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Какие рекорды побили Василевский, Кучеров, Сергачёв в плей-офф НХЛ, все достижения русских звёзд Тампы

Русские из «Тампы» становятся легендами на наших глазах. Какие рекорды НХЛ они уже побили?
Лев Лукин
Русские из «Тампы» становятся легендами
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Кучеров равняется на Гретцки, Лемье и Ягра, а Василевский отражает столько бросков, сколько другим и не снилось.

Российские лидеры «молний» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров сражаются за третий Кубок Стэнли подряд и вряд ли по ходу финальной серии с «Колорадо» думают об индивидуальных достижениях. Однако практически каждая игра знаменуется каким-нибудь новым личным рекордом наших хоккеистов, и пока они бьются за командный результат, мы с удовольствием расскажем, как наши парни вновь и вновь переписывают историю.

Андрей Василевский: лучший русский вратарь в плей-офф НХЛ и рекордсмен по сейвам

Андрей Василевский ещё в прошлом плей-офф обошёл Евгения Набокова и стал лидером среди российских вратарей по количеству матчей в Кубке Стэнли, а вторая игра финала с «Колорадо» стала для Большого Кота юбилейной, 100-й. И очень нескоро хоть кто-то из наших голкиперов сможет дотянуться до этой значительной отметки.

Российские вратари НХЛ с наибольшим количеством матчей в Кубке Стэнли
ГолкиперМатчей
1Андрей Василевский103
2Евгений Набоков86
3Николай Хабибулин72
4Семён Варламов60
5Сергей Бобровский51

В нынешнем плей-офф Василевский одержал уже 14 побед, доведя общий счёт триумфов в матчах Кубка Стэнли до 63. Столько же у известного в прошлом голкипера Кёртиса Джозефа — канадец делит с россиянином 13-е место в списке самых часто побеждающих вратарей за всю историю плей-офф НХЛ.

Уже сейчас Василевский может догнать легендарного Доминика Гашека: для этого «Тампе» с Андреем в воротах надо выиграть ещё два матча, то есть взять третий подряд Кубок Стэнли. Ну а 66-я победа сделает уфимского воспитанника абсолютно лучшим среди европейцев.

Другие высоты смогут покориться Андрею, если он сумеет на таком же стабильно-победном уровне провести ещё хотя бы три плей-офф. А вот как догнать рекордсмена, Патрика Руа, пока не очень понятно.

Самые побеждающие голкиперы в истории НХЛ
ГолкиперМатчи/Победы
1Патрик Руа247/151
2Мартин Бродо205/113
3Марк-Андре Флёри167/92
4Грант Фюр150/92
5Билли Смит132/88
6Эд Белфор161/88
7Кен Драйден112/80
8Майк Вернон138/77
9Крис Осгуд129/74
10Жак Плант112/71
11Энди Муг132/68
12Доминик Гашек119/65
13Андрей Василевский103/63
14Кёртис Джозеф133/63

Впрочем, кое в чём легенду «Монреаля» и «Колорадо» Василевский уже превзошёл. В рамках одного плей-офф Руа никогда не делал больше 601 сейва, а у Андрея уже сейчас в активе 665 отражённых бросков. И это ещё не лучший показатель россиянина!

До конца нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Василевский должен превзойти свой личный рекорд, установленный два года назад, а вот хотя бы сравняться с Антоном Худобиным и попасть в топ-3 ему будет трудновато, даже если в этом финале будет седьмая игра и «Колорадо» не снизит бросковую активность.

Вратари, сделавшее наибольшее количество сейвов в рамках одного плей-офф
Голкипер (Клуб)СезонМатчи/Сейвы
1Тим Томас («Бостон»)2010/201125/798
2Кирк Маклин («Ванкувер»)1993/199424/761
3Антон Худобин («Даллас»)2019/202025/744
4Туукка Раск («Бостон»)2012/201322/715
5Джонатан Куик («Кингз»)2013/201426/705
6Рон Хекстолл («Филадельфия»)1986/198726/698
7Оли Колциг («Вашингтон»)1997/199821/696
8Туукка Раск («Бостон»)2018/201924/693
9Андрей Василевский («Тампа»)2019/202025/686
10Джон Ванбисбрук («Флорида»)1995/199622/685
11Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)2013/201425/683
12Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)2018/201926/678
13Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)2021/202220/669
14Андрей Василевский («Тампа»)2021/202222/665

Но без абсолютных рекордов, связанных с сейвами, Василевский в нынешнем плей-офф не остался. Например, россиянин стал первым голкипером в истории НХЛ с 600+ спасениями в трёх розыгрышах Кубка Стэнли подряд. В сезоне-2019/2020 Андрей отразил 686 бросков, через год — 655, а сейчас у него уже 665 сейвов. Предыдущие лучшие серии принадлежали Флёри и Белфору, которые в своё время отражали не менее 550 бросков на протяжении трёх плей-офф подряд.

Но даже если не ставить фильтр серийности, то Василевский — всё равно рекордсмен НХЛ. Ранее только Туукке Раску из «Бостона» удалось провести два плей-офф за карьеру с 600+ сейвами. У россиянина, как вы поняли, таких плей-офф уже три, что делает его поистине уникальным голкипером.

По общему же количеству сейвов в плей-офф НХЛ Василевский, понятно, пока существенно отстаёт от легенд прошлого. Впрочем, Андрею лишь 28 лет, он едва разменял вторую сотню матчей в Кубке Стэнли, так что его текущее 17-е место выглядит весьма достойно и перспективно.

Голкиперы с наибольшим количеством сейвов в истории плей-офф НХЛ
ГолкиперСейвы
1Патрик Руа6559
2Мартин Бродо4830
3Марк-Андре Флёри4410
4Эд Белфор4117
5Грант Фюр3777
6Кёртис Джозеф3599
7Хенрик Лундквист3567
8Билли Смит3306
9Гленн Холл3285
10Том Баррассо3218
11Майк Вернон3154
12Энди Муг3046
13Доминик Гашек3037
14Туукка Раск2992
15Кен Драйден2953
16Крис Осгуд2918
17Андрей Василевский2874
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Михаил Сергачёв: выдал лучший сезон в карьере, обошёл Фетисова

К защитнику Сергачёву приковано меньше внимания, чем к Василевскому или Кучерову, да и попадать в различные рейтинги не самому результативному Михаилу тяжелее. Однако нынешний сезон — уже самый успешный для воспитанника нижнекамского хоккея с точки зрения личной статистики: в регулярке и плей-офф Сергачёв набрал 48 (9+39) очков.

Восемь голевых передач в нынешнем плей-офф позволили россиянину довести общий счёт ассистов в Кубке Стэнли до 22 — так Сергачёв стал вторым защитником-ассистентом за всю историю «Тампы». Михаил обошёл Райана Макдону, а вот до первого места ему очень далеко. Эту позицию занимает великолепный Виктор Хедман, на счету которого уже сейчас 85 пасов, и это количество увеличивается почти в каждом матче.

Интересно, что не самый результативный Сергачёв уверенно входит в топ-30 русских бомбардиров за всю историю плей-офф НХЛ. Недавно Михаил со своими 30 (8+22) баллами обошёл, например, Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова и сейчас делит с Сергеем Березиным 25-е место в этом списке.

Ну а если взять только российских защитников, то здесь Сергачёв на шестом месте — и с отличными перспективами вскоре зайти в топ-3.

Самые результативные российские защитники в плей-офф НХЛ
ЗащитникМатчи/Очки
1Сергей Зубов164/117
2Сергей Гончар141/90
3Алексей Житник98/39
4Дмитрий Миронов75/36
5Андрей Марков89/32
6Михаил Сергачёв91/30

Кучеров: сравнялся с Гретцки и Лемье, скоро установит европейский рекорд НХЛ

Наконец, Никита Кучеров. Третий хоккеист в истории НХЛ, сумевший набрать 90+ очков в трёх плей-офф подряд — компанию здесь россиянину составляют величайшие Гретцки и Лемье. Четвёртый игрок в лиге после Гретцки, Босси и Троттье, который набирал 25+ очков в розыгрыше Кубка Стэнли на протяжении трёх лет кряду.

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Никита вновь проводит великолепный плей-офф, старается тащить на себе «Тампу» и параллельно продвигается по списку лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ. Пока Никита 28-й, но уже в этом розыгрыше Куч может замахнуться как минимум на 26-ю строчку.

Лучшие бомбардиры в истории плей-офф НХЛ
ИгрокМатчи/Очки
1Уэйн Гретцки208/382
2Марк Мессье236/295
3Яри Курри200/233
4Гленн Андерсон225/214
5Яромир Ягр208/201
6Сидни Кросби180/201
7Пол Коффи194/196
8Бретт Халл202/190
9Джо Сакик172/188
10Даг Гилмор182/188
14Евгений Малкин177/180
17Сергей Фёдоров183/176
26Клод Лемье234/158
27Адам Оутс163/156
28Никита Кучеров135/154

Как видно из таблицы, Кучеров является третьим русским бомбардиром в матчах Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф Никита обогнал Александра Овечкина.

По русским голам до Овечкина (72 шайбы) Кучерову ещё далековато — у лидера «Тампы» 52 гола. Зато это столько же, сколько сумел настрелять Сергей Фёдоров, проведший на 50 кубковых матчей больше. Между Овечкиным и Кучеровым в списке российских снайперов располагается Евгений Малкин — 67 шайб.

У Кучерова уже 26 матчей в Кубке Стэнли с 2+ очками — это повторение рекорда Яромира Ягра для крайних форвардов. Кроме того, Никита является лучшим снайпером в истории «Тампы» при игре в большинстве (18 голов, против 17 у Стэмкоса). Всего же у россиянина 64 (18+46) очка при реализации лишнего в матчах плей-офф, и это 21-й результат за всё время существования НХЛ. Пока Кучеров делит свою позицию с Бобби Смитом и Дени Саваром, но уже совсем скоро Никита должен обойти Ягра и Курри. Если, конечно, «Тампа» поправит большинство в финальной серии с «Колорадо».

Самые результативные хоккеисты в НХЛ при игре в большинстве
ИгрокОчки
1Уэйн Гретцки125 (35+90)
2Никлас Лидстрём111 (30+81)
3Эл Макиннис97 (26+71)
4Марк Мессье92 (24+68)
5Рэй Бурк89 (15+74)
6Пол Коффи87 (21+66)
7Евгений Малкин81 (28+53)
8Денис Потвин81 (28+53)
9Джо Сакик80 (27+53)
10Марио Лемье78 (29+49)
13Сидни Кросби75 (20+55)
17Сергей Фёдоров69 (15+54)
18Ларри Мёрфи67 (20+47)
19Яри Курри66 (25+41)
20Яромир Ягр65 (24+41)
21Никита Кучеров64 (18+46)

Так что третий подряд сверхуспешный плей-офф «Тампы» не только приближает «молний» к званию первой команды-династии в эпоху потолка зарплат, но ещё и превращает лидеров «Лайтнинг» к статусу живых легенд. И невероятно здорово, что среди них есть сразу три российских хоккеиста.

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