Двое русских взяли трофей в Америке! А ведь в них совсем не верили в КХЛ

Если розыгрыш Кубка Стэнли ещё продолжается, то Кубок Колдера сегодняшней ночью по московскому времени нашёл своего обладателя. «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины») одержал уверенную победу в финальной серии плей-офф АХЛ со «Спрингфилд Тандербёрдз» (фарм-клубом «Сент-Луиса») со счётом 4-1 (4:0 в пятом матче).

В итоге «Вулвз» стали чемпионами АХЛ в третий раз в своей истории (ранее они добивались успеха в 2002 и 2008 годах). Интересно, что командой руководил 34-летний специалист Райан Ворсофски, ставший самым молодым тренером-чемпионом лиги с 1999 года (тогда в таком же возрасте добился успеха Питер Лавиолетт).

Но нас, конечно, больше волнует другой момент. В составе «волков» трофей над головой подняли сразу два российских хоккеиста – вратарь Пётр Кочетков и нападающий Василий Пономарёв.

22-летний Кочетков сыграл в плей-офф шесть матчей и одержал пять побед при двух шат-аутах (95,0% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности). При этом в пятой встрече финала ворота защищал Алекс Лайон, отразивший все 28 бросков. Может, именно поэтому Петру не дали звание MVP турнира, которое заполучил форвард Джош Ливо, набравший 29 (15+14) очков в 18 матчах. Достойно, так как это лучший бомбардирский результат для плей-офф АХЛ за последние 14 лет.

Нападающий «Чикаго Вулвз» Джош Ливо стал MVP Кубка Колдера Фото: theahl.com

Что касается Пономарёва, то 20-летний нападающий провёл в плей-офф 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+7». Не бог весть какой показатель, но свою лепту в общий успех Василий однозначно внёс. Никто и не сомневался, что он умный и талантливый форвард, которому нужно больше доверять.

Увы, в «Спартаке», за который Пономарёв выступал в КХЛ в начале прошлого сезона, особого доверия к молодому нападающему не испытывали. В составе красно-белых Василий провёл всего 14 матчей в регулярном чемпионате, да и то получая минимум игрового времени. После этого форварда спустили в «Химик» (фарм «Спартака» в ВХЛ), успел он поиграть и за МХК «Спартак». Странно, почему сильные качества Пономарёва не сумел разглядеть и раскрыть главный тренер первой команды Борис Миронов.

Не в лучшую ситуацию в КХЛ попал и Кочетков. Талант Петра совершенно не оценили в «Витязе», а ведь в руках у тренерского штаба находился лучший вратарь молодёжного чемпионата мира 2019 года! Да и в СКА у Кочеткова ранее были сплошные мучения.

В результате в конце декабря 2020 года «витязи» обменяли ценный актив в «Торпедо» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне россиянин провёл за нижегородцев 23 матча в регулярке, а после непопадания команды Дэвида Немировски в плей-офф отправился в Северную Америку, где успел дебютировать за «Каролину» не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф.

После вылета «ураганов» из розыгрыша Кубка Стэнли Пётр отправился помогать «Чикаго Вулвз» в борьбе за Кубок Колдера. И, как видим, серьёзно в этом преуспел. Доверия со стороны тренеров – вот чего порой серьёзно не хватает нашим ребятам в России.

«Спасибо болельщикам, спасибо моим маме и папе. Спасибо моим защитникам. Перевода не будет, я буду работать над английским в следующем сезоне», – шутливо сказал Кочетков после чемпионства на пока ещё ломаном английском. Ничего страшного, выучит!

Увы, но без кубка остались нападающие «Спрингфилда» Никита Александров и Клим Костин, но кто-то в этой российской дуэли хоккеистов должен был проиграть. Никита и Клим тоже большие молодцы, они набрали по восемь очков в плей-офф каждый.

Кстати, Кочетков и Костин – воспитанники пензенского хоккея, поэтому Пенза сегодня может по праву гордиться своими талантами. Ими завоёваны и золотая, и серебряная медали.