«Мы в предвкушении». Кузьменко едет в НХЛ, чтобы стать большой русской звездой?

Накануне случилось то, чего многие любители хоккея ждали и прогнозировали. Теперь уже бывший нападающий СКА Андрей Кузьменко всё же отправился в НХЛ, хотя в последнее время это было секретом полишинеля. Россиянин вместе со своим североамериканским агентом Дэном Мильштейном путешествовал по США и Канаде с целью прохождения собеседований с руководством команд и выбирал оптимальный для себя вариант продолжения карьеры.

В НХЛ Кузьменко не был никем задрафтован, руки у него полностью развязаны, поэтому история получилась максимально простой и понятной. При этом в КХЛ Андрей уже всем всё доказал, раскрывшись после перехода из ЦСКА в другой армейский клуб – СКА. Дело в том, что система москвичей форварду не слишком подходила, а вот в Санкт-Петербурге хоккеист продемонстрировал свои лучшие качества и заслужил репутацию основной атакующей силы команды.

Так, например, в минувшем регулярном чемпионате Кузьменко стал вторым бомбардиром КХЛ с 52 (20+32) очками, уступив только Вадиму Шипачёву. Согласитесь, показатель солидный, поэтому пришло время попробовать себя в НХЛ. В результате россиянин остановил свой выбор на клубе «Ванкувер Кэнакс».

«Никита Кучеров нашёл этого таланта через два месяца после того, как его могла взять любая команда НХЛ на драфте. Но скауты не нашли Кузьменко, а Никита нашёл. Он посмотрел предсезонную игру ЦСКА в августе и позвонил мне, взахлёб рассказывая про молодого Андрея Кузьменко. То есть мы к этому дню шли много лет.

На Андрея за последние четыре года претендовали все 32 команды, которые выходили с нами на связь, в конце было шесть финалистов, Андрей выбрал «Ванкувер», чтобы продолжить свою карьеру», – сказал мне агент игрока в НХЛ Дэн Мильштейн.

Кузьменко подписывает контракт Фото: Из личного архива хоккеиста

Получается, свою лепту в переход внёс в том числе и звёздный нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который сейчас бьётся в финале Кубка Стэнли с «Колорадо». Факт содействия Кучерова, конечно, делает сделку ещё более пикантной и интересной. Неудивительно, что на Андрея в итоге был такой спрос.

«Я наблюдаю за Андреем с сезона-2014/2015 и был впечатлён его развитием и прогрессом на льду. Как только детали контракта будут согласованы, мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в организации «Кэнакс» и помочь ему продолжать расти как хоккеисту», — заявил генменеджер канадского клуба Патрик Оллвин.

«Мы в предвкушении, «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России. Он обладает отличной техникой, умный, а также хорошо проявляет себя в большинстве. У нас хорошее ощущение, нам было что предложить ему, например, проживание в Ванкувере», — в свою очередь, отметил президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд.

То бишь, по сути, остались формальности, но уже сейчас понятно, что свою команду в НХЛ Андрей уже нашёл, тем более сделав соответствующее фото и разместив его в социальных сетях.

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Поделился своими впечатлениями от переезда Андрея за океан и главный тренер СКА Роман Ротенберг, оценивший сильные качества игрока.

«У Кузьменко прекрасные атакующие навыки, он хорош в игре в большинстве, у него отличный бросок. Андрей хорошо показывает себя в углах площадки, в слоте. Если он получит игровое время и доверие тренера, то станет хорошим хоккеистом для НХЛ», — сказал Ротенберг.

«Что по зарплате?» — спросите вы. По однолетнему соглашению с «Ванкувером» Кузьменко будет зарабатывать порядка $ 950 тыс., плюс бонусная часть. Обычно максимальный контракт новичка составлял $ 925 тыс., но дело в том, что с нового сезона НХЛ по коллективному соглашению поднимет эту планку до $ 0,95 млн. Получается, что Кузьменко получит максимально возможную зарплату новичка в НХЛ.

Остаётся пожелать Андрею удачи и зацепиться за предоставленную возможность заиграть в сильнейшей хоккейной лиге мира. В том случае, если у Кузьменко не пойдёт, его всегда будут ждать на родине. В КХЛ Андрей себе найдёт работу без особых проблем.