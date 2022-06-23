НХЛ плюёт на свои же правила в плей-офф. Вот почему скандальный гол «Колорадо» засчитали

Главный момент пятой игры — пресс-конференция Джона Купера. Главный тренер «Тампы» делал большие паузы между словами, с трудом их подбирал, грустно дышал в микрофон, а в конце явно еле сдержался от того, чтобы не пустить слезу.

В двухминутной речи Купера было много про лигу, ожившую мечту и то, как трудно побеждать в лиге — в общем, торжественный комплект энхаэловских пресс-конференций, хотя такие вещи обычно говорят после победы. Тренер прямо не сказал, почему так переживал — из-за того, что «Колорадо» был на льду вшестером, когда забивал победный гол. Фанаты заметили это не сразу — как и игроки момент пересечения линии ворот.

«Тампе» тут же припомнили гол в седьмой игре прошлогоднего финала Востока, когда «молнии» забивали вообще всемером. Экспрессивный Барри Тротц не делал речуг про мечты, а просто выстреливал «факами» на скамейке. Можно сказать, что это такой кармический возврат — но это говорит ещё и о том, что лига достаточно формально относится к таким вот нарушениям, тем более в овертайме финала Кубка Стэнли.



Автор The Athletic Майкл Руссо связался с бывшими линейными судьями НХЛ. Один из них сказал, что это действительно похоже на нарушение, но неидеальные смены происходят в играх постоянно. Кроме того, он отметил, что за секунды до гола «молнии» сами оказались вшестером — пусть и на короткое время, где два игрока не принимали особого участия в игре. Действительно, это так:

Момент с заброшенной шайбой в ворота «Тампы» Фото: Кадр из трансляции

Чтобы лучше понимать контекст этого эпизода, стоит поговорить о судействе в НХЛ. Если мы не читаем, как жена владельца какого-нибудь «Торонто» передаёт приветы Гэри Беттмэну и судейскому департаменту, это не означает, что судейских скандалов в лиге нет. Всё просто — за публичную критику судейства НХЛ выписывает такие штрафы, которые довольно чувствительны даже для получающих миллионы тренеров и игроков.



Прямо сейчас ответ лиги прозвучал дешёвой отпиской: «После матча отдел хоккейных операций встречался с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из рефери сообщил, что они не увидели нарушения численного состава в этом эпизоде».

«Тампа» — «Колорадо» Фото: NHL.com

При этом качество обслуживания игр в НХЛ оставляет желать лучшего. Например, во время серии «Эдмонтона» и «Калгари» фан-базы двух клубов, которые ненавидят друг друга 99% времени, объединились в своей критике судейства, которое было просто отвратным, с кучей ошибок и незасчитанных голов в обе стороны.



Один из известных хоккейных мемов сравнивает свод правил НХЛ во время регулярки и плей-офф: в гладком сезоне это толстенный том, в чемпионских матчах — маленький клочок бумажки. На словах, конечно, всё отрицается, но фактически основной принцип судейства в Кубке Стэнли — «let'em play», дайте им играть и не свистите пограничные эпизоды. По сути, в решающих матчах сезона лига плюёт на свои же правила, которых строго придерживается в регулярке.

Негласный идеал судейства в плей-офф — седьмая игра финала-2019: там «Сент-Луис» и «Бостон» на двоих получили целое одно удаление за выброс шайбы. Тот плей-офф вообще был ознаменован кучей скандалов: голом Эрика Карлссона после паса рукой, голом Перрона в пятом матче финала после явной подножки от его партнёра и фантомным пятиминутным удалением игрока «Вегаса» в седьмой игре c «Сан-Хосе», после которого был введён просмотр больших штрафов.



Кстати, после гола Перрона, после которого недоумевали все, а президент «Бостона» Кэм Нили в ложе швырнул бутылку с водой, в лиге ответили в духе «вас много, а я одна»: «Мы не комментируем судейские решения в играх. В каждой игре случаются сотни свистков. Судья был на льду, он видел момент и не посчитал, что там было нарушение».

Если судьи не свистят явные нарушения, то стоит ли удивляться тому, что пропускают и огрехи при пересменках? Почти четыре финала подряд, с первой игры финала КС-2018 до первого матча этого финала, судьи не удаляли за шестого лишнего. За 23 матча прошлогодней кубковой кампании «Тампы» удалений за нарушение численного состава было лишь две штуки (и оба у «Тампы»).

Главный арбитр в НХЛ Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В Европе за такими вещами следят внимательнее: например, в финале КХЛ этого сезона дали три штрафа за НЧС, в прошлогоднем — два (но там было на матч меньше). При этом если полистать старые протоколы, то можно заметить, что в финалах НХЛ ещё семи-восьмилетней давности удаление за шестого игрока не было невероятным событием. Интересно, что их стали куда меньше свистеть в плей-офф примерно после того, как лига взяла курс на повышение результативности.



Когда мы говорим об НХЛ, то должны понимать, что эта лига — не чистый спорт, а во многом и источник зрелища. Нет, это не радикальная конспирология «все результаты согласованы с букмекерами, лига расписывает исходы всех серий» — но там, где можно сделать лишнюю драму, лига её сделает, а не будет считать футы при правильных сменах.



«Тампе» от этого не легче — но если бы в такой ситуации оказался не Назем Кадри, а условный Энтони Чирелли, гол тоже вряд ли бы отменили, и тогда на пресс-конференции мы видели бы другого грустного тренера.