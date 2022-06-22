Рейтинг безнадёжности НХЛ. У какого клуба меньше всего перспектив?

Традиционное развлечение хоккейной журналистики — «рейтинги силы». Зародились они в Северной Америке, где были серьёзными и относились ко всем видам спорта, в хоккее во многом стали популярны благодаря шуточным постам от ИИХФ во время чемпионатов мира, а в последнее время их составляет и сайт КХЛ.

Однако сегодня мы посмотрим не на силу, а на слабость. Добавление «Сиэтла» в НХЛ позволило провести чёткую грань между агнцами и козлищами в пропорции 50/50 — 16 команд в плей-офф, 16 — мимо него. Эта половина несчастливчиков очень разная — кого-то ждут мучительные годы перестройки, кому-то не повезло, у кого-то рисуется светлое будущее. Так кого же можно записать в самые безнадёжные команды НХЛ?

Мы расставили все команды, не попавшие в плей-офф, по порядку — начинаем с самых перспективных.

16. «Нью-Джерси»

Несколько лет подряд «Дьяволы» проводили настолько хорошее лето, что их называли чемпионами межсезонья — но тогда, кажется, делать большой скачок команде было рановато. Сейчас молодой костяк набрался опыта, дуэт Хьюз — Хишир связан долгосрочными хорошими контрактами, и клуб уже готов обменять свой второй пик драфта на готового игрока. Даже с учётом необходимости продления некоторых ОСА места под потолком на большое усиление хватит — там сейчас под $ 22 млн. Важно, что это не только НСА — активов для обменов достаточно.

Джек Хьюз Фото: nhl.com

Пока вызывает беспокойство позиция вратаря — в этом году синхронно травмировались оба основных голкипера, Блэквуд и Бернье. Из-за этого в воротах «Дэвилз» побывали семь человек, что уничтожило любые шансы на хороший итог сезона. Однако «Нью-Джерси» получает уникальную возможность формировать команду с чистого листа — с хорошими активами для обмена и без плохих контрактов.

15. «Ванкувер»

Фанаты очень сильно пинали предыдущий менеджмент «Ванкувера», но благодаря драфту он создал в клубе отличный молодой костяк — Петтерссон, Хьюз, Демко, Бёзер и нестарые ещё парни второго плана. Брюс Будро, вернувшийся в НХЛ в прошлом сезоне, придал команде отличный импульс — со старым матерщинником команда набирала 65% очков и залезла бы на второе место в дивизионе, если бы провела весь сезон в таком темпе.

Главная проблема клуба (и об этом говорилось давно) — трения в раздевалке. Новый менеджмент, ведомый Джимом Рутерфордом, очень недоволен атмосферой внутри команды, и обмены в первую очередь будут нацелены на исправление этого. Так что переходы могут последовать не только по чисто хоккейным причинам (отдать Джей Ти Миллера на пике стоимости), но и для того, чтобы убрать возмутителей спокойствия. Всё это поможет расчистить путь Андрею Кузьменко в ведущие звенья.

14. «Вегас»

У парней, которые сенсационно пролетели мимо плей-офф, положение очень сильно осложняется потолком зарплат. После первого года с командой «отбросов» менеджмент начал щедро выписывать очень тяжёлые контракты. Результат: до обмена Дадонов — Уэбер клуб превышал потолок, не имея полного набора игроков. Сейчас за счёт помещения в LTIR контракта канадца это можно будет обойти, но клуб в последние годы не показывал примеров изящных решений обхода потолка.

А так у «Вегаса» есть звёздное ядро из Стоуна, Пьетранджело и Айкела, главным тренером стал Брюс Кэссиди, который укладывается в клубную игровую философию. Осталось чуть подрезать финансы, надеяться на отсутствие второй подряд эпидемии травм и ждать, что Робин Ленер вернётся на прежний уровень.

13. «Детройт»

Только что Мориц Зайдер выиграл «Колдер» и вошёл в символическую сборную новичков вместе с одноклубником Лукасом Рэймондом. Другой защитник — Симон Эдвинссон — стал лучшим юниором шведской лиги. Стив Айзерман пока не ошибается с высокими драфт-пиками, при этом явно ждёт от команды не только борьбы за них — поэтому не был продлён контракт с Джеффом Блэшиллом, который уже казался навеки приклеенным к скамейке клуба.

Стив Айзерман Фото: nhl.com

Нельзя бесконечно бороться за слив — и «Детройт» явно планирует вернуться в плей-офф если не через год, то через два. Какие слабые места пока выделяются? Линия центров — пока команде очевидно не хватает сильного второго центра. Некоторые считали, что не хватает первого центра, и думали, что Дилан Ларкин — скорее 2С в сильной команде, но он вышел на уровень «очко за игру». Опыт Айзермана и его команды, как и его предыдущие шаги в команде, позволяет не сомневаться в светлом будущем «Детройта».

12. «Коламбус»

Любой разговор о перспективах «мундиров» осложняется тем, что игроки категорически не хотят задерживаться в Огайо — и сложно объяснить это фактором одного лишь города. Из-за этого, кажется, «Блю Джекетс» так и обречены сидеть командой, потолком которой является второй раунд, до которого допрыгнули один раз за двадцать лет. Впрочем, некоторые звёзды типа Сета Джонса были достаточно любезны, чтобы уведомить о желании уйти заранее — и благодаря этому «Коламбус» взял два высоких драфт-пика у «Чикаго».

Коул Силлинджер на ЧМ-2022 Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

«Коламбус» интересно провёл прошлогодний драфт, взяв интригующую пару центров Силлинджер — Джонсон: первый прорвался в состав уже в 18 лет и поехал на ЧМ, второй был и на ОИ, и на ЧМ, при этом считается потехничнее и покреативнее. В этом году у клуба снова два выбора в топ-12, плюс Патрик Лайне в рукаве — клуб находится в отличном положении перед неминуемым сползанием прежних гигантов Столичного дивизиона.

11. «Баффало»

Положение «клинков» не такое плохое, как казалось год-полтора назад после обмена Айкела. От остальных ситуаций, когда команды уходили в перестройку, их отличает наличие сразу двух защитников, выбранных под первыми номерами, — Далина и Пауэра, у большинства «танкистов» был явный перекос в атаку, который некоторым так и не удалось исправить.

Несмотря на россыпь игроков из топ-10 драфта в атаке (Куинн, Козенс, Миттельштадт), пока никто из них не выглядит реальной суперзвездой. Возможно, это изменится через год, если кто-то сделает прорыв, подобный внезапному раскрытию Тэйджа Томпсона, набравшего под 70 очков. «Сэйбрз» же надо отработать этот драфт, где у них есть два лотерейных пика, и думать о следующем годе имени Бедарда и Мичкова.

10. «Анахайм»

В феврале новым генменеджером стал долгое время работавший со Стивом Айзерманом Пэт Вербик и ускорил перестройку, на дедлайне обменяв сразу четырёх человек. Прямо сейчас у «уток» всего $ 43 млн контрактов, запрос на обмен от Джона Гибсона с зарплатой в $ 6,25 млн плюс нет ни одного истекающего свободного агента, который бы мог претендовать на большое продление. Идеальная ситуация, чтобы собирать плохие контракты с активами.

Тревор Зеграс Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Задел на будущее у «уток» неплохой — там уже есть будущий главный технарь лиги Зеграс, талантливый Мактавиш, высоко выбранный защитник Драйсдейл, кроме того, есть и парни чуть постарше — типа Терри и Комтуа. А вот всё остальное надо собирать заново — из-за того, что мы пока не понимаем, какие активы соберёт «Анахайм», команда в рейтинге сравнительно низко.

9. «Виннипег»

У клуба из самого холодного города НХЛ есть две главные звезды в атаке. Первая — Блэйк Уилер — тихо идёт к концу карьеры. Вторая — Марк Шайфли — недвусмысленно намекнула на желание перейти в другой клуб. Это неудивительно — «Джетс» потратили несколько лет своего молодого костяка, не желая меняться, хотя перемены назревали. Пол Морис как главный тренер клуба исчерпал себя давно, но его не убирали, пока он не ушёл сам.

«Джетс» пока выглядят как идеальный середняк — команда, которая может зайти в первый раунд и тут же вылететь. Есть команды, которые вполне рады и такой роли — ведь в плей-офф может произойти что угодно. Тем не менее сейчас перед «Джетс» впервые стоит необходимость принятия трудного решения — обменять Шайфли. Исход во многом и определит клубную судьбу.

8. «Айлендерс»

Барри Тротц во второй раз уходит из клуба НХЛ при непонятных обстоятельствах. Если причиной ухода из «Вашингтона» назывались финансовые дела, то сейчас инсайдеры, которые обычно получают информацию из клуба, даже ничего внятно не смогли объяснить. Теперь его заменит многолетний ассистент Лэйн Ламберт (звучит матерный стишок из «Ведьмака»).

Впрочем, осталось ощущение, что Барри подставил менеджмент. После двух успешных сезонов команду никак не усилили, Лу Ламорелло собрал своих старых знакомых по «Дэвилз». Прямо сейчас «островитяне» — команда со средним возрастом под 30 лет, лишь с тремя защитниками на контракте и почти полностью забитой платёжкой. В принципе, тот костяк, с которым работал Тротц, мало отличался от команды, которую он принял летом 2018-го — и есть большие сомнения, что его помощник сможет выжимать из немолодой команды столько же.

7. «Оттава»

По именам у «Сенаторов» всё неплохо. Там есть хороший костяк из Шабо, Брэди Ткачука, Штюцле, Норриса и ещё пары интересных молодых парней, который теперь надо добить мясом — например, есть слухи о возможном переходе Клода Жиру, который провёл в канадской столице свою юность.

Но неуверенность в будущем команды сеют управленческие аспекты. Менеджмент «Оттавы», когда это не касается драфта, в последнее время проигрывает обмены и проваливает подписания. Самый вопиющий пример — Мэтт Мюррей, которому положили больше $ 6 млн в год, хотя его история болезни со множеством сотрясений мозга была прекрасно известна.

Недавно скончался Юджин Мельник. Магнат украинского происхождения был известным скрягой, но и хорошим дельцом. Теперь же управление командой переходит к его совсем юным дочкам — и кто теперь будет присматривать за командой, не совсем ясно. Кроме того, «сенаторы» из-за неудачного расположения арены давно не собирают аншлагов, что очень бьёт по финансам команды.

6. «Монреаль»

Вообще, сложно поставить выше команду, для которой главный критерий назначения тренера — национальность. Конечно, «Канадиенс» не будут настолько плохими, как год назад, но их прошлогодний летний развал наверняка войдёт в историю хоккея. Возможно, финал нарушил ход перестройки — с другой стороны, команды, которые «правильно» перестраиваются пять-семь лет, и во второй раунд часто не могут выйти.

У «Канадиенс» есть Судзуки и Кофилд, которые должны стать основой команды будущего, но пока маловато всего остального. Впрочем, впереди первый пик драфта, через год один из самых ожидаемых наборов десятилетия, а у команды есть активы, которые можно превратить в драфт-пики — типа Джоша Андерсона, контракт которого неожиданно сделало хорошим само время.

5. «Филадельфия»

Три года назад генменеджер Чак Флетчер пришёл в «Филадельфию» для того, чтобы сравнительно молодая команда с кучей активов и молодёжи стала, наконец, постоянным участником плей-офф. Щепки летели, контракты подписывались, обмены крутились — итогом стало последнее место в дивизионе и приглашение Джона Тортореллы, который взбодрил бы проблемную раздевалку команды.

После успешного «ковидного» сезона и первого посева в «пузырном» плей-офф молодёжь команды остановилась в прогрессе, некоторых игроков использовали так бездарно, что обрушили их стоимость до отрицательной (речь о Шейне Гостисбере, которого «Аризона» получила с доплатой и оживила). То, что Тортс в краткосрочной перспективе может взбодрить «лётчиков», вполне возможно. Но сможет ли руководство команды, которое мыслит почти динозаврскими категориями, не налажать хотя бы в среднесрочной перспективе?

4. «Сан-Хосе»

Обмен Эрика Карлссона в своё время обошёлся «акулам» не только в те активы, что они отдали «Оттаве» (они превратились в Тима Штюцле и Джоша Норриса), но ещё и в то, что они уже не могли переподписать Джо Павелски. Кроме $ 11,5 млн шведа у «Сан-Хосе» есть контракты очень быстро деградировавшего Влэшика (ещё 4 года по $ 7 млн) и уже 37-летнего Бёрнса — 26 миллионов на трёх возрастных защитников!

Эрик Карлссон Фото: nhl.com

При этом Гертл, Майер и Кутюр в атаке делают «акул» достаточно хорошей командой, чтобы телепаться около зоны плей-офф и имитировать борьбу за место под солнцем, но ад с платёжкой не оставляет возможности усилить глубину. «Сан-Хосе» на всех парах мчится к болоту посредственности — и без кубковых игр, и без высоких драфт-пиков. Разгребать всё это будет новый генменеджер, которого клуб пока не назначил.

3. «Сиэтл»

Прошлогодний драфт расширения от «кракенов» — живой пример того, как делать не надо. Второй раз подряд трюк «Вегаса», который насобирал гору активов, повторить бы не удалось — клубы научились на своих ошибках. Но «Сиэтл» не стал собирать и команду для побед сейчас — получилось ни рыба ни мясо. При этом после влёта «Вегаса» в лигу ожидания от «кракенов» завысили — только они разрушились с очень громким треском. Отстать от предпоследнего места в дивизионе на 16 очков — это мощно.

Конечно, «Сиэтл» во многом подвёл чудовищный провал Грубауэра в воротах — по продвинутой статистике команда показала восьмую защиту в лиге (правда, и предпоследнее нападение). Но даже если Груби вернётся на свой уровень, то ресурсов для усиления у менеджмента нет. У них есть $ 22 млн на свободных агентов — но это традиционно худшее место для усиления команды, которое надо использовать как дополнение к имеющемуся костяку, а не в качестве источника подписания лидеров. Так что впереди у «Кракена», скорее всего, глубоководное плавание за высокими драфт-пиками.

2. «Чикаго»

Год назад «ястребы» стали чуть ли не самой активной командой межсезонья, подписав Сета Джонса, Тайлера Джонсона и Марка-Андре Флёри. Лидеры команды, как сообщалось, хотели выиграть ещё один Кубок, и менеджмент довольно щедро потратился — за Джонса отдали полцарства, вручили солиднейший контракт на $ 9 млн в год и даже выменяли брата.

Всё пошло прахом очень быстро — сначала последовали провалы на льду, потом случился скандал имени Кайла Бича, который просто уничтожил репутацию клуба в Северной Америке. В результате всего за год команда перешла к режиму настолько полной перестройки, что рассматривает варианты обмена Дебринкэта (24 года) и Кирби Дака (21).

Защитник Эрик Густафссон Фото: nhl.com

Каждый клуб, который решает устроить тактику «выжженной земли», должен иметь перед глазами печальный пример «Баффало», который мыкается уже с десяток лет. Кроме этого, сексуальный скандал оставляет огромные вопросы не только к менеджменту, но и к владельцам.

1. «Аризона»

Пожалуй, чемпион по безнадёге был очевиден даже без клика на этот материал. Жизнь «Аризоны» в последние лет этак пятнадцать — почти беспросветная череда слухов о банкротстве, переезде, провальных сезонов, обменов всего на всё, смен владельцев и, что самое ужасное для лиги и менеджмента, финансовых потерь. Для краткого курса бедствий «Аризоны» рекомендуем прочитать текст ниже.

В новый сезон «койоты» входят с университетской ареной, которая и в КХЛ не выдержала бы минимальные стандарты, где даже нельзя размещать свой логотип в центре льда. При этом Гэри Беттмэн недавно заявил, что если новая арена для «Аризоны» будет построена, то команда получит гарантию от лиги на то, что останется в городе на 30 лет без переездов. Инсайдеры говорят, что городу обещан ещё Матч звёзд вкупе с драфтом. Такую безумную любовь лиги к «Аризоне» сложно объяснить логически.

Впрочем, беглый взгляд на историю «Аризоны» заставляет как-то сомневаться в словах комиссионера НХЛ. «Койоты» сменили кучу владельцев, ни с одним из которых жизнь как-то не ладилась, заставляя вспоминать поговорку «если и пятый муж бьёт по роже, то дело не в муже». Сейчас ими владеет магнат Алекс Меруэло со скандальной репутацией, которому The Athletic посвящал разоблачительный материал.

Даже если через год «койоты» получат в лотерее условного Бедарда, вряд ли он спасёт эту команду — более вероятно, запросит обмена, когда его контракт новичка закончится.