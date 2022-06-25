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Сколько лет каждая из команд НХЛ не выигрывала Кубок Стэнли

«Тампа» на троне, «Торонто» под проклятьем. Сколько лет команды НХЛ не видели Кубка Стэнли
Егор Бульчук
Сколько лет команды НХЛ не видели Кубка Стэнли
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«Лайтнинг» не хотят выпускать трофей из рук, а «Мэйпл Лифс» могли забыть, как он выглядит.

В НХЛ приближается к окончанию очередной сезон. В ожидании развязки «Чемпионат» вспоминает, когда каждая команда лиги выигрывала Кубок Стэнли в последний раз.

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«Тампа» — 0 сезонов

Вне зависимости от того, чем закончится нынешний финал НХЛ, «Лайтнинг» уже стали самой успешной командой в эпоху потолка зарплат – и это не субъективное мнение, а статистический факт. После двух побед «Тампа» в третий раз добралась до главной серии чемпионата. Такое не удавалось ни «Питтсбургу», ни «Детройту» – двум предыдущим кандидатам на вступление в престижный клуб энхаэловских династий.

Игроки «Тампы» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Колорадо»

Игроки «Тампы» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Колорадо»

Фото: nhl.com/lightning

«Сент-Луис» — 3 сезона

Последний раз хоккеисты не с изображением молний на игровой форме брали кубок ещё в прошлом десятилетии. Чемпионство «Сент-Луиса» могло послужить основой для чудесной сказки. До января «блюзмены» играли исключительно в миноре: добились отставки главного тренера и упали на последнее место в турнирной таблице. Но возглавивший команду Крэйг Берюбе постепенно выправил ситуацию: сплотил Тарасенко, О'Райлли, Пьетранджело и других звёзд, поверил в молодого вратаря Биннингтона – и получил повод для праздника.

«Вашингтон» — 4 сезона

В 2018 году сборная России стала победителем олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Принять участие в Играх порывался Александр Овечкин, но НХЛ отрезала хоккеистам путь в Южную Корею. Тем не менее без титула Ови не остался. Продемонстрировав впечатляющую игру и отрастив густую бороду, россиянин вместе с «Вашингтоном» победил всех в лиге, что потом и отмечал – долго и шумно.

«Питтсбург» — 5 сезонов

В 2016 и 2017 годах «Питтсбург» оформил второй в клубной истории чемпионский дубль. Главными строителями успеха стали Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг и Марк-Андре Флёри. Первый сохраняет за собой роль играющего символа, последний уже давно сменил место работы. А вот Малкин и Летанг прямо сейчас – большая головная боль для менеджеров «Пингвинов». 35-летние хоккеисты ведут сложные и затяжные переговоры по поводу новых контрактов – и, судя по сообщениям заокеанских инсайдеров, хотят получить от почти родного клуба больше денег.

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«Чикаго» — 7 сезонов

В первой половине 10-х на всём белом свете не было хоккейного клуба монолитнее, чем «Чикаго». «Блэкхоукс», ведомые Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом, прикасались к серебряной чаше три раза за шесть лет – последний в 2015-м. С тех пор огонь в сердцах лидеров угас, и дальше первого раунда команда не заходила.

«Лос-Анджелес» — 8 сезонов

С тем же регрессом столкнулись и «Кингз». Внезапно пережив трёхлетний ренессанс в начале предыдущего десятилетия, «короли» потеряли корону и опустились туда, откуда взлетали. За последние восемь лет они лишь трижды заходили в плей-офф. При этом последняя попытка получилась относительно успешной: в первом раунде «Лос-Анджелес» довёл до седьмого матча Коннора Макдэвида и его «Эдмонтон».

«Бостон» — 11 сезонов

«Брюинз», напротив, держатся в энхаэловской элите стабильно. Три финала на отрезке в восемь лет – так могут только редкие команды. С другой стороны, победный опыт испаряется из «мишек» чем дальше, тем быстрее: главным авторам триумфа-2011 – 36-летнему Бержерону и 34-летнему Маршанду – уже впору задумываться о жизни без клюшки и шайбы.

«Детройт» — 14 сезонов

Для «Ред Уингз» необходимость сменить чемпионское поколение обернулась годами в тени и пыли. С уходом Зеттерберга и Дацюка «красные крылья» отправились в шеренгу второсортных команд. Последние шесть сезонов плей-офф НХЛ проходил без «Детройта».

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Анахайм» — 15 сезонов

«Утки» сейчас тоже не выглядят могучими. «Анахайм» на протяжении четырёх лет не находит себе место в топ-16 клубов лиги. При этом не так давно – в 2015-м и 2017-м – они появлялись в финалах Западной конференции. Причём в первом случае дали бой невероятному «Чикаго», уступив серию лишь в седьмом матче.

«Каролина» — 16 сезонов

«Ураганов» от последнего (и единственного) крупного успеха отделяет уже более полутора десятилетий. «Харрикейнз» первыми приспособились к введённому потолку зарплат и завоевали трофей сразу после возвращения лиги с годичного локаута. Вскоре в жизни «Каролины» последовал девятилетний отрезок без плей-офф. Но завербовав ярчайших представителей из поколения зуммеров вроде Андрея Свечникова и Себастьяна Ахо, команда стала дерзкой, целеустремлённой – и снова смотрит в сторону кубка.

«Нью-Джерси» — 19 сезонов

Сковав себе славу на рубеже 90-х и нулевых, «дьяволы» резко утратили чертовское везение и навыки по формированию чемпионских команд. Лишь в 2012-м «Нью-Джерси» вернул болельщикам надежду: Илья Ковальчук и Мартин Бродо втащили партнёров в финал. Поражение от «Лос-Анджелеса» оказалось чувствительным – после него «Дэвилз» сыграли всего лишь одну серию плей-офф.

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«Колорадо» — 20 сезонов

«Колорадо» – самый грозный оппонент «Тампы» – в шаге от того, чтобы обнулить счётчик. Примечательно, что «Эвеланш» не просто удалось настроить связь между чемпионской командой и нынешней, но и сделать её эффективной. Во многом именно усилия Джо Сакика сделали «лавин» лучшими в 2001-м. Невозможно переоценить его вклад и в сегодняшние достижения клуба – на посту генерального менеджера Сакик тоже полезен.

Один из лидеров «Колорадо» – Натан Маккиннон

Один из лидеров «Колорадо» – Натан Маккиннон

Фото: nhl.com/avalanche

«Даллас» — 23 сезона

«Даллас»-1999 запомнился российским болельщикам присутствием Сергея Зубова. Спустя пару десятилетий «Старз» – теперь уже с Радуловым, Гурьяновым и Худобиным – снова попытались атаковать главную цель, но их порыв погасила «Тампа». Судя по тому, что было с «Далласом» дальше, его выход в финал два года назад оказался скорее единичной вспышкой, чем частью позитивной тенденции.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — 27 сезонов

С этим клубом Зубов тоже побеждал. А в этом сезоне у «синерубашечников» нашёлся новый джокер российского происхождения. В финале Востока их вряд ли кто-то ждал, но феноменальное выступление Игоря Шестёркина сделало это неизбежным.

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«Монреаль» — 28 сезонов

Самый титулованный клуб лиги ещё долго останется таковым. Вряд ли кто-то из нас успеет увидеть, как «Монреаль» с 35 кубками уступает первенство соперникам – как бы плохо «Канадиенс» ни играли.

«Эдмонтон» — 31 сезон

«Ойлерз» одержали последнюю победу в тот момент, когда большая часть нынешних игроков НХЛ ещё не родились. По крайней мере, Коннора Макдэвида – 25-летней легенды сегодняшнего «Эдмонтона» – тогда не было ещё и в проекте. Сейчас весь расчёт «нефтяников» на ближайшее будущее заключается в том, что с Коннором всё будет в порядке. Как ни крути, а в 80-х было по-другому: бок о бок с великим Гретцки работали – тоже великие – Мессье, Курри, Коффи, Фюр…

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«Калгари» — 32 сезона

От «Флэймз» никогда не веяло абсолютной безнадёжностью: команда существует без грандиозных провалов. При этом, правда, не способна и на громкие успехи. Новую жизнь в «огоньках» зажёг Дэррил Саттер: с прямолинейным консерватором у руля «Калгари» заискрился и чуть не снёс «Эдмонтон» в полуфинале конференции. Ситуацию испортили чудовищные вратарские ошибки, но и без них до нового кубка далеко, хотя и ближе, чем раньше.

«Нью-Йорк Айлендерс» — 38 сезонов

Золотая эра «островитян» пришлась на начало 80-х. Дорогу от создания клуба до восхождения на вершину НХЛ «Айлендерс» преодолели за восемь лет. Возможно, именно им удалось построить самую выдающуюся династию в истории: команда взяла четыре кубка подряд в тот момент, когда НХЛ уже обросла конкурентной средой. Дальше – как отрезало.

«Филадельфия» — 47 сезонов

То же касается и «Филадельфии». Первый раз «лётчики» получили кубок в 1974-м, во второй – в 1975-м. В следующем десятилетии команда ещё заходила в финалы, но в новейшее время представить её в решающих сериях невозможно.

«Торонто» — 55 сезонов

Трудно вообразить, с какими катаклизмами столкнётся планета, когда «Мэйпл Лифс» прервут более чем полувековую серию поражений. Но если это случится, то Торонто точно не будет прежним. Одна из самых богатых, популярных и многострадальных франшиз лиги год за годом натыкается на критику и колкости. После введения потолка зарплат «Торонто» не появлялся во втором раунде, хотя в последнее время чрезвычайно к этому близок.

Впрочем, «Торонто», конечно, можно называть главными неудачниками НХЛ, однако в лиге есть 12 команд, которые вообще ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Стэнли. И если для «Сиэтла», который существует первый год, это вполне простительно, так же, как и для «пятилетки» «Вегаса», то у фанатов остальных клубов есть повод для грусти. Это «Оттава» (32 года в НХЛ после возрождения франшизы), «Виннипег» (23 года, включая 12 лет под названием «Атланта Трэшерз»), «Сан-Хосе» (31 год), «Миннесота» (22 года), «Ванкувер» (52 года), «Нэшвилл» (24 года), «Коламбус» (22 года), «Баффало» (52 года), «Аризона» (50 лет) и «Флорида» (29 лет).

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