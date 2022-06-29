«Дошло до абсурда!» В Америке возмущены, что Могильного не включили в Зал хоккейной славы

Вечером того же дня, когда завершился розыгрыш Кубка Стэнли 2022 года, в мировом хоккее состоялось ещё одно знаменательное событие – стали известны имена шести новых членов Зала хоккейной славы, основанного в 1943 году в Торонто и посвящённому истории хоккея. Первоначально было учреждено две категории — для игроков и для других деятелей хоккея (тренеров, функционеров, владельцев команд, дословно — «строители»).

С 1961 года появилась отдельная категория для хоккейных судей. В 1988 году была учреждена отдельная категория «ветераны» для игроков, которые «могли быть недооценены ранее и шансы которых на избрание невысоки по сравнению с современными игроками», а с 2010 года в Зал славы могут вводиться хоккеистки.

Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член комитета может ежегодно выдвинуть одного человека в каждой категории. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов от участвующих в голосовании членов комитета, но не менее 10 голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух «строителей» и судей. Хоккеист или судья, номинируемый в Зал славы, должен закончить карьеру не менее чем три года назад.

При этом новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум всего шесть человек. По состоянию на 2022 год в Зал славы избрано 294 игрока, в том числе девять женщин, 113 «основателей» и 16 судей. В этому году в Зал славы были введены следующие шесть человек: трое шведских хоккеистов Даниэль Альфредссон, Хенрик и Даниэль Седин, канадец Роберто Луонго, финская хоккеистка Риикка Саллинен, а также Херб Карнеги в качестве «строителя».

Новость по теме Братья Седин, Луонго и Альфредссон вошли в Зал хоккейной славы НХЛ

Россияне были в числе номинантов, но в итоговый список не попали второй раз кряду. К настоящему моменту в Зал славы в Торонто введены 10 представителей отечественного хоккея — Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».

Начиная с 2019 года Зал хоккейной славы не пополнялся российскими представителями – последним счастливчиком до сих пор остаётся защитник Зубов. В этом году в числе номинантов находились Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар (они же, за исключением Мальцева, были представлены и в прошлом году, но тогда церемонию было решено не проводить из-за пандемии коронавируса).

Удивительнее всего в Северной Америке восприняли решение в очередной раз оставить за бортом Зала славы легендарного в прошлом российского нападающего Могильного. Уже 13 лет его имя фигурирует в шорт-листе номинантов, но каждый раз в результате он остаётся за пределами числа приглашённых. Могильный является абсолютно культовой фигурой для российской эпохи в НХЛ. Хоть он и не был первым российским игроком, сыгравшим в лиге, но 33 года назад именно Александр фактически прорубил окно в североамериканскую лигу для российских хоккеистов, подав документы в США на получение политического убежища, что позволило ему официально трудоустроиться в клуб НХЛ – «Баффало Сэйбрз».

Могильный во многом был первопроходцем. В 1992 году он стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. В том же сезоне он выбил феноменальные 127 очков, что на протяжении последующих 26 лет оставалось российским рекордом результативности для регулярного чемпионата. Только в 2019 году нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову удалось на один балл превзойти Могильного и потеснить его на вторую строчку.

В 1993 году Александр стал первым русским капитаном клуба НХЛ, удостоившись такой чести в «Сэйбрз». В 2000 году он выиграл Кубок Стэнли, выступая уже за «Нью-Джерси Дэвилз», что позволило ему стать членом Тройного золотого клуба, куда попадают игроки, выигравшие Олимпийские игры, чемпионат мира и ставшие чемпионами НХЛ. Ещё спустя три года Могильный получил приз «Леди Бинг Трофи» — хоккейный трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Не зря в Америке за игроком закрепилось прозвище Александр Великий. Могильный до сих пор удерживает третье место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 1032 (473+559) очка в 990 матчах. И казалось бы, что его включение в Зал хоккейной славы не должно вызывать никаких вопросов, но каждый раз Александра прокатывают с этой церемонией.

Александр Могильный с шайбой Фото: Glenn Cratty/Getty Images

«Неприемлемо, что ежегодное игнорирование такого игрока и человека не осталось в прошлом. У него, возможно, гораздо больше прав на членство в Зале, чем у некоторых игроков, выбранных туда как в понедельник, так и за много лет до этого. И даже если не обращать внимания на его звёздную статистику, у Могильного есть веские основания считаться «основателем». Бывший суперзвёздный вингер был первым игроком, перебежавшим из СССР в НХЛ, рискуя своей жизнью, чтобы присоединиться к «Баффало» в возрасте 20 лет в 1989 году. Все игроки, которые последовали его примеру, должны поблагодарить Могильного за то, что он проложил им тропу при столь опасных обстоятельствах», — написали в издании The Score.

«Отсутствие в списке Александра Могильного дошло до уровня абсурда. Особенно с учётом того, какие форварды были выбраны в этом году», — написал в «Твиттере» один из наиболее авторитетных североамериканских журналистов Грег Вышински.

В своём высказывании Вышински мимоходом даже проехался по трём шведским игрокам – братьям Седин и Альфредссону, которых выборный комитет Зала славы и предпочёл Могильному. На самом деле каждый из шведских хоккеистов является прославленным форвардом, и их включение в Зал славы является справедливой наградой за их заслуги в мировом хоккее. Вопрос в другом. Каждый из них оказался удостоен такой чести с первого раза, тогда как Могильный ждёт своего времени уже на протяжении долгих 13 лет. И такая несправедливость вызывает огромное недоумение. Кажется, что и здесь не обошлось без так называемой «Культуры отмены», которая сейчас наблюдается во многих сферах жизни на Западе. И выборный комитет Зала славы просто-напросто решил, что 2022 год – не лучшее время для того, чтобы отдавать честь российскому хоккеисту. Но что мешало это сделать раньше?