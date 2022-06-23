Назем Кадри вернулся после тяжёлой травмы и стал палачом для «молний» в четвёртой игре серии. Теперь чемпионам уже не выкарабкаться?

Какая развязка в финале НХЛ! «Тампу» прибил гол-фантом, который никто не мог разглядеть

Третий матч финала показал, что «Тампа» далека от мысли пасть ниц под мощным давлением жаждущего Кубка «Колорадо». «Молнии» убедительно раздавили «лавин» во втором периоде, одержали весьма крупную победу, которую омрачить могла лишь возможная травма Никиты Кучерова.

Понятно, что об истинном характере и степени серьёзности травмы россиянина мы узнаем только после конца сезона, но сейчас Кучеров восстановился очень быстро, и занял привычное место в составе на четвёртую игру.

Окрылённая успехом в прошлой игре «Тампа» и сейчас постаралась начать мощно и в результате организовала самый быстрый гол в финальных матчах Кубка Стэнли за 16 лет. Массированный штурм ворот Кемпера точным броском завершил Чирелли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Могло показаться, что такое начало снова приведёт к голевому карнавалу, но этот матч всё-таки прошёл по привычному для матчей такого статуса сценарию. Много плотной борьбы, нервов, минимум опасных моментов и голов. «Колорадо» не мог распечатать ворота Василевского, но в очередной раз на помощь «лавинам» пришло первое же в матче большинство. После комбинации Маккиннон забил ногой, однако никаких вопросов к правильности взятия ворот не возникло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, равным счёт был недолго, и за это «Колорадо» должны сказать «спасибо» голкиперу Кемперу. Дарси, видимо, настолько впечатлился сольным проходом Виктора Хедмана, что запустил несложный бросок с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На второй перерыв команды ушли при преимуществе «Тампы», и в третьем отрезке «молнии» наверняка намеревались сбавить в активности у чужих ворот и сыграть по счёту, как это не раз у них получалось ранее. Но все планы разрушил быстрый гол «Колорадо», и снова не обошлось без обидных для Василевского рикошетов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре «Тампа» вновь могла выйти вперёд. Бросок у Никиты Кучерова получился шикарным, Кемпер даже среагировать толком не успел, но шайба угодила в перекладину — звон раздался на всю Флориду.

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Других сверхопасных моментов до конца основного времени команды не создали, вратари ошибок не допускали, так что матч вполне логично докатился до овертайма.

Первый овертайм в этой серии случился уже в первом матче, и тогда дополнительное время закончилось быстро. Андре Бураковски тогда замкнул шикарный пас Валерия Ничушкина.

В середине овертайма четвёртой игры российский форвард «Колорадо» вновь был близок к тому, чтобы сотворить решающий гол: Ничушкин с левого фланга делал умный перевод сквозь частокол клюшек, Байрэм очень опасно бросал по пустым воротам (Василевский с трудом успевал переместиться), но угодил в перекладину.

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В целом же «Колорадо» смотрелся в овертайме намного лучше хозяев площадки. «Лавины» наседали, а «Тампа» держалась за счёт уверенной игры Василевского, везения и не брезговала откровенно отбрасываться. Но, видимо, долго так продолжаться не могло. Очередная кинжальная атака «Эвеланш» завершилась выпадом только-только вернувшегося в строй после тяжёлой травмы Назема Кадри к воротам Василевского и резким броском, после которого шайба спряталась от посторонних глаз под самой перекладиной, запутавшись в сетке. Забавно, что никто из хоккеистов «лавин» на протяжении добрых пяти секунд не мог понять, что пора праздновать, пока на помощь партнёрам со своей половины площадки не примчался зоркий Боуэн Байрэм!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что касается игроков, тренерского штаба и болельщиков «Тампы», то они, кажется, не поверили в случившееся до сих пор. И тем не менее — «молнии» уступили дома, а счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Теперь «Лайтнинг» нужно настоящее чудо, чтобы переломить исход этого финала — третий Кубок Стэнли подряд стремительно уплывает из рук подопечных Джона Купера к голодным, злым и великолепным «лавинам».

Кстати, уже после матча выяснилось, что с решающим голом Кадри всё не так-то просто. Нет, никаких сомнений, что шайба пересекла линию ворот. Но дело в том, что в момент заброшенной шайбы на льду у «лавин» находилось шесть полевых игроков, просто Маккиннон стоял у самого борта и, по мнению арбитров, не участвовал в игре.

Разумеется, у наставника «молний» Джона Купера было совсем другое мнение, которое он выразил на очень эмоциональной пресс-конференции.

ВИДЕО.

«Сердце рвётся за игроков «Тампы». Их гол в овертайме не должен был быть засчитан. Я поговорю с вами завтра. Вы всё поймёте, когда посмотрите на этот гол», — заявил Купер и покинул зал для общения с журналистами.