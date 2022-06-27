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«Колорадо» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли, реакция Америки на окончание плей-офф НХЛ, что написали журналисты

«Вы бы видели, что происходило в раздевалке». Реакция Америки на исход финала Кубка Стэнли
Сергей Емельянов
«Колорадо» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли
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Гением генменеджера «Колорадо» Джо Сакика восхищаются даже в стане поверженных «молний».

Минувшей ночью «Колорадо Эвеланш» спустя 21 год вернул Кубок Стэнли в Денвер. В шестом матче финала плей-офф команда Джареда Беднара на выезде одержала волевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, 4-2), положив конец чемпионской гегемонии «молний» в НХЛ. «Лавины» в третий раз в истории клуба и впервые с 2001 года стали лучшей командой лиги, тогда как «Тампа» упустила шанс третий раз подряд поднять над головой Кубок Стэнли. «Чемпионат» собрал реакцию Северной Америки на окончание хоккейного сезона-2021/2022.

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«Сакик сделал ставку на знакомый победный рецепт»

«Подобно тому, как «Лайтнинг» несколько раз шли ва-банк за последние годы, обменивая высокий выбор на драфтах и будущие перспективы ради того, чтобы получить наилучший шанс выиграть Кубок Стэнли в настоящем, генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик не побоялся в дедлайн сделать ставку на приобретение нападающего Арттури Лехконена, защитника Джоша Мэнсона и форварда Эндрю Кольяно. Они стали идеальным дополнением к ядру «Колорадо», которое и раньше подавало большие надежды в плей-офф, но до сих пор не добивалось чемпионства.

Сакик, который был капитаном двух первых команд «Колорадо», бравших Кубки Стэнли в 1996 и 2001 годах, использовал знакомый рецепт, чтобы помочь клубу преодолеть груз неудач в плей-офф. Как и архитектор предыдущих чемпионств «Эвеланш» Пьер Лакруа, Сакик в формировании команды отдавал приоритет индивидуальному мастерству, скорости и универсальности хоккеистов.

Командная скорость ошеломила всех соперников «Колорадо» на пути к финалу – начиная с разгрома «Нэшвилла» на самом старте плей-офф и заканчивая свипом «Эдмонтона» в финале Западной конференции. В финале с «Тампой» перед «лавинами» ставилась другая задача – нужно было сыграть на контригре и остановить чемпиона НХЛ, идущего за повторением своего успеха.

Перед началом серии защитник «Колорадо» Кейл Макар сказал, что он и его товарищи по команде будут стараться положить конец династии «Тампы» и начать создавать наследие «Колорадо». Это наследие началось с завоевания чемпионства, которое во многом добыто благодаря главному тренеру Джареду Беднару. В своём шестом сезоне в Денвере он наконец нашёл способ сосредоточить команду на общей цели уже с первого дня тренировочного лагеря.

В результате Джаред стал первым тренером в хоккейной истории, которому удалось выиграть Кубок Келли за победу в лиге Восточного побережья, Кубок Колдера за победу в АХЛ и Кубок Стэнли за победу в НХЛ. И Кубок Стэнли был добыт после абсолютно жалкого результата в 48 очков в 82 матчах в дебютном сезоне Беднара на посту главного тренера «Колорадо».

«У него был тяжёлый первый год в лиге, да и у меня тоже. Не могу поверить, что мы оказались здесь шесть лет спустя», — сказал после победы финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен.

Травмы, из-за которых центральный нападающий «Тампы» Брейден Пойнт оказался вне состава, а другие ключевые игроки «молний» выходили на лёд с большими повреждениями, стали слишком серьёзной помехой для команды в серии со столь серьёзным соперником. В свою очередь, глубина состава «Колорадо» позволила этой команде добиться успеха, несмотря на потерю ведущего защитника Самуэля Жирара, травмированного нападающего Андре Бураковски и доигрывавших финал с заметными травмами Валерия Ничушкина и Назема Кадри», — сказано в статье на TSN.

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«Сакик продемонстрировал потрясающее мастерство в сочетании с терпением»

Издание The Athletic посвятило отдельный специальный материал рассказу о том, как генеральный менеджер «лавин» за пять лет превратил главного аутсайдера НХЛ в чемпиона лиги.

«Генеральный менеджер «Колорадо» – последний человек, который захочет купаться в лучах славы. Он уклонялся от хвалебных речей ещё во времена своей карьеры игрока – члена Зала хоккейной славы и, разумеется, не хочет находиться в центре внимания и сейчас. Он проявил большое терпение, принимая участие в перестройке команды, которая пять лет назад завершила регулярный чемпионат на последнем месте в НХЛ. Путь к Кубку не обошёлся без неудач и разочарований.

«Год назад поражение в плей-офф стало для нас большим горем. И парни вернулись в тренировочный лагерь с готовностью работать на благо команды с самого первого дня сбора. Эта группа игроков, те ребята, которые прошли весь этот пятилетний путь вместе с нами, — Джонсон, Ландеског, Маккиннон, Рантанен, — я просто очень рад за этих парней», — сказал Сакик.

«Джо продемонстрировал потрясающее мастерство в сочетании с терпением. Он методично строил эту невероятную команду – от начала и до конца. Великолепный руководитель и ещё более прекрасный человек. Я рад за него», — заметил генеральный менеджер поверженных «Лайтнинг» Жюльен БрисБуа.

Джо Сакик

Джо Сакик

Фото: nhl.com

«Джо и его сотрудники проделали невероятную работу по созданию чемпионской команды благодаря терпению при формировании состава и развитию отличного костяка, а затем пополнению этого костяка путём подписания свободных агентов и проницательных обменов», — сказал генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман, отреагировавший на победу заклятого соперника по временам их игровых карьер.

«Теперь я счастлив, что принял это решение»

«По правде говоря, Сакик никогда не собирался становиться генеральным менеджером этой команды. Он был назначен исполнительным советником в «Колорадо» в марте 2011 года, всего через два года после завершения хоккейной карьеры. Не было никаких признаков относительно того, что Джо когда-либо думал о том, что в будущем он займёт пост генменеджера.

Но чуть более двух лет спустя он получил пост исполнительного директора по хоккейным операциям, а в сентябре 2014-го сменил Грега Шермана в должности генменеджера. Джо не просил у руководства клуба повышения по карьерной лестнице, но владелец «Колорадо» настоял на том, чтобы Сакик взял на себя более ответственную роль в клубе», — сказано в материале The Athletic.

«Признаться, именно так всё и было. И тогда я не был уверен в том, что принимаю правильное решение. Но теперь я действительно счастлив, что согласился. Мои сотрудники — Крис МакФарланд, Крейг Биллингтон, все наши скауты — все заслуги достаются им. У нас налажена тесная связь в отделе хоккейных операций. Так круто работать каждый день с этими парнями», — добавил Сакик, комментируя долгожданную победу «Колорадо».

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«Эта команда займёт достойное место в клубной истории»

В свою очередь, журналисты изданий, специализирующихся на ежедневном освещении деятельности «Тампы», горевали об окончании чемпионской эпохи и отмечали, что, несмотря на поражение от «Колорадо», эта команда Джона Купера всё равно вошла в историю.

«Последний раз «Лайтнинг» терпели неудачу в последней игре сезона три года и два месяца тому назад – в четвёртой игре первого раунда с «Коламбус Блю Джекетс». С тех пор они стали золотым стандартом в хоккее и были близки к тому, чтобы стать первой командой, выигравшей три чемпионата подряд в эпоху потолка зарплат и стать первой командой с тремя Кубками Стэнли кряду со времён династии «Айлендерс» в начале 1980-х.

Михаил Сергачёв

Михаил Сергачёв

Фото: nhl.com

В этом году «молнии» находились в шаге от вылета уже в первом раунде, проигрывая «Торонто» (2-3). Затем во втором раунде всухую был пройден обладатель Кубка президента НХЛ «Флорида Пантерз», а в финале Восточной конференции «Тампа» выиграла четыре матча подряд у «Нью-Йорк Рейнджерс», начав серию с 0-2.

Эта команда «Лайтнинг» не будет носить титул чемпиона Кубка Стэнли. Её имя не будет выгравировано на Кубке Стэнли. И цель о третьем подряд чемпионском успехе не была достигнута. Но несмотря на всё это, эта команда займёт достойное место в клубной истории. Господство «Лайтнинг» закончилось в шестой игре финала Кубка домашним поражением со счётом 1:2. Команда, которая продемонстрировала такую стойкость, избегая вылета из плей-офф, в конечном счёте всё-таки проиграла «Колорадо». Соперник оказался лучше, но совсем ненамного», — сказано в материале на Tampa Bay Times.

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«Мы находимся на одном уровне с «Айлендерс» и «Эдмонтоном» 1980-х годов. Командами, о которых вы говорите десятилетиями»

«Наша победная серия в плей-офф окончена. Но это не конец наших карьер. Мне очень повезло в моей тренерской деятельности – я выигрывал чемпионаты разных уровней, и это были команды, которые оставались в памяти. Иногда вы не так хорошо помните команды, которые не добивались успеха. Но я думаю, что запомню эту команду сильнее всего.

То, через что прошли эти парни, все травмы… всё хорошо запечатлено в памяти, какими воинами они были. Вы бы видели, что происходило в раздевалке. Я никогда не видел ничего подобного и не гордился ни одной командой больше, чем этой. Я всегда буду помнить их, хоть мы и не выиграли. Но это поражение, конечно, ужасно для нас», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

Джон Купер

Джон Купер

Фото: nhl.com

«Когда пресса увидит отчёт обо всех травмах, вы будете шокированы. Я так сильно горжусь этими парнями за то, что мы сделали за последние три года. В этом году мы провели сумасшедший плей-офф, но сегодня просто потерпели неудачу», — заметил нападающий «Тампы» Патрик Марун.

«Эти ребята находятся на одном уровне с «Айлендерс» и «Ойлерз» 1980-х годов, Теми командами, о которых вы говорите десятилетиями», — завершил монолог Купер.

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