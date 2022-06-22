Наследник Овечкина вошёл в историю НХЛ. Мэттьюс выдал великий сезон, взяв сразу 3 награды

В ночь на 22 июня мск в Северной Америке объявили имена обладателей пяти главных наград Национальной хоккейной лиги, вручаемых по итогам регулярного чемпионата. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин удостоился «Везина Трофи», с огромным отрывом опередив Якоба Маркстрёма («Калгари Флэймз») и Юусе Сароса («Нэшвилл Предаторз») в борьбе за звание лучшего вратаря лиги. Приз лучшему новичку ушёл игроку «Детройт Ред Уингз» Морицу Зайдеру, а обладателем звания лучшего защитника НХЛ стал игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Главным же триумфатором мероприятия стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший победный дубль – американский форвард собрал суперпрестижную коллекцию из «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

По большому счёту, награды, сегодня выигранные Мэттьюсом, являются очень похожими друг на друга. «Харт» вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги по версии представительств Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. В свою очередь, «Тед Линдсей Эворд» вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). То есть принципиальная разница между призами заключается исключительно в том, кто определяет победителя – в первом случае это делают журналисты, во втором – непосредственно хоккеисты.

Остон Мэттьюс Фото: twitter.com/MapleLeafs

Любопытно, что начиная с 2019 года мнение журналистов и хоккеистов в этом вопросе неизменно совпадает. Три года назад победный дубль оформил нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в 2020-м первенствовал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В прошлом сезоне победил его партнёр по клубу Коннор Макдэвид, а сегодня обе награды отправились в коллекцию Мэттьюса. Любопытно, что 24-летний форвард также стал четвёртым игроком кряду, кому удалось завоевать подобную награду в возрасте до 25 лет.

Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 67 лет, победившим в голосовании за «Харт Трофи». Последним до него обладателем награды среди представителей «кленовых листьев» был Тед Кеннеди в сезоне-1954/1955. В голосовании Мэттьюс победил за явным преимуществом. Из 195 проголосовавших 119 человек поставили Остона на первое место, а ещё 49 представителей журналистской ассоциации отдали уроженцу Сан-Рамона второе место. В результате он набрал 1630 очков, обойдя Макдэвида (1111), Шестёркина (738), а также Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (617) и Джонатана Юбердо из «Флориды Пантерз» (506).

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В борьбе за «Тед Линдсей Эворд» Остон также опередил прошлогоднего обладателя награды Макдэвида и защитника «Нэшвилла» Романа Йози. Проведший лучший сезон в карьере Мэттьюс первым в истории «Торонто» выиграл этот престижный приз.

«Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели и быть лучшим, насколько это возможно. Но думаю, что солгал бы, если бы сказал, что сейчас нет чувства легкой грусти. Прямо сейчас мне хотелось бы играть в хоккей и продолжать сезон.

Да, я слежу за финалом Кубка Стэнли. Трудно об этом говорить. Я уже долго нахожусь в роли зрителя в этот момент сезона, шесть или семь лет. Думаю, все понимают и осознают, насколько это тяжело.

Мы играли с «Тампой» в плей-офф. Это отличная команда, и есть причина, по которой они дошли до финала третий раз подряд. Я думаю, мы в этом смысле можем чему-то научиться», – сказал Мэттьюс после завоевания наград.

Минувший регулярный чемпионат Остон провёл действительно на абсолютно фантастическом уровне. Американский форвард второй год кряду завершил регулярку на первом месте в снайперской гонке, выиграв «Морис Ришар Трофи». Таким образом, Мэттьюсу удалось сделать полноценный хет-трик из престижных индивидуальных наград. В регулярке он стал первым игроком за последние 10 лет, достигшим феноменального рубежа в 60 точных бросков. В 2012 году столько шайб настрелял Стивен Стэмкос, и с тех пор никому не удавалось достичь подобных цифр.

На покорение рубежа в 60 шайб у Остона ушло всего 73 матча в регулярном чемпионате. Если бы не травма, помешавшая американцу принять участие в девяти матчах гладкого сезона, то результат нападающего был бы ещё выше. Но даже с учётом не полностью сыгранной регулярки Мэттьюс стал первым игроком, родившимся в США, которому покорилось это достижение.

Остон Мэттьюс Фото: Getty Images

Остон завершил сезон с показателем 0,82 гола за матч, что является лучшим результатом в НХЛ за последние 26 лет. В сезоне-1995/1996 Марио Лемье оформил невероятные 0,99 гола за матч, и за это время никому в лиге не удавалось выйти на такие показатели. В этом сезоне «Торонто» забросил 312 шайб в регулярке, и на долю Мэттьюса пришлось 19,23% от общего числа голов. Получается, что американец фактически забрасывал каждую пятую шайбу команды в регулярке.

Проведя сезон на столь высоком уровне, Мэттьюс продолжил преследование капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, являющегося рекордсменом лиги по числу «Ришаров». Начиная с 1999 года, когда и был учреждён этот приз, только шесть хоккеистов завоёвывали награду лучшему снайперу НХЛ более одного раза. Овечкин выигрывал награду девять раз, Павел Буре, Джером Игинла, Стэмкос, Сидни Кросби и Мэттьюс — по два раза.

И кажется, что если не произойдёт ничего непредвиденного, то именно американский форвард уже в следующем сезоне сможет выйти на чистое второе место по числу выигранных «Ришаров». А если наследник Овечкина сумеет удержать скорострельность на таком уровне в течение следующего десятилетия, то завоевание «Ришаров» им будет поставлено на непрекращающийся поток.