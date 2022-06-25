«Тампа» на троне, «Торонто» под проклятьем. Сколько лет команды НХЛ не видели Кубка Стэнли

В НХЛ приближается к окончанию очередной сезон. В ожидании развязки «Чемпионат» вспоминает, когда каждая команда лиги выигрывала Кубок Стэнли в последний раз.

«Тампа» — 0 сезонов

Вне зависимости от того, чем закончится нынешний финал НХЛ, «Лайтнинг» уже стали самой успешной командой в эпоху потолка зарплат – и это не субъективное мнение, а статистический факт. После двух побед «Тампа» в третий раз добралась до главной серии чемпионата. Такое не удавалось ни «Питтсбургу», ни «Детройту» – двум предыдущим кандидатам на вступление в престижный клуб энхаэловских династий.

Игроки «Тампы» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Колорадо» Фото: nhl.com/lightning

«Сент-Луис» — 3 сезона

Последний раз хоккеисты не с изображением молний на игровой форме брали кубок ещё в прошлом десятилетии. Чемпионство «Сент-Луиса» могло послужить основой для чудесной сказки. До января «блюзмены» играли исключительно в миноре: добились отставки главного тренера и упали на последнее место в турнирной таблице. Но возглавивший команду Крэйг Берюбе постепенно выправил ситуацию: сплотил Тарасенко, О'Райлли, Пьетранджело и других звёзд, поверил в молодого вратаря Биннингтона – и получил повод для праздника.

«Вашингтон» — 4 сезона

В 2018 году сборная России стала победителем олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Принять участие в Играх порывался Александр Овечкин, но НХЛ отрезала хоккеистам путь в Южную Корею. Тем не менее без титула Ови не остался. Продемонстрировав впечатляющую игру и отрастив густую бороду, россиянин вместе с «Вашингтоном» победил всех в лиге, что потом и отмечал – долго и шумно.

«Питтсбург» — 5 сезонов

В 2016 и 2017 годах «Питтсбург» оформил второй в клубной истории чемпионский дубль. Главными строителями успеха стали Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг и Марк-Андре Флёри. Первый сохраняет за собой роль играющего символа, последний уже давно сменил место работы. А вот Малкин и Летанг прямо сейчас – большая головная боль для менеджеров «Пингвинов». 35-летние хоккеисты ведут сложные и затяжные переговоры по поводу новых контрактов – и, судя по сообщениям заокеанских инсайдеров, хотят получить от почти родного клуба больше денег.

«Чикаго» — 7 сезонов

В первой половине 10-х на всём белом свете не было хоккейного клуба монолитнее, чем «Чикаго». «Блэкхоукс», ведомые Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом, прикасались к серебряной чаше три раза за шесть лет – последний в 2015-м. С тех пор огонь в сердцах лидеров угас, и дальше первого раунда команда не заходила.

«Лос-Анджелес» — 8 сезонов

С тем же регрессом столкнулись и «Кингз». Внезапно пережив трёхлетний ренессанс в начале предыдущего десятилетия, «короли» потеряли корону и опустились туда, откуда взлетали. За последние восемь лет они лишь трижды заходили в плей-офф. При этом последняя попытка получилась относительно успешной: в первом раунде «Лос-Анджелес» довёл до седьмого матча Коннора Макдэвида и его «Эдмонтон».

«Бостон» — 11 сезонов

«Брюинз», напротив, держатся в энхаэловской элите стабильно. Три финала на отрезке в восемь лет – так могут только редкие команды. С другой стороны, победный опыт испаряется из «мишек» чем дальше, тем быстрее: главным авторам триумфа-2011 – 36-летнему Бержерону и 34-летнему Маршанду – уже впору задумываться о жизни без клюшки и шайбы.

«Детройт» — 14 сезонов

Для «Ред Уингз» необходимость сменить чемпионское поколение обернулась годами в тени и пыли. С уходом Зеттерберга и Дацюка «красные крылья» отправились в шеренгу второсортных команд. Последние шесть сезонов плей-офф НХЛ проходил без «Детройта».

Павел Дацюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Анахайм» — 15 сезонов

«Утки» сейчас тоже не выглядят могучими. «Анахайм» на протяжении четырёх лет не находит себе место в топ-16 клубов лиги. При этом не так давно – в 2015-м и 2017-м – они появлялись в финалах Западной конференции. Причём в первом случае дали бой невероятному «Чикаго», уступив серию лишь в седьмом матче.

«Каролина» — 16 сезонов

«Ураганов» от последнего (и единственного) крупного успеха отделяет уже более полутора десятилетий. «Харрикейнз» первыми приспособились к введённому потолку зарплат и завоевали трофей сразу после возвращения лиги с годичного локаута. Вскоре в жизни «Каролины» последовал девятилетний отрезок без плей-офф. Но завербовав ярчайших представителей из поколения зуммеров вроде Андрея Свечникова и Себастьяна Ахо, команда стала дерзкой, целеустремлённой – и снова смотрит в сторону кубка.

«Нью-Джерси» — 19 сезонов

Сковав себе славу на рубеже 90-х и нулевых, «дьяволы» резко утратили чертовское везение и навыки по формированию чемпионских команд. Лишь в 2012-м «Нью-Джерси» вернул болельщикам надежду: Илья Ковальчук и Мартин Бродо втащили партнёров в финал. Поражение от «Лос-Анджелеса» оказалось чувствительным – после него «Дэвилз» сыграли всего лишь одну серию плей-офф.

«Колорадо» — 20 сезонов

«Колорадо» – самый грозный оппонент «Тампы» – в шаге от того, чтобы обнулить счётчик. Примечательно, что «Эвеланш» не просто удалось настроить связь между чемпионской командой и нынешней, но и сделать её эффективной. Во многом именно усилия Джо Сакика сделали «лавин» лучшими в 2001-м. Невозможно переоценить его вклад и в сегодняшние достижения клуба – на посту генерального менеджера Сакик тоже полезен.

Один из лидеров «Колорадо» – Натан Маккиннон Фото: nhl.com/avalanche

«Даллас» — 23 сезона

«Даллас»-1999 запомнился российским болельщикам присутствием Сергея Зубова. Спустя пару десятилетий «Старз» – теперь уже с Радуловым, Гурьяновым и Худобиным – снова попытались атаковать главную цель, но их порыв погасила «Тампа». Судя по тому, что было с «Далласом» дальше, его выход в финал два года назад оказался скорее единичной вспышкой, чем частью позитивной тенденции.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — 27 сезонов

С этим клубом Зубов тоже побеждал. А в этом сезоне у «синерубашечников» нашёлся новый джокер российского происхождения. В финале Востока их вряд ли кто-то ждал, но феноменальное выступление Игоря Шестёркина сделало это неизбежным.

«Монреаль» — 28 сезонов

Самый титулованный клуб лиги ещё долго останется таковым. Вряд ли кто-то из нас успеет увидеть, как «Монреаль» с 35 кубками уступает первенство соперникам – как бы плохо «Канадиенс» ни играли.

«Эдмонтон» — 31 сезон

«Ойлерз» одержали последнюю победу в тот момент, когда большая часть нынешних игроков НХЛ ещё не родились. По крайней мере, Коннора Макдэвида – 25-летней легенды сегодняшнего «Эдмонтона» – тогда не было ещё и в проекте. Сейчас весь расчёт «нефтяников» на ближайшее будущее заключается в том, что с Коннором всё будет в порядке. Как ни крути, а в 80-х было по-другому: бок о бок с великим Гретцки работали – тоже великие – Мессье, Курри, Коффи, Фюр…

«Калгари» — 32 сезона

От «Флэймз» никогда не веяло абсолютной безнадёжностью: команда существует без грандиозных провалов. При этом, правда, не способна и на громкие успехи. Новую жизнь в «огоньках» зажёг Дэррил Саттер: с прямолинейным консерватором у руля «Калгари» заискрился и чуть не снёс «Эдмонтон» в полуфинале конференции. Ситуацию испортили чудовищные вратарские ошибки, но и без них до нового кубка далеко, хотя и ближе, чем раньше.

«Нью-Йорк Айлендерс» — 38 сезонов

Золотая эра «островитян» пришлась на начало 80-х. Дорогу от создания клуба до восхождения на вершину НХЛ «Айлендерс» преодолели за восемь лет. Возможно, именно им удалось построить самую выдающуюся династию в истории: команда взяла четыре кубка подряд в тот момент, когда НХЛ уже обросла конкурентной средой. Дальше – как отрезало.

«Филадельфия» — 47 сезонов

То же касается и «Филадельфии». Первый раз «лётчики» получили кубок в 1974-м, во второй – в 1975-м. В следующем десятилетии команда ещё заходила в финалы, но в новейшее время представить её в решающих сериях невозможно.

«Торонто» — 55 сезонов

Трудно вообразить, с какими катаклизмами столкнётся планета, когда «Мэйпл Лифс» прервут более чем полувековую серию поражений. Но если это случится, то Торонто точно не будет прежним. Одна из самых богатых, популярных и многострадальных франшиз лиги год за годом натыкается на критику и колкости. После введения потолка зарплат «Торонто» не появлялся во втором раунде, хотя в последнее время чрезвычайно к этому близок.

Впрочем, «Торонто», конечно, можно называть главными неудачниками НХЛ, однако в лиге есть 12 команд, которые вообще ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Стэнли. И если для «Сиэтла», который существует первый год, это вполне простительно, так же, как и для «пятилетки» «Вегаса», то у фанатов остальных клубов есть повод для грусти. Это «Оттава» (32 года в НХЛ после возрождения франшизы), «Виннипег» (23 года, включая 12 лет под названием «Атланта Трэшерз»), «Сан-Хосе» (31 год), «Миннесота» (22 года), «Ванкувер» (52 года), «Нэшвилл» (24 года), «Коламбус» (22 года), «Баффало» (52 года), «Аризона» (50 лет) и «Флорида» (29 лет).