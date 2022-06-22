Творец финского монстра уедет покорять НХЛ? Европейскому гению Ялонену открыт путь к мечте

«В поиске тренеров «пантер» всплыло ещё одно имя: Юкка Ялонен» — такое сообщение опубликовал в минувший понедельник известный хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли. Слухи, что создатель финского монстра, взявшего в 2022-м и чемпионат мира, и Олимпиаду, кружились ещё с февраля, но только сейчас появилась хоть какая-то конкретная информация. «Флорида» сидит без нормального тренера, а «Тампа» вынесла чемпиона регулярки за четыре игры, не дав ни единого шанса.

С начала сезона у «пантер» непонятки с тренерами: после нашумевшей истории ушёл по собственному желанию Джоэль Кенневилль. На смену поставили ассистента бывшего главного тренера Эндрю Брюнетта, да так и оставили. В такой обстановке «Флорида» смогла (!) выйти победителем из регулярного чемпионата, но с горем пополам прошла «Вашингтон» и уже во втором раунде без вариантов уступила команде Кучерова. Вроде бы проигрывать двукратному чемпиону, ныне вновь попавшему финал, и не позорно – но ведь даже «Торонто» не сдался просто так. Брюнетт же подозрительно серьёзно провалился в настрое команды. Что и говорить, если за весь плей-офф «Пантерз» только раз забили в большинстве: в последней игре, упустив при этом 31 попытку. А во втором раунде в принципе забили три гола за четыре матча. Пока максимум Брюнетта – построить одну стратегию, по которой команда играет весь сезон и в плей-офф. Если идея лишь одна и запасная не предусмотрена – всё легко читается, а потом – спокойно разрушается. Так сломалась «Флорида» о «Тампу», элементарно не придумав ничего нового. Всё это – опыт, а точнее его отсутствие.

В интервью TSN Брюнетт заявил, что хочет остаться на посту главного тренера. Если взять за скобки результаты плей-офф, то он заслужил. По итогам регулярки он занял второе место в списке лучших тренеров, хотя это был первый год в качестве главного, а свалилась должность неожиданно. Но, кажется, «Флориду» не устроил безвольный вылет. Его роль до сих пор в подвешенном состоянии: в теории он может остаться главным, но на практике это вряд ли устраивает руководство. На месте Брюнетта хочется видеть кого-то опытного, проницательного и с проверенным хоккеем. И здесь мы переходим к Ялонену.

Довольно много команд сейчас нуждаются в новом тренере. И «Флорида» здесь далеко не на первом месте. Таким клубам, как «Даллас», «Айлендерс», «Вегас», «Бостон», «Детройт» и «Филадельфия», новый тренер гораздо нужнее. Часть из них в плей-офф не попала, другая половина вылетела в первом раунде. Результат «Пантерз» по сравнению с этим – триумф. Но потенциал «Флориды» — как минимум вылет от «Тампы» со счётом в серии 3-4, а в идеале — поражение «молний». При Брюнетте мы этого не увидели.

Эндрю Брюнетт Фото: nhl.com

В конце мая The Athletic опубликовал материал о вариантах для «Далласа». На пост главного тренера предлагали и опытных титулованных кандидатов, и совсем зелёных недавних ассистентов. Небольшой абзац в разделе «интригующие варианты» посвятили Ялонену. В общем-то, нового ничего не сказали, обозвав финна «риском». Несмотря на целый букет побед, опасность действительно есть. Вопрос самый элементарный: как Ялонен приспособится к новому уровню? На чемпионатах мира был минимум игроков НХЛ, а на Олимпиаде их не было совсем. Теперь же придётся столкнуться с целой дивизией профессионалов, безжалостно реагирующих на ошибки. В этом плане звать в сильную команду Ялонена несколько опрометчиво. Возможно, стоит сначала дать шанс в команде послабее. Вот закрепится – тогда уже можно и к топам. Проблема в том, что из другой команды он может потом просто не прийти. Но, с другой стороны, всегда можно оставить на скамейке Брюнетта, который подхватит, если что пойдёт не так.

«Пантеры» получат пять миллионов новых поклонников с Юккой Ялоненом», — пишут в социальных сетях болельщики. На деле вариант с Ялоненом несколько неожиданный. Нет, я ждала, что он всплывет в НХЛ, особенно после «золотого» дубля, но не во «Флориде». Недавно всё тот же инсайдер Серавалли сообщал о целых пяти фамилиях из кулуаров «Пантерз», среди которых Барри Тротц и Питер Дебур. О Ялонене даже не заикались, а прошло меньше недели.

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Какой хоккей построил Ялонен? В первую очередь приходит эпитет «чемпионский». Финна сейчас можно назвать самым успешным тренером в мире. Конкуренцию ему сможет составить разве что Джон Купер, если «Тампа» выберется из-под «Колорадо». Ещё одна черта – оборонительная. Финны славились игрой в обороне, Ялонен же довёл её до совершенства. На чемпионате мира пропускаемость Финляндии всего лишь 1,28. У серебряных призёров-канадцев, для сравнения, 2,59. Между делом Ялонен наладил и атаку – думается, финское большинство до сих пор снится некоторым вратарям. Одно из лучших на чемпионате мире — 36% и в топ-5 на Олимпиаде – 25%. А ещё за три последних крупных турнира финны лишь раз проигрывали в основное время. Если «Флориде» нужен стиль игры, то Ялонен его предоставит.

Один из ключей Ялонена к игрокам – психология. Организованные выходы из зоны, прессинг – всё это ничто по сравнению с элементарным пониманием. Тренер умеет общаться с игроками на их языке. Вряд ли бросается кулерами в раздевалке. Да и в принципе это не по-фински. А вот правильные разговоры, настрой словами – весьма вероятно. Теперь финны не проигрывают в финалах даже озлобленной Канаде. Удачно перенеся эти методы на команду НХЛ, Ялонен спокойно преодолеет повышение уровня. А с командой, которая есть сейчас, открыт путь и к Президентскому кубку, и к чему посерьёзнее.

Cборная Финляндии по хоккею Фото: Martin Rose/Getty Images

Кто играет во «Флориде»? По прошлому году – целая куча финнов, и со многими Ялонен работал. Защитник Петтери Линдбом, центрфорварды Антон Лунделл и Эету Луостаринен – все когда-то играли под началом Ялонена. Но вот проблемка: из перечисленных контракт есть только у Лунделла. В свободном плавании Линдбом и ОСА остаётся молодой Луостаринен. И, конечно же, есть Александр Барков – лучший снайпер команды. С ним Ялонен не пересекался, но надо же когда-то начинать. Ещё одна звезда — Джонатан Юбердо – третье место в списке бомбардиров регулярки. Хорошие защитники – явно понравятся финну и Аарон Экблад, и Радко Гудас. Проблема пока вырисовывается во вратарской линии – если «Флорида» расстанется с Бобровским, то это может стать бедой. Сильных голкиперов не так уж и много, а вратари в системе Ялонена важны.

Кстати, перестройки в тренерском штабе будут масштабные. С двумя ассистентами — Ульфом Самуэльссоном и Дереком Маккензи – «Пантерз» уже расстались. Думают и насчёт тренера вратарей. Точно остался пока Туомо Рууту, тоже, кстати, финн. Он не так давно закончил карьеру, проведя бóльшую её часть в НХЛ. С Ялоненом работать не приходилось, но вполне возможно, что скоро это исправят.

Если «Флорида» решит позвать финна, то оптимальный вариант: составить тандем Ялонен – Брюнетт. Да, понижение из главного тренера в ассистенты неприятно, но де-факто Брюнетт им и не был: он так и остался исполняющим обязанности. У Ялонена может не получиться – нет смысла говорить о стопроцентных гарантиях – тогда ещё одну попытку получит Брюнетт. Но шансы Ялонена высоки. Если пробовать – то сейчас, когда ещё свежи эмоции и наработки «золотого» дубля.