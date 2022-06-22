«Что за год!» Русский герой Шестёркин — лучший вратарь НХЛ с огромным отрывом

Игорь – третий за последние шесть лет российский обладатель «Везина Трофи».

НХЛ вручила главные индивидуальные награды по итогам сезона. Пожалуй, самым предсказуемым событием церемонии оказался триумф Игоря Шестёркина в борьбе за звание лучшего голкипера. Уроженец Москвы стал третьим российским обладателем «Везина Трофи» в истории.

Победитель традиционно определялся голосованием генеральных менеджеров клубов. По его итогам Шестёркин заработал 154 очка. Игорь с огромным отрывом опередил ближайшего преследователя – Якоба Маркстрёма из «Калгари» (53 очка).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который в 2019 году уже выигрывал приз, на этот раз стал пятым – в голосовании он набрал 14 очков. Следом за представителем «Лайтнинг» расположился Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Феноменальная игра 26-летнего Шестёркина стала залогом успеха «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате голкипер выиграл 36 матчей из 53, став лидером в двух ключевых статистических рейтингах – коэффициент надёжности (2,07) и процент отражённых бросков (93,5%). В результате «Рейнджерс» заняли второе с конца место по количеству пропущенных шайб за игру (в среднем 2,49) и стали седьмыми по проценту нейтрализации большинства (82,3%).

«Для меня большая честь оказаться здесь, – сказал Шестёркин. – Сразу хотел бы отметить, что и Сарос, и Маркстрём – невероятные вратари. Каждый из вас заслуживал получить этот приз.

Есть много людей, которым я должен сказать спасибо. Я разделяю эту награду с моими одноклубниками. Испытываю потрясающие чувства, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс». Хотел бы поблагодарить наших тренеров за то, что верили в меня, и болельщиков. Выступать в НХЛ и испытывать такие эмоции было моей мечтой. И, конечно же, огромная благодарность за поддержку моей прекрасной жене. К сожалению, она не смогла быть здесь сегодня вечером, так как мы ждём ребёнка. Что за год! Спасибо».



Шестёркин был также номинирован на «Харт Трофи», но этот приз вместе со званием игрока, который внёс наибольший вклад в достижения своей команды, достался нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу. В голосовании представителей Ассоциации журналистов НХЛ форвард набрал 1630 очков. Мэттьюс чуть более чем на полтысячи баллов обогнал Коннора Макдэвида – предыдущего обладателя награды. Шестёркин с 738 очками замкнул тройку сильнейших.

24-летний Мэттьюс впервые в карьере прикоснулся к «Харт Трофи». В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 73 матчах и набрал 106 (60+46) очков, установив личный рекорд результативности. Мэттьюс стал лучшим снайпером и шестым бомбардиром сезона. Кроме того, Остон забрал домой и «Тед Линдсей Эворд» – приз самому выдающемуся хоккеисту сезона. За него отдали свои голоса большинство представителей профсоюза лиги.

«Не буду лукавить – это классно, – сказал Мэттьюс. – Столько великолепных игроков в этом зале. Многие из них заслуживают эту награду».

Также Мэттьюс и Шестёркин вошли в первую символическую сборную регулярки. Помимо них, в шестёрку лучших попали нападающие Митчелл Марнер («Торонто»), Джонни Годро («Калгари»), а также защитники Роман Йози («Нэшвилл») и Кейл Макар («Колорадо»).

Макар также выиграл «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику регулярки. Он лишь на 25 очков опередил Романа Йози.