Ничушкина освистали свои же болельщики? Всё совсем наоборот. Как прошёл парад «Колорадо»

30 июня в Денвере прошёл чемпионский парад, посвящённый празднованию «Колорадо Эвеланш» завоевания третьего в клубной истории и первого с 2001 года Кубка Стэнли. Торжественное мероприятие получилось ярким на примечательные события. По оценкам местных властей, в общей сложности на церемонии собралось около 500 тыс. жителей. «Чемпионат» рассказывает о самых интересных фрагментах празднования «лавин».

Празднование чемпионства игроками «Эвеланш» началось с курьёзного эпизода. Новоявленные обладатели Кубка Стэнли перемещались по городу на пожарной машине, а собравшиеся болельщики находились за специальным ограждением, откуда благодарили команду за подаренный праздник. Самый молодой хоккеист «лавин» 21-летний защитник Боуэн Байрэм решил поближе соприкоснуться с фанатами и отправился в народ, чтобы разделить с ними общую радость. Канадский хоккеист спрыгнул с пожарной машины, перелез ограждение и поприветствовал людей, после чего решил вернуться к своей команде.

Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

По дороге защитник прихватил пару баночек пива, но тут Боуэна поджидал неприятный сюрприз. Оказывается, далеко не все в Денвере знают в лицо игроков чемпионской команды. Дорогу защитнику преградил местный служитель закона, который патрулировал улицу во избежание беспорядков. Полицейский передвигался на велосипеде и не видел момента, как Байрэм спускался с машины и отправлялся к болельщикам, зато увидел обратное движение игрока. Патрульный принял молодого хоккеиста за одного из счастливых фанатов и попросил вернуться за ограждение.

Единственным удостоверением личности, которое находилось у Байрама под рукой, была фамилия на майке, которую он и показал офицеру полиции. «Эй, я играю за эту команду», – сказал Байрэм. На помощь игроку пришли и болельщики, которые объяснили полицейскому, что Боуэн является защитником «Колорадо». После небольшой заминки канадский хоккеист смог воссоединиться со своими партнёрами, которые весело праздновали победу.

Одними из главных заводил в «Колорадо» были финские нападающие Микко Рантанен и автор чемпионского гола в ворота «Тампы» Арттури Лехконен. Оба игрока распивали спиртные напитки прямо из ботинка, в очередной раз подтверждая то, как весело умеют отмечать победы в Финляндии.

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Радость российского форварда Валерия Ничушкина от праздничного мероприятия наверняка омрачала его травма. После победы над «молниями» в своих соцсетях воспитанник челябинского хоккея опубликовал рентгеновский снимок, на котором зафиксирован перелом одной из плюсневых костей стопы. Эту травму Валерий получил в пятом матче финальной серии, и шестую встречу с «Лайтнинг» он проводил, играя через сильную боль. На чемпионском параде клуба Валерий смог присутствовать, только находясь в кресле-каталке.

Валерий Ничушкин Фото: соцсети Аарифа Дина

После завершения самого парада игроки и тренерский штаб «Эвеланш» отправились на сцену, куда они выходили поочерёдно после соответствующего объявления диктором. Когда на сцене появился Ничушкин, болельщики издали характерный гул, который многие почему-то приняли за свист в адрес россиянина. Но никакого осуждения Валерия не было и в помине. Всё совсем наоборот.

В команде за Ничушкиным давным-давно закрепилось прозвище Поезд. Ранее даже была выпущена линия одежды под брендом «The Chu Chu Train». И когда диктор объявил фамилию игрока, то сделал акцент на слоге «Чу», болельщики его поддержали, после этого раздались аплодисменты.

Одним из самых экстравагантных игроков «Колорадо» на праздновании был Назем Кадри. Отметившийся ярким высказыванием сразу после победы в шестом матче канадский форвард и на сей раз решил быть в тренде, сумев привлечь внимание к себе своей майкой.

31-летний форвард надел футболку с надписью «Нарушение численного состава». Это отсылка к эпизоду из четвёртого матча финальной серии плей-офф (3:2 ОТ), когда хоккеисты «лавин» могли нарушить численный состав игроков, одновременно находившихся на льду во время того, как Кадри стал автором победной шайбы. Позже НХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что судьи не увидели нарушения правил.

Назем Кадри Фото: соцсети Рэйчел Тос

Мэр Денвера Майкл Хэнкок и губернатор Джаред Полис по очереди подбадривали толпу и поздравляли команду. Капитан команды Габриэль Ландеског снял с себя майку и, завернувшись во флаг родной Швеции, поднял Кубок Стэнли над головой, после чего обратился к болельщикам.

«Город Денвер, штат Колорадо, вы, ребята, были потрясающими для нас в течение всего сезона. И сейчас мы просто хотим поблагодарить всех вас, ребята, за вашу поддержку как в трудные, так и в хорошие времена», — сказал Ландеског.

Габриэль Ландеског Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А в конце той части мероприятия, которое проводилось ради болельщиков, с победной речью перед ними выступил главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

«Для меня это какой-то сюрреалистичный момент. Стараюсь не поддаваться эмоциям, но уже это делаю. Я люблю вас, ребята! Я даже не могу гордиться своими игроками больше, чем сейчас. Не знаю, как это объяснить и выразить свои эмоции, подобрав слова.

У каждого из этих парней своя история в этом клубе. Я могу долго рассказывать вам о каждом из них и о тех жертвах, на которые они пошли ради команды. Я буквально поражён каждым из них. Очень рад за парней, горжусь и люблю их!» — сказал тренер, вошедший в историю НХЛ.

Благодаря победе в серии с «Тампой» канадский наставник установил уникальное достижение Национальной хоккейной лиги. Он стал первым тренером, которому удалось выиграть Кубок Келли за победу в лиге Восточного побережья, Кубок Колдера за победу в АХЛ и Кубок Стэнли за победу в НХЛ.

«Что насчёт этой команды? Чёртов 21 год, столько времени прошло. Но мы вернулись, вернулись! Какой парад. Это невероятно. Точно можно сказать, что город Денвер вырос за последний 21 год. Так много людей собралось», – добавил генеральный менеджер клуба Джо Сакик, ранее дважды выигравший Кубок Стэнли с «Колорадо», будучи капитаном чемпионской команды.

После завершения официальной части игроки «лавин» отправились праздновать победу в один из баров города, где Кубку Стэнли едва не нанесли серьёзные увечья. Поднимая над головой вожделенный трофей, один из игроков «лавин» потерял равновесие и упал на спину. К счастью, ни сам хоккеист, ни трофей в этом моменте не пострадали.

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А ведь главный трофей НХЛ уже и так достаточно натерпелся от «Эвеланш». После победы в шестом матче форвард «Колорадо» Николя Обе-Кюбель спешил на командное фотографирование и упал на лёд вместе с кубком. Как выяснилось впоследствии, один край кубка оказался помят.

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«Не помню практически ничего из того, что происходило за последние четыре дня», — заметил Байрэм во вчерашнем общении с журналистами. Что ж, впереди у молодого игрока «Эвеланш», как и у всех его партнёров, будет ещё очень много времени насладиться своей победой. Выход из отпусков и старт подготовки к следующему сезону намечен только на сентябрь. А пока у «лавин» время празднований.