Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сколько будут зарабатывать в НХЛ русские игроки Ничушкин, Михеев, Задоров и Свечников

Держи карман шире. 5 русских игроков НХЛ, которые станут богаче этим летом
Егор Бульчук
Сколько будут зарабатывать в НХЛ русские
Комментарии
Ничушкин будет получать больше на прежнем месте, а Михееву придётся уехать из самого хоккейного города Канады?

Менее чем через две недели, 13 июля, в НХЛ открывается рынок свободных агентов. В этот день у 11 российских хоккеистов заканчиваются действующие контракты. «Чемпионат» рассказывает о тех из них, кто своей игрой в завершившемся сезоне заслужил повышения в зарплате.

Валерий Ничушкин, 27 лет

Уроженец Челябинска внёс значительный вклад в итоговую победу «Колорадо». Валерий Ничушкин нашёл своё место в системе Джареда Беднара и стал одним из лучших двусторонних нападающих лиги. Россиянин здорово смотрелся в обеих спецбригадах, бросал, отдавал передачи, проводил силовые приёмы, самоотверженно шёл на пятак и в форчекинг – всё это форвард делал за $ 2,5 млн в год.

«Он был таким бесполезным». Резкий взлёт Ничушкина — счастье и проблема «Колорадо» «Он был таким бесполезным». Резкий взлёт Ничушкина — счастье и проблема «Колорадо»

«Своим выступлением Ничушкин заработал кучу денег по новому соглашению», – высказался накануне журналист NBC Sports Адам Гретц. Обозреватель телеканала ESPN Кристен Шилтон уверен, что задача продлить Валерия является для новоиспечённых обладателей Кубка Стэнли первостепенной. «Колорадо» должен поднять зарплату, – высказался Шилтон. – Ничушкин идеально подходит для «лавин», и он будет более доступным, чем Назем Кадри, который тоже выйдет на рынок свободных агентов. Ничушкин примерил роль лидера, когда Кадри выбыл в конце плей-офф, он на четыре года моложе Кадри. В лице Ничушкина «Колорадо» получает классного и высокого игрока, которому есть куда расти. Генеральный менеджер Джо Сакик знает, что делать».

Илья Михеев, 27 лет

Ровесник Ничушкина – Илья Михеев – остановился вместе со своим «Торонто» на стадии первого раунда плей-офф. Но общекомандная неудача не скрыла индивидуальный прогресс нападающего. Михеев провёл свой лучший сезон в заокеанской карьере. В 53 матчах регулярки он набрал 32 очка, в том числе забил 21 гол, и добрался до показателя полезности «+17». При этом игровое время Михеева по сравнению с двумя предыдущими годами не выросло и, за редкими исключениями, не превышало 16 минут за матч.

«Тампа» на троне, «Торонто» под проклятьем. Сколько лет команды НХЛ не видели Кубка Стэнли «Тампа» на троне, «Торонто» под проклятьем. Сколько лет команды НХЛ не видели Кубка Стэнли

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн утверждает, что «Мэйпл Лифс» не намерены бороться за хоккеиста и уже проинформировали своих конкурентов о готовности обменять права на него. В «Торонто» кэпхит Михеева составлял $ 1,645 млн. Журналист ESPN Грег Вышински предполагает, что от нового работодателя россиянин может потребовать до $ 5 млн.

Илья Михеев

Илья Михеев

Фото: nhl.com

Никита Задоров, 27 лет

Защитник «Калгари» – один из тех, кто всегда заметен как на льду, так и за его пределами. Он уже давно и громко заявил о себе в НХЛ, но именно в прошедшем сезоне сыграл так или примерно так, как от него ждали много лет до этого.

«Его 22 очка в 74 матчах стали рекордом в карьере, и это редкий случай, когда защитник компенсировал свою, по общему признанию, не особо звёздную игру в защите нападением. Вероятно, лучше играть в третьей паре в хорошей команде, чем во второй паре в плохой», – постановил всё тот же Вышински.

Перерождение русского здоровяка в Канаде. Задоров — лучший в НХЛ по продвинутой статистике Перерождение русского здоровяка в Канаде. Задоров — лучший в НХЛ по продвинутой статистике

Задоров едва ли может рассчитывать на существенную прибавку к текущему окладу – он и в этом году получал вполне солидные $ 3,75 млн. Однако в том, что защитник заработал право на несколько сотен тысяч сверху, сомнений нет. Тот факт, что в плей-офф он выходил на лёд с тремя сломанными рёбрами, тоже вряд ли останется неоценённым.

Яков Тренин, 25 лет

Форвард «Нэшвилла» впервые сыграл полноценный сезон в НХЛ. Яков Тренин провёл 80 матчей в регулярке и забросил 17 шайб – для сравнения, у Артемия Панарина лишь на пять больше. Кроме того, Тренин стал одним из немногих, кто в первом раунде плей-офф пытался оказать сопротивление «Колорадо». В четырёх матчах россиянин забросил трижды.

Яков Тренин

Яков Тренин

Фото: nhl.com

По словам представителя Якова, «Предаторз» придерживаются высокого мнения об игре Тренина и ведут с ним переговоры о продолжении сотрудничества. Без повышения зарплаты нападающий вряд ли согласится – за каждый из двух предыдущих сезонов он заработал всего по $ 725 тыс.

Евгений Свечников, 25 лет

Брат звезды «Каролины» перед началом прошлого сезона перебрался из «Детройта» в «Виннипег» и тоже смог показать лучшие цифры в своей карьере. Евгений Свечников принял участие в 72 матчах, забросил семь шайб и набрал 19 очков – это почти в два раза больше, чем за четыре последних года. Услуги нападающего, который в июле станет ограниченно свободным агентом, обошлись «Джетс» в $ 750 тыс., и теперь, вероятно, им придётся найти средства на хотя бы символическую прибавку.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022