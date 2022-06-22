В России Игорь не был любимчиком тренеров, а в Северной Америке забрался на вершину за полтора года.

Мучился в СКА и сборной, но стал лучшим в мире. 7 шагов Шестёркина к великой награде НХЛ

Последний раз Игорь Шестёркин надевал вратарскую форму полторы недели назад, но окончание сезона он встретил сегодня и в парадном костюме. На церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ россиянину достался один из самых почётных – «Везина Трофи».

Переписав за девять месяцев несколько важнейших рекордов «Нью-Йорк Рейнджерс», Шестёркин выделился и в голосовании за звание лучшего голкипера лиги. Генеральные менеджеры клубов – с 1982 года именно они определяют обладателя «Везины» – признали превосходство Игоря почти единодушно. Его фамилия возглавляла 29 из 32 бюллетеней. Таким образом, Шестёркин стал первым в истории голкипером, который выиграл награду, обогнав ближайшего конкурента более чем на 100 очков.

Путь от новичка лиги до её лучшего вратаря Шестёркин преодолел стремительно. Дебют хоккеиста в НХЛ пришёлся на 7 января 2020 года, а уже через полтора сезона он получил возможность произнести «оскаровский» монолог на главной хоккейной сцене мира. Куда сложнее Игорю далась дорога до Северной Америки.

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Шаг 1. Через школу «Крыльев»

Воспитанник «Крыльев Советов», Шестёркин с отрочества привлекал внимание скаутов, но никто из них не воспринимал его как звезду. Показательно, что на (пусть и бессмысленном) драфте юниоров КХЛ-2012 голкипера выбрали лишь во втором раунде – после целой шеренги из игроков, которые вскоре перестали быть хоккеистами.

Шаг 2. Через драфт КХЛ

Впоследствии Шестёркину ещё не раз придётся столкнуться с недоверием. Хотя, покинув драфт игроком «Спартака», он быстро завоевал себе достойное место под красно-белым флагом. Игорю понадобилось 13 матчей, чтобы попасть в заявку основной команды и стартовать в КХЛ.

Молодой Игорь Шестёркин в «Спартаке» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Пропустив через себя дух взрослого хоккея, Шестёркин вернулся в МХЛ. В 2014-м он вместе со «Спартаком» взял Кубок Харламова, но лично покорить лигу сверстников не смог. Шестёркин провёл столько же матчей, сколько его партнёр, однако самые важные игры – в том числе «золотая» – достались именно Александру Трушкову.

Шаг 3. Через ВХЛ

За океаном о существовании Шестёркина знали, но особого значения его фигуре не придавали. С драфта НХЛ – 2014 Шестёркин ушёл 118-м. Причём этот пик достался «Рейнджерс» по замысловатой цепочке – от «Чикаго» через «Айлендерс» и «Вашингтон».

Параллельно в жизнь Игоря вошёл СКА. Петербуржцы воспользовались реорганизацией московского клуба и оформили трансфер молодого вратаря. Смена прописки принесла голкиперу первый крупный трофей – Кубок Гагарина. Вклад хоккеиста в победу был весьма скромным: он принял участие только в шести матчах. Почти весь следующий сезон Шестёркин провёл, выступая за «СКА-Неву» в ВХЛ.

Шестёркин в МХЛ в «СКА-1946» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Шаг 4. Через тернии в СКА

В конце 2016 года Шестёркину дали шанс прорваться в основу петербургского клуба, и он сделал всё возможное, чтобы стать первым номером. Практически с ходу вратарь обновил рекорд СКА по количеству минут без пропущенных шайб (272:08). В регулярке Игорь сыграл 39 матчей и одержал 32 победы. Но в плей-офф его позицию необъяснимым образом занял авторитетный легионер – Микко Коскинен. Во главе с финном армейцы завоевали кубок, хотя решение Олега Знарка по вратарскому вопросу вызвало недоумение. В двух следующих регулярках Шестёркин не выходил на лёд чаще 30 раз.

Шаг 5. Через испытания в сборной

Несмотря на недостаток практики в клубе, Шестёркин стабильно приезжал в расположение сборной. При этом всякий раз он оставался в тени более известных коллег, в том числе ровесника и друга Ильи Сорокина. Тренеры национальной команды возили Шестёркина на ЧМ-2016 и ЧМ-2017, на Олимпийские игры в Пхёнчхан, однако постоянно отказывали ему в игровом времени. Местом Игоря в заявке была позиция третьего вратаря. Впрочем, сыграть за взрослую сборную на первенстве планеты Шестёркину удалось – он четырежды вышел на лёд в 2018-м.

Шаг 6. Через Лундквиста

В детстве Шестёркин, по собственным словам, подражал легенде «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту. После вручения «Везины» Игорь признался, что просил у отца такие же щитки, ловушку и блин, как у знаменитого шведа.

По иронии судьбы пути Шестёркина и Лундквиста пересеклись: в сезоне-2019/2020 молодой голкипер только вступал в НХЛ, а умудрённый опытом – слагал свои полномочия. В итоге Шестёркину удалось выиграть конкуренцию за последний рубеж «синерубашечников» у соотечественника Александра Георгиева и стать достойной заменой своему кумиру.

Шаг 7. Через «Питтсбург» и «Каролину»

«Везина Трофи» вручается по итогам регулярного чемпионата, но на доминирование Шестёркина в генменеджерском голосовании наверняка повлияла и феноменальная игра россиянина в плей-офф. Игорь победил в двух семиматчевых сериях: вина за вылет «Питтсбурга» и «Каролины» лежит во многом на его плечах. В восьми играх на выбывание Шестёркин отразил 37+ бросков, а в одной из них – сразу 79!

Правда, по высказываниям Игоря понятно, что одна только «Везина» не делает его абсолютно счастливым. Шестёркин уверен, что «Рейнджерс» заслуживали играть в финале. Но за решающей серией россиянин наблюдает по телевизору. «У меня есть время на это», – добавляет 26-летний вратарь. Как есть время выиграть ещё несколько ценных наград.