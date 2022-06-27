Новый скандал в финале НХЛ! Почему судьи промолчали за секунды до главного гола сезона?

«Колорадо» снёс с вершины непобедимую на протяжении двух предыдущих сезонов «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли. Однако золотой гол в исполнении «лавин» оказался с оттенком скандальности: он вызвал у игроков «Лайтнинг» многочисленные вопросы и спровоцировал волну агрессии с их стороны, а теперь наверняка станет предметом долгих и жарких обсуждений.

33-я минута матча. «Молнии» проводят очередную безуспешную атаку и теряют шайбу в чужой зоне. «Эвеланш», её подхватив, стремительно разворачивают наступление, в завершении которого Арттури Лехконен наносит кистевой бросок и выводит свою команду вперёд. Защитник «Тампы» Райан Макдона с раздражением бьёт клюшкой о лёд, а его партнёры пытаются поговорить с судьями Келли Сазерлэндом и Гордом Дуайером.

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Причиной столь острой реакции хоккеистов «Лайтнинг» на пропущенный гол стал инцидент, который произошёл за несколько секунд до взятия ворот. При выходе из своей зоны защитник «Колорадо» Джош Мэнсон повалил на лёд нападающего соперников Пьера-Эдуарда Бельмара. Игрок «Эвеланш» просунул клюшку ему под мышкой, попытался быстро её вытащить, но не смог, и Бельмар упал.

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Арбитры не решились вводить санкции в отношении Мэнсона, и их можно понять. Со стороны сложно оценить степень воздействия защитника на Бельмара. Пожалуй, не существует такого ракурса, видео с которого могло бы расставить все точки на «i». Ведь не исключено, что форвард сам прижал клюшку Мэнсона, чтобы заработать удаление. Мотивов нарушать правила у игрока «Эвеланш» не было: его команда уже завладела шайбой и переходила в атаку. Кроме того, по камере из-за ворот очевидно, что Мэнсон после попытки вынуть клюшку не перемещает её, тогда как Бельмар ведёт активные действия: сначала странным образом присаживается, а затем двигает рукой.

С точки зрения духа игры и уровня накала вопросов к судьям быть не должно. Ситуация выглядела неоднозначно, нарушение со стороны Мэнсона трудно назвать неоспоримым, а в решающих матчах плей-офф за такие обычно не наказывают.

Тем не менее эпизод с участием Бельмара оказал существенное влияние на дальнейший ход встречи. Игроки «Тампы» стали неожиданно вымещать злобу на соперника, а некоторые из них просто взбесились. Больше остальных в этом контексте запомнился Патрик Марун. Как только шайба влетела в ворота Василевского, эффектный бородач отоварил Мэнсона: сначала толкнул его в грудь двумя руками, а затем замахнулся из-за плеча и клюшкой ударил его по конькам так сильно, что она разломилась пополам. После этого Марун отправился отчитывать судей.

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Арбитры простили Маруну и откровенную жестокость в отношении противника, и крики в свой адрес – нападающий ушёл на скамью запасных, а не штрафников. Через пару смен там всё же оказался один из игроков «Тампы»: Макдона грязно вбил в борт соперника, и здесь вариантов у судей уже не было. Макдона, впрочем, всё равно вступил в спор, а капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос в сердцах бросил шайбу в одного из арбитров – к счастью, низом.

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В третьем периоде «Тампа» нанесла только четыре броска. Возможно, именно времени и сил, потраченных на выплеск эмоций, и не хватило «молниям», чтобы защитить титул.