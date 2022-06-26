Русские из «Тампы» становятся легендами на наших глазах. Какие рекорды НХЛ они уже побили?

Российские лидеры «молний» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров сражаются за третий Кубок Стэнли подряд и вряд ли по ходу финальной серии с «Колорадо» думают об индивидуальных достижениях. Однако практически каждая игра знаменуется каким-нибудь новым личным рекордом наших хоккеистов, и пока они бьются за командный результат, мы с удовольствием расскажем, как наши парни вновь и вновь переписывают историю.
Андрей Василевский: лучший русский вратарь в плей-офф НХЛ и рекордсмен по сейвам
Андрей Василевский ещё в прошлом плей-офф обошёл Евгения Набокова и стал лидером среди российских вратарей по количеству матчей в Кубке Стэнли, а вторая игра финала с «Колорадо» стала для Большого Кота юбилейной, 100-й. И очень нескоро хоть кто-то из наших голкиперов сможет дотянуться до этой значительной отметки.
|Российские вратари НХЛ с наибольшим количеством матчей в Кубке Стэнли
|№
|Голкипер
|Матчей
|1
|Андрей Василевский
|103
|2
|Евгений Набоков
|86
|3
|Николай Хабибулин
|72
|4
|Семён Варламов
|60
|5
|Сергей Бобровский
|51
В нынешнем плей-офф Василевский одержал уже 14 побед, доведя общий счёт триумфов в матчах Кубка Стэнли до 63. Столько же у известного в прошлом голкипера Кёртиса Джозефа — канадец делит с россиянином 13-е место в списке самых часто побеждающих вратарей за всю историю плей-офф НХЛ.
Уже сейчас Василевский может догнать легендарного Доминика Гашека: для этого «Тампе» с Андреем в воротах надо выиграть ещё два матча, то есть взять третий подряд Кубок Стэнли. Ну а 66-я победа сделает уфимского воспитанника абсолютно лучшим среди европейцев.
Другие высоты смогут покориться Андрею, если он сумеет на таком же стабильно-победном уровне провести ещё хотя бы три плей-офф. А вот как догнать рекордсмена, Патрика Руа, пока не очень понятно.
|Самые побеждающие голкиперы в истории НХЛ
|№
|Голкипер
|Матчи/Победы
|1
|Патрик Руа
|247/151
|2
|Мартин Бродо
|205/113
|3
|Марк-Андре Флёри
|167/92
|4
|Грант Фюр
|150/92
|5
|Билли Смит
|132/88
|6
|Эд Белфор
|161/88
|7
|Кен Драйден
|112/80
|8
|Майк Вернон
|138/77
|9
|Крис Осгуд
|129/74
|10
|Жак Плант
|112/71
|11
|Энди Муг
|132/68
|12
|Доминик Гашек
|119/65
|13
|Андрей Василевский
|103/63
|14
|Кёртис Джозеф
|133/63
Впрочем, кое в чём легенду «Монреаля» и «Колорадо» Василевский уже превзошёл. В рамках одного плей-офф Руа никогда не делал больше 601 сейва, а у Андрея уже сейчас в активе 665 отражённых бросков. И это ещё не лучший показатель россиянина!
До конца нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Василевский должен превзойти свой личный рекорд, установленный два года назад, а вот хотя бы сравняться с Антоном Худобиным и попасть в топ-3 ему будет трудновато, даже если в этом финале будет седьмая игра и «Колорадо» не снизит бросковую активность.
|Вратари, сделавшее наибольшее количество сейвов в рамках одного плей-офф
|№
|Голкипер (Клуб)
|Сезон
|Матчи/Сейвы
|1
|Тим Томас («Бостон»)
|2010/2011
|25/798
|2
|Кирк Маклин («Ванкувер»)
|1993/1994
|24/761
|3
|Антон Худобин («Даллас»)
|2019/2020
|25/744
|4
|Туукка Раск («Бостон»)
|2012/2013
|22/715
|5
|Джонатан Куик («Кингз»)
|2013/2014
|26/705
|6
|Рон Хекстолл («Филадельфия»)
|1986/1987
|26/698
|7
|Оли Колциг («Вашингтон»)
|1997/1998
|21/696
|8
|Туукка Раск («Бостон»)
|2018/2019
|24/693
|9
|Андрей Василевский («Тампа»)
|2019/2020
|25/686
|10
|Джон Ванбисбрук («Флорида»)
|1995/1996
|22/685
|11
|Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
|2013/2014
|25/683
|12
|Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)
|2018/2019
|26/678
|13
|Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)
|2021/2022
|20/669
|14
|Андрей Василевский («Тампа»)
|2021/2022
|22/665
Но без абсолютных рекордов, связанных с сейвами, Василевский в нынешнем плей-офф не остался. Например, россиянин стал первым голкипером в истории НХЛ с 600+ спасениями в трёх розыгрышах Кубка Стэнли подряд. В сезоне-2019/2020 Андрей отразил 686 бросков, через год — 655, а сейчас у него уже 665 сейвов. Предыдущие лучшие серии принадлежали Флёри и Белфору, которые в своё время отражали не менее 550 бросков на протяжении трёх плей-офф подряд.
Но даже если не ставить фильтр серийности, то Василевский — всё равно рекордсмен НХЛ. Ранее только Туукке Раску из «Бостона» удалось провести два плей-офф за карьеру с 600+ сейвами. У россиянина, как вы поняли, таких плей-офф уже три, что делает его поистине уникальным голкипером.
По общему же количеству сейвов в плей-офф НХЛ Василевский, понятно, пока существенно отстаёт от легенд прошлого. Впрочем, Андрею лишь 28 лет, он едва разменял вторую сотню матчей в Кубке Стэнли, так что его текущее 17-е место выглядит весьма достойно и перспективно.
|Голкиперы с наибольшим количеством сейвов в истории плей-офф НХЛ
|№
|Голкипер
|Сейвы
|1
|Патрик Руа
|6559
|2
|Мартин Бродо
|4830
|3
|Марк-Андре Флёри
|4410
|4
|Эд Белфор
|4117
|5
|Грант Фюр
|3777
|6
|Кёртис Джозеф
|3599
|7
|Хенрик Лундквист
|3567
|8
|Билли Смит
|3306
|9
|Гленн Холл
|3285
|10
|Том Баррассо
|3218
|11
|Майк Вернон
|3154
|12
|Энди Муг
|3046
|13
|Доминик Гашек
|3037
|14
|Туукка Раск
|2992
|15
|Кен Драйден
|2953
|16
|Крис Осгуд
|2918
|17
|Андрей Василевский
|2874
Михаил Сергачёв: выдал лучший сезон в карьере, обошёл Фетисова
К защитнику Сергачёву приковано меньше внимания, чем к Василевскому или Кучерову, да и попадать в различные рейтинги не самому результативному Михаилу тяжелее. Однако нынешний сезон — уже самый успешный для воспитанника нижнекамского хоккея с точки зрения личной статистики: в регулярке и плей-офф Сергачёв набрал 48 (9+39) очков.
Восемь голевых передач в нынешнем плей-офф позволили россиянину довести общий счёт ассистов в Кубке Стэнли до 22 — так Сергачёв стал вторым защитником-ассистентом за всю историю «Тампы». Михаил обошёл Райана Макдону, а вот до первого места ему очень далеко. Эту позицию занимает великолепный Виктор Хедман, на счету которого уже сейчас 85 пасов, и это количество увеличивается почти в каждом матче.
Интересно, что не самый результативный Сергачёв уверенно входит в топ-30 русских бомбардиров за всю историю плей-офф НХЛ. Недавно Михаил со своими 30 (8+22) баллами обошёл, например, Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова и сейчас делит с Сергеем Березиным 25-е место в этом списке.
Ну а если взять только российских защитников, то здесь Сергачёв на шестом месте — и с отличными перспективами вскоре зайти в топ-3.
|Самые результативные российские защитники в плей-офф НХЛ
|№
|Защитник
|Матчи/Очки
|1
|Сергей Зубов
|164/117
|2
|Сергей Гончар
|141/90
|3
|Алексей Житник
|98/39
|4
|Дмитрий Миронов
|75/36
|5
|Андрей Марков
|89/32
|6
|Михаил Сергачёв
|91/30
Кучеров: сравнялся с Гретцки и Лемье, скоро установит европейский рекорд НХЛ
Наконец, Никита Кучеров. Третий хоккеист в истории НХЛ, сумевший набрать 90+ очков в трёх плей-офф подряд — компанию здесь россиянину составляют величайшие Гретцки и Лемье. Четвёртый игрок в лиге после Гретцки, Босси и Троттье, который набирал 25+ очков в розыгрыше Кубка Стэнли на протяжении трёх лет кряду.
Никита вновь проводит великолепный плей-офф, старается тащить на себе «Тампу» и параллельно продвигается по списку лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ. Пока Никита 28-й, но уже в этом розыгрыше Куч может замахнуться как минимум на 26-ю строчку.
|Лучшие бомбардиры в истории плей-офф НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи/Очки
|1
|Уэйн Гретцки
|208/382
|2
|Марк Мессье
|236/295
|3
|Яри Курри
|200/233
|4
|Гленн Андерсон
|225/214
|5
|Яромир Ягр
|208/201
|6
|Сидни Кросби
|180/201
|7
|Пол Коффи
|194/196
|8
|Бретт Халл
|202/190
|9
|Джо Сакик
|172/188
|10
|Даг Гилмор
|182/188
|14
|Евгений Малкин
|177/180
|17
|Сергей Фёдоров
|183/176
|26
|Клод Лемье
|234/158
|27
|Адам Оутс
|163/156
|28
|Никита Кучеров
|135/154
Как видно из таблицы, Кучеров является третьим русским бомбардиром в матчах Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф Никита обогнал Александра Овечкина.
По русским голам до Овечкина (72 шайбы) Кучерову ещё далековато — у лидера «Тампы» 52 гола. Зато это столько же, сколько сумел настрелять Сергей Фёдоров, проведший на 50 кубковых матчей больше. Между Овечкиным и Кучеровым в списке российских снайперов располагается Евгений Малкин — 67 шайб.
У Кучерова уже 26 матчей в Кубке Стэнли с 2+ очками — это повторение рекорда Яромира Ягра для крайних форвардов. Кроме того, Никита является лучшим снайпером в истории «Тампы» при игре в большинстве (18 голов, против 17 у Стэмкоса). Всего же у россиянина 64 (18+46) очка при реализации лишнего в матчах плей-офф, и это 21-й результат за всё время существования НХЛ. Пока Кучеров делит свою позицию с Бобби Смитом и Дени Саваром, но уже совсем скоро Никита должен обойти Ягра и Курри. Если, конечно, «Тампа» поправит большинство в финальной серии с «Колорадо».
|Самые результативные хоккеисты в НХЛ при игре в большинстве
|№
|Игрок
|Очки
|1
|Уэйн Гретцки
|125 (35+90)
|2
|Никлас Лидстрём
|111 (30+81)
|3
|Эл Макиннис
|97 (26+71)
|4
|Марк Мессье
|92 (24+68)
|5
|Рэй Бурк
|89 (15+74)
|6
|Пол Коффи
|87 (21+66)
|7
|Евгений Малкин
|81 (28+53)
|8
|Денис Потвин
|81 (28+53)
|9
|Джо Сакик
|80 (27+53)
|10
|Марио Лемье
|78 (29+49)
|13
|Сидни Кросби
|75 (20+55)
|17
|Сергей Фёдоров
|69 (15+54)
|18
|Ларри Мёрфи
|67 (20+47)
|19
|Яри Курри
|66 (25+41)
|20
|Яромир Ягр
|65 (24+41)
|21
|Никита Кучеров
|64 (18+46)
Так что третий подряд сверхуспешный плей-офф «Тампы» не только приближает «молний» к званию первой команды-династии в эпоху потолка зарплат, но ещё и превращает лидеров «Лайтнинг» к статусу живых легенд. И невероятно здорово, что среди них есть сразу три российских хоккеиста.
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