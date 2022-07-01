Держи карман шире. 5 русских игроков НХЛ, которые станут богаче этим летом

Менее чем через две недели, 13 июля, в НХЛ открывается рынок свободных агентов. В этот день у 11 российских хоккеистов заканчиваются действующие контракты. «Чемпионат» рассказывает о тех из них, кто своей игрой в завершившемся сезоне заслужил повышения в зарплате.

Валерий Ничушкин, 27 лет

Уроженец Челябинска внёс значительный вклад в итоговую победу «Колорадо». Валерий Ничушкин нашёл своё место в системе Джареда Беднара и стал одним из лучших двусторонних нападающих лиги. Россиянин здорово смотрелся в обеих спецбригадах, бросал, отдавал передачи, проводил силовые приёмы, самоотверженно шёл на пятак и в форчекинг – всё это форвард делал за $ 2,5 млн в год.

«Своим выступлением Ничушкин заработал кучу денег по новому соглашению», – высказался накануне журналист NBC Sports Адам Гретц. Обозреватель телеканала ESPN Кристен Шилтон уверен, что задача продлить Валерия является для новоиспечённых обладателей Кубка Стэнли первостепенной. «Колорадо» должен поднять зарплату, – высказался Шилтон. – Ничушкин идеально подходит для «лавин», и он будет более доступным, чем Назем Кадри, который тоже выйдет на рынок свободных агентов. Ничушкин примерил роль лидера, когда Кадри выбыл в конце плей-офф, он на четыре года моложе Кадри. В лице Ничушкина «Колорадо» получает классного и высокого игрока, которому есть куда расти. Генеральный менеджер Джо Сакик знает, что делать».

Илья Михеев, 27 лет

Ровесник Ничушкина – Илья Михеев – остановился вместе со своим «Торонто» на стадии первого раунда плей-офф. Но общекомандная неудача не скрыла индивидуальный прогресс нападающего. Михеев провёл свой лучший сезон в заокеанской карьере. В 53 матчах регулярки он набрал 32 очка, в том числе забил 21 гол, и добрался до показателя полезности «+17». При этом игровое время Михеева по сравнению с двумя предыдущими годами не выросло и, за редкими исключениями, не превышало 16 минут за матч.

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн утверждает, что «Мэйпл Лифс» не намерены бороться за хоккеиста и уже проинформировали своих конкурентов о готовности обменять права на него. В «Торонто» кэпхит Михеева составлял $ 1,645 млн. Журналист ESPN Грег Вышински предполагает, что от нового работодателя россиянин может потребовать до $ 5 млн.

Илья Михеев Фото: nhl.com

Никита Задоров, 27 лет

Защитник «Калгари» – один из тех, кто всегда заметен как на льду, так и за его пределами. Он уже давно и громко заявил о себе в НХЛ, но именно в прошедшем сезоне сыграл так или примерно так, как от него ждали много лет до этого.

«Его 22 очка в 74 матчах стали рекордом в карьере, и это редкий случай, когда защитник компенсировал свою, по общему признанию, не особо звёздную игру в защите нападением. Вероятно, лучше играть в третьей паре в хорошей команде, чем во второй паре в плохой», – постановил всё тот же Вышински.

Задоров едва ли может рассчитывать на существенную прибавку к текущему окладу – он и в этом году получал вполне солидные $ 3,75 млн. Однако в том, что защитник заработал право на несколько сотен тысяч сверху, сомнений нет. Тот факт, что в плей-офф он выходил на лёд с тремя сломанными рёбрами, тоже вряд ли останется неоценённым.

Яков Тренин, 25 лет

Форвард «Нэшвилла» впервые сыграл полноценный сезон в НХЛ. Яков Тренин провёл 80 матчей в регулярке и забросил 17 шайб – для сравнения, у Артемия Панарина лишь на пять больше. Кроме того, Тренин стал одним из немногих, кто в первом раунде плей-офф пытался оказать сопротивление «Колорадо». В четырёх матчах россиянин забросил трижды.

Яков Тренин Фото: nhl.com

По словам представителя Якова, «Предаторз» придерживаются высокого мнения об игре Тренина и ведут с ним переговоры о продолжении сотрудничества. Без повышения зарплаты нападающий вряд ли согласится – за каждый из двух предыдущих сезонов он заработал всего по $ 725 тыс.

Евгений Свечников, 25 лет

Брат звезды «Каролины» перед началом прошлого сезона перебрался из «Детройта» в «Виннипег» и тоже смог показать лучшие цифры в своей карьере. Евгений Свечников принял участие в 72 матчах, забросил семь шайб и набрал 19 очков – это почти в два раза больше, чем за четыре последних года. Услуги нападающего, который в июле станет ограниченно свободным агентом, обошлись «Джетс» в $ 750 тыс., и теперь, вероятно, им придётся найти средства на хотя бы символическую прибавку.