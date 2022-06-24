Дерзкий Кочетков пнул канадца, в Костине разочаровались. Как дела у русских в финале АХЛ

Параллельно с финалом Кубка Стэнли в АХЛ — второй по силе североамериканской хоккейной лиге — тоже идёт решающая серия сезона, и в ней тоже не обходится без активного участия российских хоккеистов.

За Кубок Колдера в 2022 году сражаются «Чикаго Вулвз» и «Спрингфилд Тандербёрдс» — фарм-клубы «Каролины» и «Сент-Луиса». Из наших за «волков» играют голкипер Пётр Кочетков и форвард Василий Пономарёв, а за «буревестников» — нападающие Никита Александров и Клим Костин.

Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Чикаго», последний матч фарм-клуб «ураганов» выиграл в гостях «всухую» 4:0, и шатаут на свой счёт записал именно Кочетков. 22-летний россиянин, чей недавний дебют в НХЛ был похож на сказку, находился в составе «Харрикейнз» в Кубке Стэнли и спустился в АХЛ только после вылета «Каролины» в седьмом матче второго раунда.

Статистика у Кочеткова в играх Кубка Колдера шикарная. 5 матчей, 4 победы, коэффициент надёжности 1,58 пропущенных шайб в среднем за игру и 95% отражённых бросков! В последней встрече он отразил 36 бросков, став главным героем «Чикаго».

Любопытный эпизод случился с Кочетковым в концовке второго матча финала. Во вратарскую к Петру заехал форвард «Спрингфилда» Уилл Биттен, и быстро об этом пожалел. После контакта с защитником «Вулвз» канадец упал на российского вратаря, а Кочетков, поднявшись, не стал разбираться и налетел на Биттена: успел и пнуть его ногой, и приобнять для задушевного разговора, и даже увезти к борту, приговаривая комплименты. Впрочем, на повторе видно, что изначально Кочеткову не понравилось, как Биттен за несколько секунд до стычки вольготно размахивал клюшкой в его вратарской площади.

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Трудно представить, что это тот самый скромный тихоня Кочетков, который ещё в прошлом сезоне был не нужен «Витязю» в КХЛ, а затем восстанавливал свою репутацию в «Торпедо», конкурируя с Андреем Тихомировым. Сейчас же Пётр с ноги выбивает дверь в НХЛ, вступает в смелый конфликт с Маршаном, а после такого чувствует себя сверхуверенно в АХЛ, ведя команду к почётному трофею. Браво, Кочетков!

У других россиян в финале АХЛ всё совсем не так ярко, как у голкипера «Вулвз». Одноклубник Кочеткова Василий Пономарёв в трёх матчах финала пока отметился лишь одной голевой передачей — ассистировал американскому белорусу Ивану Лодне в третьей встрече. Российский центрфорвард проводит за «Чикаго» весь плей-офф АХЛ, и в целом его статистика тоже не впечатляет — только 6 (1+5) очков в 16 матчах.

По другую сторону играют Костин и Александров, и пока в финале АХЛ у россиян «Спрингфилда» на двоих лишь одна результативная передача — Костин помог отличиться партнёру в двойном большинстве во втором матче.

Оба россиянина не слишком сильно отличаются по статистике от Пономарёва, не являясь ключевыми хоккеистами своей команды. И если про 21-летнего Александрова ещё можно сказать, что у него всё впереди, то 23-летний Костин разочаровывает североамериканских болельщиков. «Вот почему Костин будет играть в следующем сезоне не в «Сент-Луисе», а в АХЛ или в КХЛ. Он просто кажется потерянным и выглядит посредственно», — отметил один из фанатов в комментарии в социальной сети.

Впрочем, у всех российских полевых хоккеистов ещё есть шанс проявить себя в финальной серии. Четвёртая игра состоится завтра на площадке «Спрингфилда» и начнётся в 2:05 по московскому времени.