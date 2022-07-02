Мегаскандал в нашем хоккее. Экс-вратарю ЦСКА устроили облаву, в военкомате ему стало плохо

Июль – обычно самый скупой на хоккейные события месяц в году – начался со скандала, примеров которому в российском спорте не было очень давно: профессионального спортсмена задержали – вероятнее всего, по подозрению в уклонении от армии. Поздно вечером Ивану Федотову – экс-вратарю ЦСКА – стало плохо в здании военкомата, его госпитализировали.

Что случилось

Федотов находился в Санкт-Петербурге. Вчера днём местное издание «Фонтанка» сообщила, что несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБР заняли «выжидательные позиции» в разных точках городах – там, где теоретически мог оказаться бывший голкипер ЦСКА. Полицейские, по информации интернет-портала, расположились около двух жилых домов и рядом со спортивным комплексом «Арена-Купчино». На выходе из дворца спорта вратаря и «приняли».

«Фонтанка» утверждает, что в петербургском главке занялись голкипером «по просьбе» из военной прокуратуры, где подозревают Федотова в уклонении от службы в армии. По действующему законодательству Ивану грозит до двух лет лишения свободы.

В подробностях процесс задержания Федотова описала корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова – она снимала репортаж о вратаре. «Из дворца мы вышли втроём: я, Ваня и оператор, – рассказала девушка. – На парковке уже стояла толпа людей, человек 10. Двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту – я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон».

Андронова пыталась выяснить, что происходит, у людей, сидевших в машинах, но они «в грубой форме» отказались отвечать на вопросы. «Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», – добавила журналистка.

Иван Федотов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В 22:30 по петербургскому времени «Известия» сообщили, что Федотов покинул здание военкомата на машине скорой помощи. Издание опубликовало 16-секундное видео: самого игрока на кадрах нет – только мужчина и две женщины. Они стоят около скорой и пытаются разглядеть, что происходит в салоне. Затем находящийся внутри человек левой рукой отталкивает одну из женщин, закрывая дверь скорой. Тогда же в кадр попадает рубашка голубого цвета – похожие носят полицейские. Затем дверь снова открывается, мужчина дважды спрашивает у находящегося в автомобиле: «Ты кто?» Женщина, которую оттолкнули, говорит несколько фраз, отчётливо слышно только одну: «Ваня, не переживай».

Официальной информации – ни от полиции Санкт-Петербурга, ни от военной прокуратуры – по-прежнему нет.

Что было до

В прошедшем сезоне Федотов стал самым успешным российским голкипером, выступающим в КХЛ. В феврале Иван в качестве первого номера завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Пекине, а 30 апреля в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Семь дней спустя он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Ещё через две недели его признали лучшим голкипером сезона в лиге.

Владислав Третьяк вручает Ивану Федотову приз лучшего вратаря сезона КХЛ Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Важно, что соглашение Федотова с ЦСКА истекло в день седьмого матча финала КХЛ. Хоккеист не продлил его и стал свободным агентом – то есть получил право вести переговоры с любым клубом мира. 7 мая Федотов официально стал игроком «Филадельфии». Между КХЛ и НХЛ действует соглашение о взаимном уважении контрактов.

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При этом пресс-секретарь ЦСКА Александр Малюгин так ответил на вопрос «Фонтанки» о том, будет ли Федотов продолжать выступления за московский клуб: «Всю информацию о составе на следующий сезон мы доведём до вас в соответствующее время». Президент ЦСКА Игорь Есмантович не ответил на звонок корреспондента «Чемпионата».

Что говорят в США

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что в клубе «осведомлены» о произошедшем и «расследуют ситуацию», однако от дополнительных комментариев отказался.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги знает об инциденте и следит за его развитием.