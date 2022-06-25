Ва-ле-ра! Ничушкин заколотил очередную шайбу в финале НХЛ, повторив мощный клубный рекорд

Давайте будем честны сами с собой. Ещё три года назад российский нападающий Валерий Ничушкин был одним из самых обсуждаемых игроков Национальной хоккейной лиги, при этом оказываясь на первых полосах прессы исключительно в качестве персонажа для различных анекдотов. Над безголевой серией россиянина откровенно потешались по обе стороны океана, матч за матчем отсчитывая худшую чёрную полосу в карьере форварда. Между двумя голами Ничушкина в НХЛ прошли 1359 дней, включившие в себя кратковременное появление Валерия в КХЛ и 91 матч в североамериканской лиге, в течение которых нападающий никак не мог отличиться заброшенной шайбой.

24 ноября 2019 года Ничушкин скинул с себя оковы безголевой серии и наконец-то размочил лицевой счёт, забросив свою первую в карьере шайбу в составе «Колорадо». Удивительно, но факт, летом 2019-го генерального менеджера «лавин» Джо Сакика от подписания контракта с Ничушкиным не остановил даже тот факт, что в сезоне-2018/2019 россиянин так и не забросил ни одной шайбы за «Даллас Старз». Легендарный в прошлом канадский хоккеист, а ныне генменеджер «Эвеланш» решился на подписание контракта с форвардом, но вряд ли в тот момент даже в самых сокровенных мечтах мог подумать о том, какой алмаз он подписывает.

«Валерий — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере. Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе», — говорил Сакик после заключения контракта.

Сумев поразить ворота «Торонто» в том самом матче, Ничушкин постепенно начал обретать ту самую игру, которую он показывал на самом старте заокеанской карьеры. Он выдал два очень приличных и качественных сезонах в составе «Эвеланш» (2019-2021), а в этом году вышел на настоящий топ-уровень в НХЛ, превратившись в ключевого игрока американской команды.

Регулярный чемпионат Валерий завершил на шестом месте среди лучших снайперов «Колорадо», установив личный рекорд – 25 голов в 62 матчах. А в плей-офф Ничушкин сумел заиграть ещё сильнее, продолжив переписывать индивидуальные достижения. Перед началом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли в активе россиянина 42 матча за карьеру в плей-офф, в которых он забросил четыре шайбы. Перед началом сегодняшнего матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ничушкин провёл 18 встреч в этом розыгрыше, за это время отличившись 8 раз. Как говорится, разница налицо.

И проводящий лучший сезон в карьере 27-летний воспитанник челябинского хоккея не собирается останавливаться на достигнутом. Несмотря на итоговое поражение всей команды в пятом матче финала (2:3) Ничушкин провёл очередной превосходный матч в плей-офф, приняв активное участие в обеих шайбах своей команды. В начале второго периода челябинец Габриэль Ландеског выиграл вбрасывание, защитник Кейл Макар от синей линии зарядил по воротам — голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил шайбу перед собой, а Ничушкин подкараулил отскок и добил её в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Невероятно, но факт. В начале третьего периода история едва не повторилась идентичным образом. Снова Макар бросает по воротам «Лайтнинг», снова Василевский отражает шайбу на пятак, где активную борьбу ведёт Ничушкин. Шайба попадает в конёк защитнику гостей Эрику Чернаку и после рикошета оказывается за спиной российского голкипера «Тампы». На несколько минут Ничушкин даже оказался автором дубля, но после внимательного изучения повтора статистики НХЛ всё-таки переписали на счёт Макара, не сумев найти у Валерия касания. Взамен гола на счёт российского форварда записали результативную передачу, благодаря чему Ничушкин впервые в карьере набрал 15 очков в плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А ведь второй в матче гол мог оказаться для Валерия историческим моментом в карьере. Забросив сегодня первую шайбу, он повторил клубный рекорд 21-летней давности по голам в финальной серии Кубка Стэнли. В начале XXI века «лавины» второй раз в истории клуба и последний на данный момент стали обладателями заветного трофея. В финальной серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-3) солировали Алекс Тэнгуэй и никто иной, как действующий генменеджер «Эвеланш» Сакик. Каждый из канадских форвардов забросил по четыре шайбы в решающем сражении – и спустя 21 год их достижение повторил Ничушкин.

Не перепиши второй гол на Макара уже сегодня Валерий смог бы превзойти рекорд человека, подарившего ему последний шанс в НХЛ, которым он с блеском и воспользовался. Впрочем, у Ничушкина всё ещё впереди. При счёте 3-2 в серии в пользу «Колорадо» соперники переезжают на домашний лёд «Тампы», где у команды Джареда Беднара будет ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли, а у Валерия будет возможность выйти на чистое первое место в истории клуба по голам в финальной серии.