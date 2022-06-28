«На всякий случай протёр глаза». Магический русский гол «Колорадо» 25 лет крутят в Америке

Валерий Каменский тихо пробирается вперёд по средней зоне. Когда его партнёр Алексей Гусаров пересекает синюю линию, нападающий предпринимает резкое ускорение, смещается в центр, принимает передачу правым коньком – и творит магию. Извернувшись вокруг своей оси на одной ноге, Каменский падает, но успевает с неудобной руки отправить шайбу между щитками голкипера «Флориды». Комментаторы восхищаются действиями россиянина, сравнивая его фокус с па балерины, а сам Каменский с непроницаемым лицом катится на скамейку запасных.

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«На всякий случай протёр глаза»

Эта комбинация воплотилась в жизнь четверть века назад – в январе 1997 года, но и сегодня остаётся самым ярким видеовоспоминанием о хоккеисте Каменском. Манёвр форварда ворвался во всевозможные хит-парады так же стремительно, как сам Валерий подлетел к воротам «Пантерз». Его гол включили в заставку компьютерной игры NHL 98 и продолжают крутить, когда речь заходит о самых красивых шайбах в истории лиги.

«Гусаров вытянул на себя двух «пантер», увидел меня перед воротами и прокинул шайбу, – рассказывал автор творения в интервью «Спорту день за днём». – Она скакала, перемещаясь от одной ноги к другой. Бросать с ходу – неудобно, но и момент терять было жаль. «Надо исхитриться», – мелькнуло в голове, и я сделал первое, что пришло в голову – ударил с разворота, сунув клюшку в падении между ног. Увидев, что шайба в воротах, на всякий случай протёр глаза: не поверил, что такая может залететь. Когда загорелась красная лампа, понял, что мы с Лёшей сотворили шедевр».

За 10 лет заокеанской карьеры Каменский записал на персональный счёт 225 голов, и, пожалуй, более совершенного среди них действительно не было. Впрочем, общий уровень оригинальности нападающий поддерживал исправно. Например, Каменский забивал 26 марта 1997-го, когда это занятие могло показаться неприличным. «Колорадо» и «Детройт», к концу столетия ставшие непримиримыми соперниками, устроили матч-потасовку, участие в побоище приняли даже вратари. Впоследствии то, что случилось между «лавинами» и «красными крыльями», назвали «Кровавой средой». А для Каменского третий день недели ознаменовался тремя голами. Первый он оформил броском со вбрасывания, второй – броском на входе в зону, третий – броском чуть ли не из угла зоны атаки.

Каменский рядом с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Имя Каменского носит и типичная, вколоченная с пятака, но историческая шайба. 6 октября 1995 года он забил первый гол в истории «Колорадо» – к слову, в роли пострадавшего тоже выступил «Детройт». Россиянин был задрафтован под 129-м номером «Квебек Нордикс». В форме этого клуба он и начал выступать в НХЛ. Однако к середине девяностых у владельцев франшизы возникли финансовые трудности, в результате чего они продали команду бизнесменам из Колорадо. Каменскому и его партнёрам пришлось переезжать.

Первый сезон после внезапной релокации завершился для «Эвеланш» триумфально. Разделавшись в полуфинале с «Детройтом» (4-2), «лавины» в решающей серии смяли «Флориду» (4-0) и забрали Кубок Стэнли. Каменский установил личный рекорд результативности. В регулярке он набрал 85 очков, а в плей-офф – 22. Повысить эту планку позднее нападающему не удалось.

В клубном рейтинге россиянин стал третьим: тягаться с двумя главными звёздами «Эвс» – Джо Сакиком и Петером Форсбергом — было почти невозможно. Оба по итогам регулярки переступили отметку в 115 очков. При этом в плей-офф Каменский опередил Форсберга на один балл. Сакик со своими полутора очками в среднем за матч был недостижим.

«Сакик отдаёт всё своё время хоккею»

В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерий Каменский рассказал о воспоминаниях от «Колорадо»-1996 и своём отношении к «Колорадо»-2022.

– Расскажите, как приняли команду в новом городе.

– Команду приняли отлично – как родных. Во всём помогали – обустраиваться, выбирать квартиры, во всех отношениях помогали. Сам переезд был сюрпризом, неожиданно произошёл. Но мы, как говорится, солдаты: нам сказали ехать – и мы поехали. Конечно, Денвер – хороший город, и в хороший город всегда приятно ехать.

– Какие воспоминания остались у вас от чемпионского сезона? Можете ли назвать его лучшим в своей карьере?

– Конечно, у меня остались самые тёплые воспоминания от чемпионского сезона. Когда ты выигрываешь Кубок, не может быть по-другому. Самый ли это лучший сезон в моей карьере? Наверное, один из лучших – не самый лучший.

– Каким вам запомнился Джо Сакик – нынешний генменеджер клуба?

– Это человек, который очень сильно любит хоккей, который отдаёт всё своё время хоккею, большой мастер, умеет играть в хоккей, разбирается в хоккее. Поэтому у них и такие результаты.

– В том «Колорадо» было много звезд, помимо Сакика, – и Форсберг, и Руа. Какой была атмосфера внутри команды?

– Был сплочённый коллектив, из-за этого все эти звёзды совершали правильные действия, играли на команду – и от этого был хороший результат. Так в любой чемпионской команде.

– Поддерживаете ли вы сейчас связь с кем-то из игроков чемпионского «Колорадо»?

– С Гусаровым. Мы перезваниваемся, встречаемся, по легендам играем вместе, в Ночной лиге играем вместе. А с иностранцами, конечно, только при встрече, когда бывают празднования какой-то годовщины завоевания Кубка Стэнли. Или встречаемся на чемпионатах мира или в товарищеских матчах.

Валерий Каменский во время ветеранского благотворительного матча Фото: РИА Новости

– Сохранилось ли у вас особое отношение к «Колорадо»? Рады ли вы новой победе команды?

– Я, конечно, рад за то, что они через 21 год вернули Кубок в Колорадо. Естественно, рад за Валерия Ничушкина, который отыграл здорово этот сезон. Дай бог, развиваться ему и в дальнейшем. Естественно, рад за Джо Сакика. Ну и вообще за болельщиков «Колорадо», которые очень любят свой клуб и за него переживают.

«Квебек»/«Колорадо» так и остался главным клубом в жизни Каменского – даже в ЦСКА и «Химике» он провёл меньше времени. При этом последние три года энхаэловской карьеры форвард отыграл в трёх разных клубах, и «лавин» среди них не было.