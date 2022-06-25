Тащил «Рейнджерс» и стал третьим русским с «Везиной». Откровенное интервью с Шестёркиным

26-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьим в истории российским голкипером, удостоенным почётного приза «Везина Трофи». Кроме того, команда Игоря дошла до финала конференции, а сезон для нашего соотечественника получился боле чем удачным. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Шестёркин поделился эмоциями от всеобщего признания, рассказал о своей игре за «рейнджеров», дружбе с Панариным и ожидании пополнения в семье.

«Только вошёл во вкус, как всё закончилось»

— Впервые в карьере вы сыграли больше 50 матчей за регулярку и три длинные серии в плей-офф. Как себя чувствуете? Устали от хоккея?

— Не устал. Наоборот, только вошёл во вкус, как всё закончилось. Силы есть, ведь когда в плей-офф серия заканчивалась победой, то это прибавляло эмоций. Когда начиналась новая, то сперва думалось, что наступает усталость, особенно если проигрываешь. Но ты выходишь и играешь как робот, стараешься помочь команде.

— Обычно европейские вратари не сразу адаптируются к Америке и маленьким площадкам, вам хватило лишь 25 игр в АХЛ. Что ценного узнали в фарм-лиге?

— То, что нужно как можно меньше реагировать на тычки соперника. У нас в команде АХЛ тоже был хороший тренер вратарей. Он постоянно находился на связи с Бенуа Аллером (тренер вратарей «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), у нас была хорошая команда и прекрасные болельщики. В НХЛ я приезжал и показывал свой максимум, чтобы закрепиться в первой команде.

— Немногим более двух лет назад вы впервые вышли на лёд в НХЛ, а сегодня уже забираете престижнейший трофей. Не удивляетесь сами себе, что всё случилось так быстро?

— Я как-то не зацикливался на этом, старался демонстрировать свой максимум, работать каждый день. Без поддержки всех моих близких и родных ничего бы этого не было.

— Кому вы благодарны за полученную «Везину» из тех людей, с кем поработали? На церемонии вручения вы сразу вспомнили про тренера вратарей Рашита Давыдова, с которым трудились в СКА и сборной России.

— Благодарен родителям, жене, — они очень большой вклад внесли, каждый день помогали психологически. С Рашитом Давыдовым всегда находился на связи, Бенуа Аллер помог, каждый игрок нашей команды, ребята ловили на себя шайбу. Каждый тренер, с которым я пересекался, — от каждого старался что-то почерпнуть. Все тренеры, которые со мной работали с шести лет, — все они помогали.

— Игорь, в России вас постоянно вспоминают не только поклонники СКА, но и «Спартака», где вы начинали карьеру. Благодарны всем болельщикам, а также своим бывшим командам?

— Конечно, благодарен и «Крыльям Советов», и «Спартаку», и СКА. У меня есть несколько человек из числа болельщиков, с которыми пересекаюсь в жизни и часто общаюсь. Они всегда меня поддерживают, это очень приятно и придаёт сил.

Игорь Шестёркин с «Везиной» Фото: Из личного архива

«Это наша общая награда»

— Вас похвалил лично Владислав Третьяк, тепло высказались Фетисов, Быков, Браташ и даже ваш отец. Прочитали все комментарии в прессе?

— Да, всё прочитал, всем людям огромное спасибо. Почти каждый из этих прославленных в прошлом игроков написал на телефон поздравления, я всех поблагодарил, это наша общая награда.

— Вам совершенно не понадобилось время на адаптацию в НХЛ, а это большая редкость. За счёт чего удалось сразу заиграть в лучшей лиге мира?

— Я очень люблю американские площадки. Мы много раз ездили на разные турниры в Америку и Канаду, всегда нравился подобный стиль игры, была большая мотивация попасть сюда.

— Какая была ваша первая мысль, когда «Рейнджерс» выбрали вас на драфте НХЛ – 2014 в конце четвёртого раунда? Вспоминаете тот момент?

— Да, до сих пор помню, как лежал на кровати и смотрел этот драфт. Первым делом, как только увидел свою фамилию, позвонил родителям. Радостно поговорили, папа сказал, что теперь нужно ещё больше работать, чтобы попасть туда.

— В хайлайты попадали не только ваши сейвы, но и ваши передачи через всю площадку. Такое стремление играть клюшкой — это ваша личная инициатива или совет тренеров?

— Я с самого детства очень любил играть клюшкой, иногда получалось даже чересчур. В команде тренеры дают свободу и говорят, что это полезный навык для команды. Когда мы общаемся, то приходим к компромиссу, как действовать лучше.

— Хотите стать автором гола? Когда это уже случится?

— Были моменты, в регулярном чемпионате с «Оттавой», наверное, самый реальный. Посмотрим, не особо забиваю себе этим голову. Если есть возможность и у нашей команды комфортное преимущество, то почему бы и нет? Иногда присутствует уверенность, а иногда ощущение, что всё это может плохо закончиться.

«У нас на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей»

— Расскажите о вашем дублёре — Александре Георгиеве. Какие у вас отношения?

— У нас хорошие рабочие отношения, стараемся подтолкнуть друг друга, быть лучше. Ежедневно выкладываемся на тренировках.

— Как относитесь к регулярным скандированиям болельщиков: «Игор, Игор, Игор»?

— К такому очень тяжело привыкнуть, когда полный стадион скандирует твоё имя. Это незабываемое ощущение, оно очень сильно мотивирует и придаёт мне уверенности.

— За последние шесть лет российские вратари трижды выиграли «Везину». Означает ли это, что в России сложилась мощная система подготовки голкиперов?

— У нас на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей. Много шикарных специалистов, которые преподносят вратарям определённые вещи. Все молодцы, для нас послужило примером, когда уезжали Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Тянемся за ними и стараемся достичь подобных высот.

— Андрей Василевский и Сергей Бобровский вас поздравили? Или, может, ваш давний товарищ Илья Сорокин? Тем более матчи между «Рейнджерс» и «Айлендерс» всегда принципиальны.

— У Андрюхи идёт плей-офф, очень важные матчи. Рашит Давыдов передавал поздравления от его отца, большое спасибо. Серёга Бобровский не писал. У всех ребят отдых, ничего страшного. С Илюхой пообщались, дерби – оно во время сезона, а летом можно и поговорить (смеётся).

Игорь Шестёркин Фото: nhl.com

«При счёте 1-3 с «Питтсбургом» был серьёзный командный разговор»

— После невероятно проведённого регулярного чемпионата старт плей-офф получился очень тяжёлым как для всей команды, так и лично для вас. Что шло не так на старте серии с «Питтсбургом», когда вас даже меняли по ходу матчей?

— В целом, две домашние встречи я сыграл хорошо. Первую мы проиграли, вторую – выиграли, потом поехали туда. Случились неудачные рикошеты и голы, весь стадион думал, что это из-за того шума и атмосферы, которую устроили болельщики. Во второй игре в Питтсбурге произошла аналогичная нелепость, мне всё это дало импульс, что надо победить, по достоинству ответить трибунам. При счёте 1-3 был серьёзный командный разговор, каждый высказался, плотно пообщались, нам это помогло.

— За счёт чего удалось пересобраться и показать игру совершенного иного уровня в дальнейшем?

— Этот разговор очень сильно помог, мы вышли на следующую игру совсем другой командой. Понимали, что отступать некуда, нужно забирать свою игру дома, потом ехать в Питтсбург, возвращаться обратно и заканчивать серию. Очень сильно помогли болельщики, при счёте 1-3 права на ошибку не было, мы показывали весь свой максимум.

— Противостояние с «Каролиной» тоже вышло семиматчевым, как и с «Питтсбургом». Ещё одна тяжелейшая серия?

— Да, тоже было тяжело. Командных разговоров не было, все всё прекрасно понимали. Старались выходить, получать удовольствие от игры и побеждать.

— Как считаете, Андрей Свечников вырастет в суперзвезду НХЛ?

— Андрей — прекрасный хоккеист, очень интересно было играть против него, он настырный нападающий, постоянно лезет на ворота. У Свечникова замечательный бросок и видение площадки, у него всё получится. Точнее, уже получается, ведь не просто так он здесь в числе звёзд.

«Мы с Панариным постоянно подкалываем друг друга»

— Серию с «Тампой» по обе стороны океана рассматривали через призму дуэли двух лучших голкиперов мира. Как удавалось абстрагироваться от информационного шума и думать только о хоккее?

— Тогда уже была определённая усталость, поэтому особо не было сил читать статьи, нужно было просто побеждать и выходить в финал Кубка Стэнли. Тогда боль и усталость сразу забываются.

— После того как повели в серии 2-0, никакой расслабленности не было?

— Не было, все всё понимали. Возможно, сказалась усталость или какие-то ещё факторы. В третьей игре мы вели 2:0, могли побеждать, повести 3-0 в серии, и дальше было бы проще. «Тампа» огрызнулась, забросила первую шайбу, которую я мог поймать, в итоге это стало точкой отрыва.

— Поражение в третьем матче с «Тампой», когда вели 2:0 по ходу встречи – самый обидный момент сезона?

— В любом сезоне, когда ты попадаешь в плей-офф, а затем из него вылетаешь, становится обидно.

— Что вам сказал на рукопожатии Андрей Василевский после окончания серии?

— Мы поблагодарили друг друга за серию, я пожелал ему удачи в финале. Согласитесь, возможность выиграть три Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат – это какое-то сумасшествие.

— Видели обращение, которое записал вам Артемий Панарин? Поздравил с «Везиной» и в шутку напомнил, чтобы не забывали про блокированные им броски.

— Видел, мы постоянно с ним подкалываем друг друга. Я, когда отдаю на него передачу, всегда получается какая-то ковыряшка, а когда из-под него идут броски по моим воротам, то я говорю, что он их не блокирует (смеётся). На следующий день, как правило, я отдаю хорошую передачу, а он делает блокшот. Я всегда подмечаю подобные вещи и благодарю ребят.

— Артемий — главный весельчак в команде? Может ли он быть серьёзным и дорасти до капитана «Рейнджерс»?

— Все предпосылки для этого у него есть, просто это очень тяжело в плане английского языка. Но, если Артемия сделают капитаном, все будут рады. Панарина уважают как человека и хоккеиста, капитану периодически тоже надо веселить и расслаблять команду.

— Вы близко дружите или просто коллеги по команде?

— Мы хорошо общаемся, часто проводим свободное время вместе. Почти каждый день разговариваем, просто раньше жили далеко друг от друга, а теперь стали жить поближе.

— В становлении Панарина большую роль сыграл его дедушка. Правда ли, что у вас похожая ситуация?

— Да, дедушка мне он очень помог, он был боксёром. Раньше мне не всегда хватало денег на форму, а вратарская амуниция быстро портится. В первое время в «Крыльях» помогали, потом клуб обанкротился, приходилось копить деньги. Один дедушка помогал с формой, второй — с отдыхом и с восстановлением после сезона.

— Некоторые уже называют Адама Фокса лучшим защитником НХЛ. Что делает его настолько крутым?

— Понимание игры на космическом уровне. Он может вообще не делать никаких движений, просто одним плечом махнуть в правую сторону, в результате чего человек уезжает в одну сторону, а он — в другую. Адам всё видит наперёд будто в замедленном действии. У него отличный бросок и умение исполнять передачи.

«На рукопожатии спросил у Кучерова, зачем он это сделал»

— Многому ли вы научились у Хенрика Лундквиста? Кстати, прославенный швед вас поздравил?

— Для меня стало большим счастьем то, что мы пересеклись. Я следил, как Хенрик выкладывался на тренировках, как отрабатывал на льду и в зале. Это маленькие нюансы, которые обязательно помогут в будущем. Он в своей социальной сети выставил поздравление в мой адрес, очень ему благодарен.

Шестёркин ловит шайбу Фото: nhl.com

— Именно с вашим прогрессом карьера легендарного Короля Хенрика начала завершаться…

— В целом я не знаю, вытеснил я его или нет. Это лучше спросить у руководства, планировали ли они выкупать его контракт или это такое стечение обстоятельств. Плюс у него появились проблемы со здоровьем, про которые он сам говорил и о которых писали в прессе. На хоккее жизнь не заканчивается, главное — это здоровье.

— Читали интервью с Ильёй Коноваловым, который сменил «Эдмонтон» на московское «Динамо»? Он сказал, что Шестёркин ему по манере игры ближе Василевского.

— Да, у меня появилось свободное время, поэтому читаю, кто из ребят что говорит. Спасибо Илье за тёплые слова, он тоже большой молодец. Я стараюсь следить за всеми нашими ребятами.

— В России широко обсуждался момент, когда Никита Кучеров поступил некрасиво и ударил вас сзади. Да и Жерар Галлан был очень зол на пресс-конференции, комментируя тот момент. В дальнейшем он как-то говорил с вами о том эпизоде? Может быть, извинился во время рукопожатия?

— Конечно, помню этот момент. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы сбить мою концентрацию. Такие моменты происходят каждую игру, просто в этот раз он чётко попал на камеру. Я на рукопожатии спросил у Никиты, зачем он это сделал. Мы посмеялись, и я пожелал ему удачи в финале.

— Какие главные сильные стороны у Жерара Галлана, работа с ним доставляет удовольствие?

— Мне очень нравится с ним работать. Жерар – прекрасный человек и тренер. Он всегда на позитиве, а это важно для команды. У него есть стержень, это очень сильно сплачивает команду. Галлан мне немного напоминает Олега Знарка.

«Мальчик или девочка? Пускай это станет сюрпризом»

— Прошлым летом вы подписали контракт с «Рейнджерс» до 2025 года на сумму меньше $ 6 млн за сезон, и уже тогда казалось, что клубу очень повезло с вашим контрактом. Сейчас нет какого-то чувства сожаления, что можно было выжать и больше?

— На самом деле было очень много разговоров по этому контракту, когда шли переговоры. Спасибо генменеджеру за возможность быть в команде и иметь такой контракт. Никогда не знаешь, как всё может развернуться. Я живу сегодняшним днём и счастлив находиться здесь, быть частью «Рейнджерс».

— Расстроились ли вы, когда узнали об обмене Павла Бучневича из «Рейнджерс»? И как оцените его первый год в «Сент-Луисе»?

— Конечно, было очень обидно, но Паша уже задолго до обмена сказал, что, скорее всего, такое произойдёт. Мы общались на протяжении всего сезона, он большой молодец. Хоккей – это бизнес, не всегда получается играть со своими друзьями в одной команде на протяжении всей карьеры.

— В следующем сезоне ваш клуб поборется за Кубок Стэнли? С оптимизмом сморите на ближайшие сезоны в команде?

— У нас хорошая команда, сильные игроки, много молодых ребят. Все они сделали шаг наверх, получили неоценимый опыт. Надеюсь, сможем правильно его использовать в следующем сезоне и заявить о себе в полный голос.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

— Виталий Кравцов решил снова попробовать себя за океаном. Поможете ему?

— Мы всегда его поддерживали. Уверен, что в этом году он уже будет более взрослым игроком и сможет доказать, что находится здесь по праву.

— Как и с кем планируете провести свой отпуск? Где будете отдыхать?

— Пока что нахожусь в Нью-Йорке, жена беременна, не получится никуда улететь.

— Когда в вашей семье планируется пополнение? Мальчик или девочка?

— Пускай это станет сюрпризом.

— Соскучились по Москве? Родители прилетали к вам в Нью-Йорк?

— Очень соскучился. Родители прилетали на Новый год, мы хорошо провели время.