«До сих пор блистал бы на льду». Как Юрий Шатунов играл в хоккей?

Сначала хоккей, потом музыка

Именно хоккей был первой страстью Шатунова, музыкой он занялся позднее, когда уже год отыграл в команде на позиции левого нападающего. «Если бы всё сложилось немного по-другому, я бы до сих пор блистал на льду», – отмечал певец.