Летний хоккей начнётся со статусного турнира в Сочи. Полный гид по предсезонным матчам КХЛ

Sochi Hockey Open

Место проведения: Сочи, арена «Шайба»

Время проведения: 3-9 августа

Участники: «Сочи», «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, олимпийская сборная России, СКА



Уже по традиции откроет хоккейное межсезонье турнир в Сочи. Состав участников по сравнению с прошлым годом изменился ровно наполовину. Не приедут на черноморское побережье «Автомобилист» и действующий победитель – «Трактор», а молодёжную сборную России заменит олимпийская.

Организаторы увеличили время проведения турнира на один день и скорректировали формат: теперь каждая команда сыграет с каждой по круговой системе – так и определится новый чемпион. В течение чемпионата запланированы два выходных – вероятно, у хоккеистов будет время не только поиграть, но и насладиться местными пляжами.



Выступление минского «Динамо» вряд ли заинтересует российского зрителя, а вот понаблюдать за пересобравшимся «Авангардом» будет любопытно. Кроме того, СКА и «Сочи» летом обычно делают ставку на молодых игроков – возможно, среди них получится разглядеть новых звёзд лиги.

Мемориал имени Ромазана

Место проведения: Магнитогорск, «Арена-Металлург»

Время проведения: 10-13 августа

Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Трактор»



Магнитогорск снова проведёт один из старейших российских предсезонных турниров. Мемориал имени Ивана Ромазана – директора местного металлургического комбината – впервые организовали ещё в 1992 году.



Лучшая команда последних двух турниров – «Сибирь» – не сможет защитить свой титул. Зато в Магнитогорске соберутся сразу три уральских клуба КХЛ. Пожалуй, особого внимания заслуживает очная встреча «Магнитки» и «Трактора» – в прошедшем плей-офф команды играли друг с другом в финале Восточной конференции и с того момента в кадровом отношении почти не изменились.

«Трактор» и «Магнитка» в финале Востока Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Кубок Республики Башкортостан

Место проведения: Уфа, «Уфа-Арена»

Время проведения: 10-13 августа

Участники: «Салават Юлаев», Динамо М, «Локомотив», «Северсталь»



Параллельно с турниром в Магнитогорске Кубок Республики Башкортостан разыграют в Уфе. За всю историю хозяева побеждали при поддержке собственных болельщиков девять раз, но в прошлом году главный приз достался «Локомотиву».

Ярославцы вновь готовятся принять участие в борьбе на башкирском льду. Правда, удержаться на вершине будет непросто. Кроме «Салавата Юлаева», весной объявившего о назначении на пост главного тренера Виктора Козлова, в игру вступят «Северсталь» и «Динамо». Москвичи, устроившие распродажу лидеров и переставшие быть командой Вадима Шипачёва, впервые покажутся в своём новом обличии.

Кубок Президента Казахстана

Место проведения: Нур-Султан

Время проведения: 16-21 августа

Участники: «Барыс», «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Металлург», «Нефтехимик»



На протяжении двух последних лет «Барыс» не даёт соперникам вывезти Кубок Президента Казахстана за пределы страны. На этот раз нур-султанцы имеют превосходные шансы оформить хет-трик. Среди участников чемпионата – неизменный аутсайдер КХЛ «Куньлунь» и не отобравшиеся в прошлый плей-офф «Автомобилист» и «Нефтехимик».



Этот турнир, в отличие от большинства остальных, предусматривает финальный матч: в нём сразятся команды, занявшие первое и второе места после четырёх игр предварительного раунда. Кроме того, предусмотрен матч за третье место.

Турнир имени Пучкова

Место проведения: Санкт-Петербург, «Ледовый дворец»

Время проведения: 23-28 августа

Участники: СКА, «Авангард», «Северсталь», «Сибирь», «Сочи»



Наибольшая концентрация предсезонных турниров приходится на последнюю неделю августа – и это тоже обычная практика для летнего хоккея. СКА, «Авангард» и «Сочи» после турнира на юге проведут повторную пробу сил друг с другом в Санкт-Петербурге. К ним в соперники добавятся «Северсталь» и «Сибирь», так что питерские болельщики смогут увидеть сибирское дерби. Подопечные Андрея Мартемьянова заменили в списке участников «Торпедо».



Из пяти последних турниров хозяева выиграли четыре. Места в турнирной таблице определятся, исходя из количества набранных очков. Каждый успеет сыграть с каждым.

Хоккеисты СКА на предсезонном турнире в Казани Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Кубок Челябинской области

Место проведения: Челябинск, «Арена-Трактор»

Время проведения: 24-27 августа

Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Барыс», «Металлург»



Уральские команды закончат предсезонку почти с тем же кругом соперников, с которым начнут. В Челябинске к их соседским разборкам присоединится «Барыс».



Любопытно, что для «Магнитки» и «Автомобилиста» Кубок Челябинской области станет третьим предсезонным турниром. В течение августа вице-чемпионы предыдущего сезона КХЛ и екатеринбуржцы сыграют от 10 до 11 матчей в зависимости от своих результатов. Остальные команды КХЛ больше чем на два турнира не заявлялись.

Кубок мэра Москвы

Место проведения: Москва, «ЦСКА-Арена»

Время проведения: 25-28 августа

Участники: «Амур», «Витязь», «Динамо» М, «Куньлунь Ред Стар», «Спартак», ЦСКА



Кубок мэра Москвы – первая и последняя возможность оценить потенциал ЦСКА. До конца августа действующие чемпионы не будут появляться на широкой публике. Впрочем, и их игра в российской столице едва ли даст ответы на насущные вопросы. Равных армейцам соперников на этом турнире не будет. Возможно, одной из главных интриг применительно к ЦСКА станет вратарский вопрос. После отъезда Ивана Федотова в НХЛ на место первого номера претендует 30-летний Александр Шарыченков, но аналогичного опыта у него почти нет.

Кубок TANECO

Место проведения: Казань, «Татнефть-Арена»

Время проведения: 26-29 августа

Участники: «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»



Главный ньюйсмейкер хоккейного межсезонья – «Ак Барс» – вступит в дело ещё на день позже. Казанцы, усилившиеся Шипачёвым, Войновым, Токрановым, Семёновым и, вероятно, Радуловым, решили не возить новых звёзд на гастроли по другим городам и сразу покажут их своим болельщикам.



Времени на раскачку у «барсов» будет немного: все остальные команды приедут в Казань, уже получив игровую практику. «Ак Барс» ждёт первое «зелёное дерби», а также встречи с неуступчивым «Нефтехимиком» и всегда опасным «Локомотивом».