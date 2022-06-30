Спонсоры уносят деньги из канадского хоккея. Всё из-за звонка одной женщины

В апреле девушка заявила о том, что игроки молодёжной сборной принуждали её к сексу. Месяц спустя она забрала заявление.

Сегодня стало известно о том, что пять компаний, спонсировавших Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada), временно приостановили выполнение своих обязательств перед организацией. От финансирования федерации отказались Scotiabank, телекоммуникационная компания TELUS, корпорация Canadian Tire, имеющая сеть хозяйственных магазинов, нефтяная компания Imperial Oil и сеть закусочных Tim Hortons.

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Такое решение связано со скандалом, который произошёл весной этого года. В апреле 24-летняя девушка подала в Верховный суд Онтарио иск, в котором заявила, что в июне 2018 года подверглась сексуальному насилию в день, когда проходил праздничный ужин в честь победы канадской молодёжной сборной на чемпионате мира. Истица утверждала, что познакомилась с хоккеистами в баре, один из них увёл её в гостиничный номер, куда позже пришли некоторые из его партнёров по команде. Девушка говорила, что спортсмены запугивали её и принуждали к сексу. Она также сообщила суду, что была чересчур пьяна, чтобы дать согласие.

В качестве ответчиков по делу женщина назвала Hockey Canada, Канадскую хоккейную лигу (CHL) и восемь её игроков. Телеканал TSN сообщал, что среди них были в том числе члены на тот момент молодёжной сборной Канады, часть из которых сейчас выступает в клубах НХЛ. Предполагаемая жертва утверждала, что в федерации знали о случившемся, но впоследствии не предприняли никаких мер.

Матч CHL Фото: Marissa Baecker/Getty Images

Девушка требовала взыскать с ответчиков в общей сложности $ 3,55 млн. Однако в суде её представителям не удалось доказать вину хоккеистов и организаций, к которым они принадлежали. Позднее иск был отозван, поскольку стороны достигли мирового соглашения.

«Истец удовлетворён результатом и с облегчением отмечает, что это сложное дело завершено, — 26 мая подвёл итоги адвокат пострадавшей Роберт Талах. — Ей больше нечего добавить, и в соответствии с её пожеланиями и поведением она просит, чтобы её конфиденциальность и нежелание быть идентифицированной продолжали уважаться», — сообщил адвокат.

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Тем не менее ситуация вызвала в Канаде широкий общественный резонанс. В начале июня министр спорта Паскаль Сент-Онж инициировала проведение расследования в отношении Федерации хоккея Канады. Сент-Онж заявила, что была «рассержена и шокирована» из-за произошедших событий, и поручила своим подчинённым выяснить, были ли использованы государственные средства для улаживания этой истории во внесудебном порядке. Ещё чуть ранее НХЛ опубликовала пресс-релиз, в котором заверила, что проведёт внутреннее расследование.

Сообщалось также о том, что руководители Hockey Canada и CHL могут попросить дать показания перед парламентским комитетом в Оттаве. Ожидалось, что первый процесс пройдёт 23 июня, а следующий – 19 сентября. Представители организаций должны рассказать парламентариям о том, каким образом было принято решение об урегулировании разногласий.

Тайна следствия скрывает имена как обвиняемых игроков, так и истицы – причём не только для широкой общественности, но и, например, для НХЛ. «Мы ничего не знали об этом до тех пор, пока не началось судебное разбирательство (20 апреля. – Прим. «Чемпионата»). И снова, когда мы проводим расследование, у нас есть обвинения от анонимной пострадавшей стороны против восьми анонимных игроков – это сложная ситуация. Но до этого мы ничего об этом не знали», – говорил в середине июня комиссионер НХЛ Гари Беттмэн.

Заместитель Беттмэна – Билл Бэйли – утверждал, что лига сотрудничает с Ассоциацией игроков НХЛ, помогая проводить интервью с хоккеистами канадской молодёжки. В планах у НХЛ поговорить со всеми игроками той сборной.