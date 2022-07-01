В «Сочи» дают дорогу молодым. Возвращают таланты из Америки и устраивают тренинг-кемп

Мировой хоккейный сезон совсем недавно завершился финалом Кубка Стэнли, однако период без хоккея будет недолгим — уже в начале июля в КХЛ начинается предсезонка. В десятых числах все команды лиги выйдут из отпуска и с медосмотров начнут готовиться к турнирам, но у кого-то работа стартует уже сейчас.

С 1 по 10 июля у ХК «Сочи» планируется тренировочный лагерь, в котором примет участие вся талантливая молодёжь клуба, ребята из МХК «Капитан», а также игроки, находящиеся на просмотровых контрактах. Тренировки будут разнообразные (земля, лёд, велопрогулки), но с главным акцентом на физику.

Десять дней тренинг-кемпа — прекрасная возможность для молодых хоккеистов дополнительно плодотворно поработать в преддверии сезона. В «Сочи» регулярно дают шанс молодым хоккеистам проявить себя, повысить уровень игры и дорасти до института сборной России. Уже в начале августа в Сочи стартует статусный предсезонный турнир, где молодёжь «леопардов» обязательно получит шанс сыграть с лучшими клубами КХЛ, так что нынешний тренинг-кемп — важная часть подготовки к этому соревнованию.

На 11 июля запланирована двусторонняя игра, по её итогам Андрей Назаров назовёт имена счастливчиков, которые будут готовиться дальше к сезону с основной командой. Пожелаем удачи всем парням!

Понятно, что сейчас ещё рано говорить, что конкретно будет представлять собой состав «леопардов» на следующий сезон. Однако есть уверенность, что эта команда точно не будет серой массой и обязательно поборется за плей-офф. Собственно, эту задачу южане пробовали решить ещё в прошлом сезоне, когда приход Назарова в октябре существенно взбодрил команду. Но слишком много было потеряно на старте сезона, и догнать оторвавшихся конкурентов не удалось.

При этом «Сочи» очень быстро превратился в яркую, по-спортивному дерзкую команду, старающуюся играть в атакующий хоккей, который нравится зрителям. Даже по ходу сезона Назаров сумел изменить игровую философию и мышление хоккеистов, сейчас же у тренера будет полноценная предсезонка, чтобы сколотить коллектив, который будет давать не только зрелище, но и результат.

Этот коллектив, кстати, уже пополняется весьма интересными кадрами. «Сочи» здорово сработал, сумев вернуть в Россию талантливого голкипера Алексея Мельничука. Вместе с продлившим контракт с южанами Максимом Третьяком он составит вратарскую бригаду.

Кроме Мельничука, из Америки в Сочи приехал молодой форвард Дмитрий Завгородний, уже приезжавший на юг России в аренду, а сейчас подписавший с «леопардами» полноценный контракт. Судя по всему, на подходе и объявление о трансфере Андрея Алтыбармакяна, застопорившегося в развитии в АХЛ. Один из самых перспективных игроков своего поколения уже играл в «Сочи», сейчас там попробуют перезагрузить его карьеру.

Дмитрий Завгородний Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Из других сделок «Сочи» отметим продление контрактов с целым рядом молодых игроков, некоторые из которых уже на регулярной основе играют в КХЛ: Глотов, Колготин, Петьков, Жабреев, Гордин, Ромаев. Кроме того, «леопарды» подписали соглашение с опытным защитником Никитой Пивцакиным, а также с интересным форвардом Тянулиным, игравшим ранее в «Торпедо».