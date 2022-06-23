Революция откладывается! КХЛ выиграла у ФХР битву за формат проведения чемпионата

Сегодня КХЛ официально представила регламент проведения регулярного чемпионата в сезоне-2022/2023. Напомним, ранее между Континентальной лигой и ФХР возник своеобразный спор. Федерация предлагала коренным образом изменить структуру проведения регулярки, ссылаясь на необходимость реформ и увеличение конкуренции между топ-клубами. Разумеется, подобные предложения вызвали широкую дискуссию у спортивной общественности. Кто-то выступал «за», другие были «против». Но ведь любая дискуссия – это всегда хорошо. Главное, не опускаться до оскорблений и взаимного неуважения

«Моё мнение о предложенных изменениях в КХЛ? Институт сборных работает, но он не может давать полноценную международную практику в силу известных событий. В этих условиях мы должны увеличить количество матчей «от ножа». Я ознакомился с предложением, в нём нет деления команд на две лиги: все команды играют друг с другом. А 20 из 22 команд до самого окончания регулярного чемпионата не теряют шансов на попадание в плей-офф», – заявил «Чемпионату» главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Были и другие — противоположные — позиции. Например, со стороны двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова и известного хоккейного агента Сергея Паремузова. В общем, сколько людей, столько и мнений.

Так к какому решению в итоге пришли в КХЛ во главе с президентом лиги Алексеем Морозовым? Рассказываем о главных нюансах проведения чемпионата в следующем сезоне.

Итак, 15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдёт с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звёзд КХЛ — 2022.

Планируется, что команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено правлением КХЛ. Ранее правление утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось клуба «Куньлунь Ред Стар», который переведён из Восточной в Западную конференцию, где займёт место в дивизионе Тарасова.

Правление КХЛ Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Что в первую очередь бросается в глаза? Если в прошлом сезоне было запланировано четыре паузы на сборные, то в следующем будет только одна, что в целом логично при нынешней политической обстановке в мире. Сборную России исключили из числа участников международных соревнований, а постоянно играть только со сборной Беларуси не имеет смысла, да и болельщикам быстро надоест.

Количество матчей в регулярном чемпионате увеличили с 56 до 68, то есть аж на 12 встреч. И это, конечно, много сразу по нескольким причинам. Концовку регулярного чемпионата, когда 95% мест будет определено, а аутсайдеры давно отвалятся от зоны плей-офф, смотреть будет невозможно. Тут бы КХЛ следовало внедрить систему плей-ин и добавить ажиотажа с помощью переходных матчей (кстати, в РПЛ именно переходные игры получились едва ли не самыми рейтинговыми), но вместо этого мы будем продолжать смотреть на уже ничего не значащие матчи и банальное доигрывание регулярного чемпионата. Рейтинги явно упадут.

Кроме того, возрастут расходы команд на перелёты, питание, проживание и прочие нужды. И если кто-то считает, что это можно будет покрыть продажей билетов и сувенирной продукции, то он сильно ошибается. В общем, идея с увеличением игр проработана слабо и однозначно нуждается в дополнительном реформировании.

Ещё одно изменение – перевод «Куньлуня» в Западную конференцию. Здесь вряд ли возникнут какие-то споры (ведь это сделано в целях улучшения логистики), хотя по-хорошему китайский клуб нужно вообще исключать из числа участников КХЛ, учитывая его полную неконкурентоспособность. У команды до сих пор нет ни главного тренера, ни состава, а выступать она будет в Мытищах. Зачем нам нужны такие клубы и какую выгоду мы получим от подобных статистов? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности.