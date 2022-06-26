«Тампу» скинут с трона или будет невероятный седьмой матч? LIVE развязки сезона НХЛ

В ночь на 27 июня мск в Тампе состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между действующим чемпионом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лучшим клубом Западной конференции «Колорадо Эвеланш». Подопечные Джареда Беднара ведут в серии 3-2 и находятся в одном шаге от первого с 2001 года титула.

Однако в предыдущем матче «лавины» не смогли воспользоваться преимуществом домашнего льда и потерпели обидное поражение – 2:3. Победу «молниям» принёс гол чешского форварда Ондржея Палата, являющегося клубным рекордсменом по победным шайбам в плей-офф НХЛ. Точный бросок в ворота Дарси Кемпера оказался для Ондржея 12-м победным за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

Теперь серия возвращается на лёд «Амали-Арены», где местная «Тампа» снова выйдет на матч без права на ошибку. Команда Джона Купера продолжает поход за третьим кряду Кубком Стэнли, пытаясь стать первой династией со времён «Нью-Йорк Айлендерс», выигравшим четыре подряд титула (1980–1983).