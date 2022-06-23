«Сердце рвётся, гол нельзя было засчитывать». Грандиозный скандал в финале НХЛ

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли 2022 года между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ, 1-3) превратился в сплошную драму от начала и до его конца. Действующий чемпион НХЛ открыл счёт уже в первой смене, причём Энтони Чирелли переправил шайбу в ворота в тот момент, когда голкипер гостей Дарси Кемпер уже потерял шлем и продолжал встречу без ключевого предмета вратарской амуниции.

В начале второго периода «Колорадо» сравнял счёт, использовав большинство, но уже через пять минут Виктор Хедман во второй раз в матче вывел вперёд «Тампу». Гости отыгрались на старте третьего отрезка – и судьба матча решилась в овертайме, который навсегда останется в памяти тех, кто смотрел игру в прямом эфире.

В середине овертайма российский форвард «Колорадо Валерий Ничушкин с левого фланга делал умный перевод сквозь частокол клюшек, Байрэм очень опасно бросал по пустым воротам (Андрей Василевский с трудом успевал переместиться), но угодил в перекладину. В промах Байрэма не мог поверить генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик, уже готовый праздновать гол.

Но через несколько минут «Эвеланш» всё-таки добыли заветный результат – героем матча стал вернувшийся в состав гостей после тяжёлой травмы Назем Кадри. Канадский форвард прорвался к воротам Василевского и резким броском отправил шайбу под перекладину. Забавно, что никто из хоккеистов «лавин» на протяжении примерно пяти секунд не мог понять, что пора праздновать, пока на помощь партнёрам со своей половины площадки не примчался зоркий Байрэм. Молодой защитник «лавин» прилетел к воротам и указал на то, что шайба застряла в сетке, после чего на льду началось настоящее ликование игроков «Колорадо», оказавшихся в шаге от титула.

В это время игроков и тренерский штаб хозяев раздирали полностью противоположные чувства. Главный тренер «Тампы» Джон Купер сначала пытался найти понимание у судейской бригады на льду, а затем провёл самую эмоциональную пресс-конференцию в своей многолетней тренерской карьере.

«Сердце рвётся за игроков «Тампы». Мне жаль моих хоккеистов. Гол «Колорадо» в овертайме не должен был быть засчитан. Я поговорю с вами завтра. Вы всё поймёте, когда посмотрите на этот гол», – едва сдерживая слёзы, произнёс главный тренер «молний» Джон Купер на пресс-конференции, прежде чем покинуть зал, не став отвечать на дальнейшие вопросы журналистов.

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Изначально даже в Северной Америке многие журналисты не поняли причин негодования канадского тренера. Никакого офсайда у Кадри не было и в помине, а его контакт с Василевским произошёл уже в тот момент, когда шайба давным-давно находилась в сетке ворот, а следовательно, и помехи вратарю в этом эпизоде быть не могло. Так что же вывело двукратного обладателя Кубка Стэнли из себя?

Ответ на данный вопрос стал очевиден, когда удалось полностью пересмотреть решающую смену матча. В момент голевой атаки «лавин» на льду находились шесть игроков гостей. Лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон застрял у скамейки, не сумев с первого раза открыть калитку и покинуть лёд. Тогда как сменявший его Кадри уже давно находился в игре и принимал самое активное участие в голевой комбинации.

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Хоккейные правила разрешают игроку выходить на лёд, когда его партнёру остаётся до скамейки 5 футов (1,5 метра) и менее. Но вся суть момента заключается в том, что Маккиннона менял именно Кадри. Канадский форвард получил очевидное преимущество из-за очевидно неправильной смены. 91-й номер выскочил на лёд примерно на четыре секунды раньше, чем Маккиннон всё-таки оказался на скамейке.

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Однако в НХЛ уже очень давно принято трактовать подобные эпизоды по принципу преимущества атаки, и если игрок находится в зоне скамейки и не влияет на игру, то он, по сути, и не учитывается. Главными судьями встречи сегодня являлись два культовых арбитра современной НХЛ — 49-летний Келли Сазерлэнд и 48-летний Вес Макколи. На двоих эти арбитры отработали почти три тысячи матчей в североамериканской лиге, причём Келли заслужил право на работу в девятом из последних 10 финалов Кубка Стэнли. На линии им помогали также одни из самых опытных лайнсменов лиги 48-летний Стив Бартон (он дебютировал в НХЛ в далёком 2000 году и работает на втором в карьере финале Кубка Стэнли) и 35-летний Киль Маркисон (дебют в лиге в 2013 году, второй финал плей-офф). И именно на основании вышеописанного подхода к трактовке таких эпизодов судьи оставили смену «Колорадо» без внимания, позволив гостям провести атаку, которая оказалась голевой.

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Если у кого-то возникает вопрос, почему Купер не запросил просмотр на возможное нарушение численного состава, то здесь необходимо обратиться к своду правил лиги. Помимо проверки на офсайд, в НХЛ главный тренер может попросить судей просмотреть моменты, связанные с пасом рукой (непосредственно перед взятием ворот), игрой высоко поднятой клюшкой и покидала ли шайба пределы ледовой площадки. Взять запрос на шесть игроков Купер права не имел. Не могли проверить эпизод на повторе и сами арбитры.

«Штраф за нарушение численного состава — это то решение, которое может быть вынесено любым из четырёх судей на льду. После игры отдел хоккейных операций встречался с четырьмя судьями в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из судей сообщил, что они не увидели нарушения численного состава во время игры. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», — сказано в пресс-релизе НХЛ.

«Слова Купера? Шайба попала в заднюю часть ворот. Это конец истории, Я не уверен в его словах, что мой гол нельзя было засчитывать», – заметил Кадри на пресс-конференции после матча.

И уж кому-кому, но не Куперу и его «Тампе» не помнить о том, насколько сквозь пальцы в НХЛ привыкли фиксировать нарушение численного состава в решающих матчах сезона. Давайте мысленно отмотаем в памяти ровно год. 16 июня 2021 года, второй матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс». Счёт в серии 0-1. Счёт в матче 1:1. Уступающие «островитянам» «молнии» проводят смену численного состава, и Ондржей Палат забивает, как выяснилось в дальнейшем, один из ключевых голов серии.

«Ребята, вы прекрасно знаете, что на льду было слишком много игроков «Тампы». Их было семь человек. Я разочарован», — говорил тогда главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, комментируя гол Палата.

Жизнь как бумеранг. И этот бумеранг вернулся «Тампе» в самый важный момент нынешнего сезона. Теперь «молнии» уступают в финале Кубка Стэнли 1-3. И команде Купера нужно совершать подвиг по расписанию. Команда, уступавшая 1-3 в финале Кубка Стэнли, отыгралась лишь раз из 36. Это было в финале 1942 года «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз», тогда канадцы спаслись аж с 0-3 и в итоге взяли трофей. «Тампе» нужно настоящее чудо, чтобы совершить камбэк и в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли.