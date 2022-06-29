Малкин сменит клуб, а Бобровского выкупят? Главные интриги межсезонья НХЛ

Межсезонье в НХЛ начинается в ту же секунду, когда парни с чемпионской скамейки бросаются на лёд, кидая в воздух шлемы, краги и клюшки. Одни менеджеры готовились к этому моменту давно, другим же приходится очень быстро прекращать празднования и убирать шампанское куда подальше. Как и любое межсезонье, это лето несёт нам достаточно интриг — пробежимся по основным из них.

Сумеет ли «Питтсбург» сохранить своё чемпионское ядро?

Из трёх важнейших свободных агентов «Питтсбург» подписал человека с наименее громким именем — Брайан Раст сделал небольшую скидку, продлив контракт на $ 5,125 млн в год. Теперь остались двое из могикан, отыгравших в клубе всю современную эру — Крис Летанг и Евгений Малкин. Если верить новостям, то в переговорах всё не так гладко.



Финансовые ресурсы для продления обоих есть: у «Питтсбурга» сейчас заняты 16 мест в основе из 23, под потолком остаётся $ 23,2 млн. Если клуб, как предполагают некоторые журналисты, выкупит контракт вингера Джейсона Цукера, то это освободит ещё почти $ 3,5 млн. Правда, вопрос для суперзвёзд стоит не в деньгах, а в сроке.

Евгений Малкин Фото: nhl.com

Недавно информированный The Athletic поделился последними новостями о ходе переговоров. Журналист Роб Росси хотя и говорит, что переговоры Малкина с клубом идут трудно, но отмечает, что обсуждение сделки Раста тоже шло ни шатко ни валко, однако закончилось довольно быстро. При этом подписание Летанга для клуба, судя по всему, является приоритетом по простой причине: если в центральной линии есть Кросби, то в защите нет ни одного праворукого игрока уровня Криса.



Но есть один фактор, который заставляет считать, что Малкин всё-таки продлится в «Питтсбурге»: он давно говорил, что не пойдёт играть абы куда, его приоритетами в случае ухода из «Пингвинз» будут Флорида и Нью-Йорк. У южных команд потолок забит под завязочку, «Айлс» свободные средства надо тратить для усиления обороны, «Рейнджерс» надо много кого переподписывать. В подписание минималки или околоминималки Малкиным особо не верится — а больше команды с чаемых им рынков вряд ли дадут.

Что делать чемпионам из «Колорадо», у которых половина команды — свободные агенты?

Буквально вчера мы подробно писали о ситуации в «лавинах», и интересующихся отсылаем ниже. Здесь же пробежимся кратко: у «Колорадо» истекают контракты у всех игроков второго и четвёртого звеньев, а также у стартового вратаря. Очень сложно выбрать, кто должен стать приоритетом для переподписания — Валерий Ничушкин или Назем Кадри: оба провели свои лучшие сезоны, русский форвард моложе и дисциплинированнее, но Кадри играет на более дефицитной позиции.

Сохранить всех нереально, однако у «Колорадо» есть шанс выбраться из ситуации с наименьшими потерями: избежать переплат, постараться заполнить боттом-6 недорогими ветеранами, искать замены уходящим игрокам не по именам, а по функциям. Тогда чемпионское окно не закроется ещё долго.

Кто заполнит три оставшиеся тренерские вакансии?

До драфта остаётся чуть больше недели. Обычно решения на драфте принимают с учётом мнения главного тренера — и хотя оно не является решающим, подходить к этому этапу сезона без «начальника скамейки» как-то не комильфо. Пока мостик свободен в трёх командах — «Детройте», «Бостоне» и «Виннипеге».



Стив Айзерман традиционно не даёт инсайдерской информации утекать в прессу. Однако сейчас почти все журналисты сходятся во мнении, что новым боссом «Детройта» будет либо Дерек Лалонд, либо, с чуть меньшей вероятностью, Джефф Хэлперн. Оба в этом году были помощниками Джона Купера, оба пришли в «Тампу» ещё при Айзермане. У Лалонда, в отличие от Хэлперна, большой игровой карьеры не получилось, и он начал тренировать ещё в 23 года в NCAA, после этого последовательно пройдя лесенку ECHL – АХЛ — НХЛ. Хэлперн же главным не работал — только помощником в «Тампе», а до этого в её фарме.

Джефф Хэлперн (слева) и Дерек Лалонд (справа) на скамейке «Тампы» Фото: nhl.com

Основной кандидат на пост в «Бостоне», как сообщается, — Дэвид Куинн. Бывший босс «Рейнджерс» — уроженец Новой Англии, который провёл 13 лет в университете Бостона: четыре — как игрок и девять — как тренер. Кроме того, что человек это для местных краёв не чужой, больше никаких преимуществ в таком назначении не видно.



Всё загадочнее с «Виннипегом». Даже фактор родных мест и обещание бесплатного пива не завлекли Барри Тротца в Манитобу. Он уже купил домик в Нэшвилле и, кажется, ждёт ухода ГМ «Предаторз» на пенсию, чтобы стать его преемником. У «Джетс» за время ожидания Тротца дела пошли совсем худо — прилетело сообщение, что Пьер-Люк Дюбуа хочет стать НСА через год. Вкупе с ожидаемым обменом Шайфли команду может ждать скорая перестройка — и не факт, что любой опытный свободный тренер под неё подпишется.

Сохранит ли «Калгари» и Годро, и Ткачука?

Только в «Калгари» началась новая жизнь, как она рискует закончиться. Истекают контракты у Джонни Годро, который становится НСА, плюс надо продлевать Мэттью Ткачака и Эндрю Манджапане, права на которых всё-таки остаются у клуба. И это не единственная задача клуба на межсезонье — надо укреплять и нижние пары обороны. На всё про всё у них лишь $ 26 млн.



При этом у «Калгари» есть два контракта, которые лучше куда-то бы скинуть. Речь о Милане Лучине, который давно стал одним из самых дорогих игроков четвёртого звена ($ 5,25 млн в год), а также о Шоне Монахане ($ 6,375 млн), который от партнёра по звену Годро за пару лет деградировал до того же четвёртого звена, а ещё мучим постоянными травмами. Избавление от любого из них даст возможность для переподписания всей звёздной троицы — но такой обмен будет стоить активов, которые надо будет приложить к плохим контрактам.

Джонни Годро Фото: nhl.com

Годро, как сообщается, уже сделано крупное предложение — кроме того, «Калгари» может предложить своей главной звезде контракт на 8 лет, а все остальные клубы только на 7. Как сообщил инсайдер Пьер Лебрюн, если Джонни Хоккей сменит команду, то дело будет не в деньгах. Серьёзным претендентом на него будет «Нью-Джерси» — там есть и место под потолком, и элитный центр, и сам Годро родился как раз в этом штате.

Сколько высоких драфт-пиков обменяют?

Обычно уже состоявшиеся команды получали драфт-пики в результате удачных обменов, когда оговорённые будущие выборы на драфте из-за провала их команд оказывались весьма высокими. Сейчас же две команды из топ-7 явно хотят обменять свои активы — это «Нью-Джерси» (№2) и «Оттава» (№7).



Причины простые: перестройка в этих командах идёт давно, бесконечно проигрывать нельзя, потому что потом будет сложно выбираться из ямы, да и команду из одних молодых игроков не составить. Поэтому оба клуба планируют чего-то добиваться уже сейчас, планируя получить состоявшихся хоккеистов.

Кевин Фиала Фото: nhl.com

Один из игроков, чьё имя постоянно упоминается в подобных слухах — Кевин Фиала. Швейцарец провёл отличный сезон, но «Миннесота» сдавлена $ 12 млн, оставшимися в платёжке после выкупа Паризе и Сутера. «Дикарям» нужны таланты на контракте новичка в эти годы, и они могут получить их за счёт такого трейда. Цена Фиалы, правда, выглядит более близкой к пику «Оттавы» – «Дэвилз», возможно, захотят получить побольше.



Не стоит забывать про сумасбродную «Филадельфию», которая явно показывает, что никуда танковать не собирается, и вполне может обменять свой пятый общий выбор на какого-нибудь Ристолайнена. «Детройт» закончил с перестройкой и ищет второго центра, которого может получить за свой восьмой пик — в общем, нас ждёт непредсказуемый драфт не только в плане порядка расстановки проспектов, но и в разрезе обменов.

«Бостон» — что дальше?

Жизнь «мишек» в будущем сезоне представляется крайне невесёлой. Старт нового чемпионата гарантированно пропустят Маршанд, Макэвой и Гжельчик. Без контракта пока остаётся Патрис Бержерон — и хотя он дал понять, что рассмотрит либо «Бостон», либо конец карьеры, под потолком у «Брюинз» пока что лишь $ 2,3 млн, чего точно не хватит для вечного обладателя «Селке». Кроме того, у Давида Пастрняка — последний год контракта.



При этом из клуба уволен главный тренер Брюс Кэссиди и продлён контракт с генменеджером Доном Суини. Сохранение его на посту ГМ сложно объяснить логически — возможно, они очень большие друзья с президентом клуба Кэмом Нили, пересекались ещё в «Бостоне» первой половины 90-х. При этом Суини провёл драфт-2015 так, что фанатам клуба икается до сих пор: на таком глубоком наборе молодых он мог взять звезду под любым из трёх пиков в середине первого раунда, но не взял ни одну.

Защита клуба упакована очень прилично, зато в атаке нет ни одного сколько-нибудь значимого молодого игрока. Учитывая последние перемены в клубе, там явно не планируют уходить в перестройку и хотят пойти дорогой скорее «Сан-Хосе». Правда, даже если клуб не планирует уходить в ребилд, падение результатов «Бостона» может быть вполне естественным, связанным с банальным старением лидеров.

Кого из наших игроков выкупят или обменяют?

На сайте CapFriendly есть раздел «Калькулятор выкупа». Третьим по популярности запросом у аудитории является выкуп контракта Сергея Бобровского. Такое ощущение, что Боба сделали главным виновником раннего вылета победителей регулярки, хотя в серии с «Тампой» его команда вымучила целых три шайбы за четыре матча. Вот и журналисты сливают, что Бобровским недовольны и хотят его менять — а в отношении Баркова или Юбердо таких слухов почему-то не слышно.



Но выкуп Бобровского довольно сложен из-за его зарплаты и структуры контракта: он даст небольшую экономию, буквально $ 3-4 млн. При этом не факт, что молодой Спенсер Найт быстро сможет занять место в воротах: вратарям нужно много времени, чтобы привыкнуть к НХЛ. Если менять Сергея с удержанием 50% зарплаты, то $ 5 млн тоже может не хватить для первого вратаря. В общем, «пантерам» в любом случае надо будет принимать сложное решение.

Сергей Бобровский после серии с «Вашингтоном» Фото: nhl.com

Более реальный кандидат — Никита Зайцев. В своё время он приходил в НХЛ защитником с креном в атаку, но Майк Бэбкок решил сделать из него домоседа и как будто сломал игрока. Кажется, окончательно доломали Никиту семейные неурядицы, после которых он попросил обмена в «Оттаву». Сейчас «сенаторы», как уже упоминалось выше, хотят вернуться в число команд плей-офф, и для этого надо почистить место в составе.



Другой претендент — Евгений Дадонов. Хотя его уже меняли в это межсезонье, не исключён ещё один переход. Евгения отправили в «Монреаль» ради контракта Уэбера, а «Канадиенс» 33-летний форвард не особо нужен, так как они собираются задраить люки и пойти на дно за высокими позициями на драфте. При условии удержания части зарплаты вингер, который прекрасно провёл концовку сезона в «Вегасе», даже зная о своём сорвавшемся обмене, будет очень хорошим активом.

Несмотря на то что руководство «Рейнджерс» якобы недовольно игрой Панарина в плей-офф, его обмен нереально представить. Всё просто — такой большой контракт невозможно обменять, кроме того, в регулярке тоже кто-то должен набирать очки. Не может же Шестёркин делать ещё и это.