизм Задорова. Прошлым летом контракт Никиты на $ 3,75 млн мог выглядеть как аванс, но теперь ниже этой планки он не упадёт.

Владислав Наместников, 29 лет

За последние три года племянник Вячеслава Козлова поменял четыре команды. Последней остановкой в карьере Владислава Наместникова стал «Даллас». Здесь нападающий играл в среднем меньше 13 минут и не особенно запомнился. С другой стороны, выступая в начале сезона за депрессивный «Детройт», Наместников в 60 играх набрал 25 очков – вполне удобоваримо для нападающего, основные функции которого не связаны с атакой. Вероятно, хоккеисту не стоит надеяться на $ 2,5 млн, которые ему начислили в этом сезоне, но энхаэловскую прописку он потерять не должен.

Илья Любушкин, 28 лет

Обмен из «Аризоны» в «Торонто» стал для защитника вдохновляющим фактором. Илья быстро освоился на новом месте и провёл несколько зажигательных матчей, не провалившись в остальных. Наверное, учитывая проблемы с вместительностью платёжки, «Торонто» может уговорить россиянина на контракт, близкий к прежним $ 1,35 млн, в обмен на перспективу развития.

Максим Мамин, 27 лет

Во «Флориде» воспитаннику ЦСКА давали редкие шансы, хотя свой уровень он удерживал исправно. В регулярке Мамин провёл только 40 матчей, набрав 14 очков. При этом его игровое время почти никогда не превышало 12 минут. В НХЛ спрос на нападающего есть. Если пути Мамина и «Пантерз» разойдутся, то он может оказаться в «Монреале». По данным нескольких изданий, «Канадиенс» готовы платить ему на 50% больше – то есть $ 1,95 млн.

Илья Самсонов, 25 лет

Уроженец Магнитогорска так и не смог стать надёжным первым номером в «Вашингтоне». Нестабильный сезон завершился для Илья Самсонова несколькими кошмарными ошибками и удручающе ранним вылетом из Кубка Стэнли. Близкие к «Кэпиталз» журналисты говорят, что голкипер вполне может остаться в команде, но надеяться на прежнее доверие ему уже не стоит. В «Металлурге» Самсонова не ждут – приоритетом для самого игрока остаётся НХЛ. Значит, Илья готов к понижению: по истекающему контракту он получал $ 2 млн.

Александр Георгиев, 26 лет

Зарплата другого российского вратаря – Александра Георгиева – была выше на $ 650 тыс. Сомнений в том, что россиянин с болгарским корнями будет востребован в НХЛ, нет. Но захочет ли сам Георгиев оставаться в Нью-Йорке? Доминирующий Игорь Шестёркин окончательно затмил его и лишил возможности быть №1 в «Рейнджерс». Со своей работой дублёра Александр справлялся качественно, частенько выдавая победные серии и попадая в тройку звёзд по итогам отдельных матчей.

Александр Георгиев Фото: nhl.com

Евгений Свечников, 25 лет

Старший из Свечниковых, наконец, провёл первый полноценный сезон в НХЛ. В «Виннипеге» он чередовал успешные отрезки с невнятными, но выпадал из обоймы только по причине повреждений или болезней. В активе форварда 72 матча и 19 очков – в полтора раза больше, чем за всю предшествующую карьеру в лиге. Свечников выступал по минимальному контракту на $ 750 тыс. Учитывая, что даже в самые тяжёлые для себя времена хоккеист отказывался от продолжения карьеры вне Северной Америки, сейчас тем более нет оснований полагать, что он вернётся в Россию.

Яков Тренин, 25 лет

Взлёт Якова Тренина остался в тени подвигов других российских открытий сезона НХЛ, но закрыть глаза на достижения игрока «Нэшвилла» невозможно. Тренин настрелял 17 голов в регулярке, побился с самим Здено Харой, а в плей-офф трижды огорчил будущего финалиста – «Колорадо». По словам агента Тренина, «Предаторз» довольны хоккеистом и ведут с ним переговоры.