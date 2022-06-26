Русские из «Тампы» становятся легендами на наших глазах. Какие рекорды НХЛ они уже побили?

Кучеров равняется на Гретцки, Лемье и Ягра, а Василевский отражает столько бросков, сколько другим и не снилось.

Российские лидеры «молний» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров сражаются за третий Кубок Стэнли подряд и вряд ли по ходу финальной серии с «Колорадо» думают об индивидуальных достижениях. Однако практически каждая игра знаменуется каким-нибудь новым личным рекордом наших хоккеистов, и пока они бьются за командный результат, мы с удовольствием расскажем, как наши парни вновь и вновь переписывают историю.

Андрей Василевский: лучший русский вратарь в плей-офф НХЛ и рекордсмен по сейвам

Андрей Василевский ещё в прошлом плей-офф обошёл Евгения Набокова и стал лидером среди российских вратарей по количеству матчей в Кубке Стэнли, а вторая игра финала с «Колорадо» стала для Большого Кота юбилейной, 100-й. И очень нескоро хоть кто-то из наших голкиперов сможет дотянуться до этой значительной отметки.

Российские вратари НХЛ с наибольшим количеством матчей в Кубке Стэнли № Голкипер Матчей 1 Андрей Василевский 103 2 Евгений Набоков 86 3 Николай Хабибулин 72 4 Семён Варламов 60 5 Сергей Бобровский 51

В нынешнем плей-офф Василевский одержал уже 14 побед, доведя общий счёт триумфов в матчах Кубка Стэнли до 63. Столько же у известного в прошлом голкипера Кёртиса Джозефа — канадец делит с россиянином 13-е место в списке самых часто побеждающих вратарей за всю историю плей-офф НХЛ.

Уже сейчас Василевский может догнать легендарного Доминика Гашека: для этого «Тампе» с Андреем в воротах надо выиграть ещё два матча, то есть взять третий подряд Кубок Стэнли. Ну а 66-я победа сделает уфимского воспитанника абсолютно лучшим среди европейцев.

Другие высоты смогут покориться Андрею, если он сумеет на таком же стабильно-победном уровне провести ещё хотя бы три плей-офф. А вот как догнать рекордсмена, Патрика Руа, пока не очень понятно.

Самые побеждающие голкиперы в истории НХЛ № Голкипер Матчи/Победы 1 Патрик Руа 247/151 2 Мартин Бродо 205/113 3 Марк-Андре Флёри 167/92 4 Грант Фюр 150/92 5 Билли Смит 132/88 6 Эд Белфор 161/88 7 Кен Драйден 112/80 8 Майк Вернон 138/77 9 Крис Осгуд 129/74 10 Жак Плант 112/71 11 Энди Муг 132/68 12 Доминик Гашек 119/65 13 Андрей Василевский 103/63 14 Кёртис Джозеф 133/63

Впрочем, кое в чём легенду «Монреаля» и «Колорадо» Василевский уже превзошёл. В рамках одного плей-офф Руа никогда не делал больше 601 сейва, а у Андрея уже сейчас в активе 665 отражённых бросков. И это ещё не лучший показатель россиянина!

До конца нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Василевский должен превзойти свой личный рекорд, установленный два года назад, а вот хотя бы сравняться с Антоном Худобиным и попасть в топ-3 ему будет трудновато, даже если в этом финале будет седьмая игра и «Колорадо» не снизит бросковую активность.

Вратари, сделавшее наибольшее количество сейвов в рамках одного плей-офф № Голкипер (Клуб) Сезон Матчи/Сейвы 1 Тим Томас («Бостон») 2010/2011 25/798 2 Кирк Маклин («Ванкувер») 1993/1994 24/761 3 Антон Худобин («Даллас») 2019/2020 25/744 4 Туукка Раск («Бостон») 2012/2013 22/715 5 Джонатан Куик («Кингз») 2013/2014 26/705 6 Рон Хекстолл («Филадельфия») 1986/1987 26/698 7 Оли Колциг («Вашингтон») 1997/1998 21/696 8 Туукка Раск («Бостон») 2018/2019 24/693 9 Андрей Василевский («Тампа») 2019/2020 25/686 10 Джон Ванбисбрук («Флорида») 1995/1996 22/685 11 Хенрик Лундквист («Рейнджерс») 2013/2014 25/683 12 Джордан Биннингтон («Сент-Луис») 2018/2019 26/678 13 Игорь Шестёркин («Рейнджерс») 2021/2022 20/669 14 Андрей Василевский («Тампа») 2021/2022 22/665

Но без абсолютных рекордов, связанных с сейвами, Василевский в нынешнем плей-офф не остался. Например, россиянин стал первым голкипером в истории НХЛ с 600+ спасениями в трёх розыгрышах Кубка Стэнли подряд. В сезоне-2019/2020 Андрей отразил 686 бросков, через год — 655, а сейчас у него уже 665 сейвов. Предыдущие лучшие серии принадлежали Флёри и Белфору, которые в своё время отражали не менее 550 бросков на протяжении трёх плей-офф подряд.

Но даже если не ставить фильтр серийности, то Василевский — всё равно рекордсмен НХЛ. Ранее только Туукке Раску из «Бостона» удалось провести два плей-офф за карьеру с 600+ сейвами. У россиянина, как вы поняли, таких плей-офф уже три, что делает его поистине уникальным голкипером.

По общему же количеству сейвов в плей-офф НХЛ Василевский, понятно, пока существенно отстаёт от легенд прошлого. Впрочем, Андрею лишь 28 лет, он едва разменял вторую сотню матчей в Кубке Стэнли, так что его текущее 17-е место выглядит весьма достойно и перспективно.

Голкиперы с наибольшим количеством сейвов в истории плей-офф НХЛ № Голкипер Сейвы 1 Патрик Руа 6559 2 Мартин Бродо 4830 3 Марк-Андре Флёри 4410 4 Эд Белфор 4117 5 Грант Фюр 3777 6 Кёртис Джозеф 3599 7 Хенрик Лундквист 3567 8 Билли Смит 3306 9 Гленн Холл 3285 10 Том Баррассо 3218 11 Майк Вернон 3154 12 Энди Муг 3046 13 Доминик Гашек 3037 14 Туукка Раск 2992 15 Кен Драйден 2953 16 Крис Осгуд 2918 17 Андрей Василевский 2874

Михаил Сергачёв: выдал лучший сезон в карьере, обошёл Фетисова

К защитнику Сергачёву приковано меньше внимания, чем к Василевскому или Кучерову, да и попадать в различные рейтинги не самому результативному Михаилу тяжелее. Однако нынешний сезон — уже самый успешный для воспитанника нижнекамского хоккея с точки зрения личной статистики: в регулярке и плей-офф Сергачёв набрал 48 (9+39) очков.

Восемь голевых передач в нынешнем плей-офф позволили россиянину довести общий счёт ассистов в Кубке Стэнли до 22 — так Сергачёв стал вторым защитником-ассистентом за всю историю «Тампы». Михаил обошёл Райана Макдону, а вот до первого места ему очень далеко. Эту позицию занимает великолепный Виктор Хедман, на счету которого уже сейчас 85 пасов, и это количество увеличивается почти в каждом матче.

Интересно, что не самый результативный Сергачёв уверенно входит в топ-30 русских бомбардиров за всю историю плей-офф НХЛ. Недавно Михаил со своими 30 (8+22) баллами обошёл, например, Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова и сейчас делит с Сергеем Березиным 25-е место в этом списке.

Ну а если взять только российских защитников, то здесь Сергачёв на шестом месте — и с отличными перспективами вскоре зайти в топ-3.

Самые результативные российские защитники в плей-офф НХЛ № Защитник Матчи/Очки 1 Сергей Зубов 164/117 2 Сергей Гончар 141/90 3 Алексей Житник 98/39 4 Дмитрий Миронов 75/36 5 Андрей Марков 89/32 6 Михаил Сергачёв 91/30

Кучеров: сравнялся с Гретцки и Лемье, скоро установит европейский рекорд НХЛ

Наконец, Никита Кучеров. Третий хоккеист в истории НХЛ, сумевший набрать 90+ очков в трёх плей-офф подряд — компанию здесь россиянину составляют величайшие Гретцки и Лемье. Четвёртый игрок в лиге после Гретцки, Босси и Троттье, который набирал 25+ очков в розыгрыше Кубка Стэнли на протяжении трёх лет кряду.

Никита вновь проводит великолепный плей-офф, старается тащить на себе «Тампу» и параллельно продвигается по списку лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ. Пока Никита 28-й, но уже в этом розыгрыше Куч может замахнуться как минимум на 26-ю строчку.

Лучшие бомбардиры в истории плей-офф НХЛ № Игрок Матчи/Очки 1 Уэйн Гретцки 208/382 2 Марк Мессье 236/295 3 Яри Курри 200/233 4 Гленн Андерсон 225/214 5 Яромир Ягр 208/201 6 Сидни Кросби 180/201 7 Пол Коффи 194/196 8 Бретт Халл 202/190 9 Джо Сакик 172/188 10 Даг Гилмор 182/188 14 Евгений Малкин 177/180 17 Сергей Фёдоров 183/176 26 Клод Лемье 234/158 27 Адам Оутс 163/156 28 Никита Кучеров 135/154

Как видно из таблицы, Кучеров является третьим русским бомбардиром в матчах Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф Никита обогнал Александра Овечкина.

По русским голам до Овечкина (72 шайбы) Кучерову ещё далековато — у лидера «Тампы» 52 гола. Зато это столько же, сколько сумел настрелять Сергей Фёдоров, проведший на 50 кубковых матчей больше. Между Овечкиным и Кучеровым в списке российских снайперов располагается Евгений Малкин — 67 шайб.

У Кучерова уже 26 матчей в Кубке Стэнли с 2+ очками — это повторение рекорда Яромира Ягра для крайних форвардов. Кроме того, Никита является лучшим снайпером в истории «Тампы» при игре в большинстве (18 голов, против 17 у Стэмкоса). Всего же у россиянина 64 (18+46) очка при реализации лишнего в матчах плей-офф, и это 21-й результат за всё время существования НХЛ. Пока Кучеров делит свою позицию с Бобби Смитом и Дени Саваром, но уже совсем скоро Никита должен обойти Ягра и Курри. Если, конечно, «Тампа» поправит большинство в финальной серии с «Колорадо».

Самые результативные хоккеисты в НХЛ при игре в большинстве № Игрок Очки 1 Уэйн Гретцки 125 (35+90) 2 Никлас Лидстрём 111 (30+81) 3 Эл Макиннис 97 (26+71) 4 Марк Мессье 92 (24+68) 5 Рэй Бурк 89 (15+74) 6 Пол Коффи 87 (21+66) 7 Евгений Малкин 81 (28+53) 8 Денис Потвин 81 (28+53) 9 Джо Сакик 80 (27+53) 10 Марио Лемье 78 (29+49) 13 Сидни Кросби 75 (20+55) 17 Сергей Фёдоров 69 (15+54) 18 Ларри Мёрфи 67 (20+47) 19 Яри Курри 66 (25+41) 20 Яромир Ягр 65 (24+41) 21 Никита Кучеров 64 (18+46)

Так что третий подряд сверхуспешный плей-офф «Тампы» не только приближает «молний» к званию первой команды-династии в эпоху потолка зарплат, но ещё и превращает лидеров «Лайтнинг» к статусу живых легенд. И невероятно здорово, что среди них есть сразу три российских хоккеиста.