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Как хоккеисты избегали призыва в армию, скандалы с хоккеистами в армии, что будет с Федотовым

«Закрыть дело на Могильного просили Ельцина». Как хоккеисты решали проблемы с армией?
Родион Власов
Как хоккеисты решали проблемы с армией?
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Иван Федотов — не первый наш хоккеист, которому грозит небо в облаках и юность в сапогах. Раньше вокруг этого гремели скандалы.

Тихое кахаэловское межсезонье взбаламучено задержанием Ивана Федотова. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, казалось бы, уже давно решил все вопросы дома и отправлялся в Филадельфию, чтобы побороться за позицию второго вратаря. Однако внезапное задержание массированными силами сразу после тренировки прямо сейчас рушит все планы вратаря на энхаэловскую карьеру.

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Пока хоккейное сообщество лихорадочно спорит, что это вообще было и чего теперь ожидать Федотову, мы вспомним другие скандалы, связанные с игроками и армией.

Александр Могильный и Сергей Фёдоров

Первый и самый громкий случай побега — конечно же, Александр Могильный и «Баффало». Несмотря на то что в 1989-м СССР стремительно демократизировался, на экранах говорили вещи, непредставимые ещё за пять лет до этого, а до падения соцлагеря оставалось буквально полгода, сила и статус армии никуда не девались. Могильный как игрок ЦСКА был одновременно и военнослужащим — его побег стал нарушением воинской присяги и дезертирством.

Более того, Могильный был лейтенантом, а значит, младшим офицером. Их советский закон карал намного более строго, чем рядовых — за такое дезертирство полагалось от пяти до семи лет. Новичок «Баффало» понимал, на что шёл — его побег был обставлен в обстановке сверхсекретности, он даже не взял с собой советский паспорт, а в США он попросил политическое убежище.

Александр Могильный (слева)

Александр Могильный (слева)

Фото: photo.khl.ru

Понимая, что мосты сожжены, за границей Могильный говорил в интервью всё, что хотел: «Я не хотел ждать 10 лет и гробить здоровье в ожидании, пока мне разрешат выехать. В СССР мы фактически играли ни за что — всё равно ничего нельзя было купить на то, что мы получали… Когда мои родители вернулись в свою квартиру в Хабаровске, там был погром, пропало несколько вещей. Моя мать работала продавщицей — сомневаюсь, что она сохранила эту работу».

С Фёдоровым вышла немного другая история — он не обставлял свой отъезд в качестве политического убежища, поэтому его через год даже пригласили в сборную СССР, чтобы сыграть на Кубке Канады — последнем турнире в истории взрослой советской команды.

Уголовное дело на Могильного не закрывали и после развала СССР, а форвард собирался приехать в Россию осенью 1994-го, во время локаута НХЛ. Тогдашний владелец «Спартака» Гелани Товбулатов рассказывал в «Разговоре по пятницам»: «[Президент ОКР] Виталий Георгиевич решил вопрос о закрытии уголовных дел Могильного и Фёдорова. Всё втихаря, никто не знал. Я впервые об этом рассказываю! Смирнов отправился к Ельцину, лично просил». В аэропорт Могильному пришлось привезти и паспорт — в Америку он улетал без него.

Станислав Чистов и Александр Свитов

Летом 2001-го хоккейная Россия получила своего первого в истории первого номера драфта, а кроме этого — ещё двух представителей в топ-5. Через годы, правда, №3 драфта Александр Свитов и №5 Станислав Чистов будут называться одними из главных «бастов» современной НХЛ, но на тот момент это были очень талантливые юниоры.

Оба играли в «Авангарде» — если Свитов коренной омич, то челябинец Чистов перешёл в систему клуба в 16 лет. Оба захотели уехать в Америку очень быстро, хотя провели в основе Омска не очень много времени. Работавший тогда генменеджером клуба легендарный Анатолий Бардин решил усложнить отъезд хоккеистов в НХЛ и направил их в армию — служба их проходила в фарм-клубе «Авангард-ВДВ», где название рода войск в названии было не просто так. В городе располагался учебный центр ВДВ, и хоккеисты были приписаны именно к нему.

Свитов и Чистов убегали в НХЛ из русской армии. Там их «спрятал» «Авангард» Свитов и Чистов убегали в НХЛ из русской армии. Там их «спрятал» «Авангард»

Главный ЦСКА на тот момент ещё даже не был объединён — гражданская война, которая шла в клубе вторую половину 90-х, привела к развалу на две слабых половинки. Одна из них вылетела в высшую лигу, вторая балансировала на грани этого. Кажется, большие армейские начальники решили исправить положение клуба проверенным способом.

В октябре 2001-го, когда «Авангард» приехал на гостевой матч с ЦСКА, в гостиницу омского клуба явились представители власти и увезли трёх молодых звёздочек — кроме упомянутых выше двух игроков, третьим стал Кирилл Кольцов. За новый клуб они сыграли только один матч, да и то в фарме, игравшем в первой лиге — как говорил начальник «большого» ЦСКА Михаил Мамиашвили, их убрали из заявки после звонка возмущённого Бориса Майорова из «Спартака».

Станислав Чистов

Станислав Чистов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тогда у Мамиашвили были грандиозные планы: «До 28 января в расположение ЦСКА должны были прибыть девять хоккеистов. Из Омска ждём Кожевникова, Кольцова, Таратухина и Чернова, а из Самары — Вострикова, Григоренко и Кондратьева», — говорил он прессе. Игорь Григоренко и Максим Кондратьев играли тогда в фарме «Лады» ЦСК ВВС, который тоже относился к клубам Минобороны.

Весной 2002-го контракты игроков с «Авангардом» признали недействительными, они стали свободными агентами и всё-таки уехали в НХЛ. Так и закончилась эта странная история, которую в двух словах можно описать как «ни себе, ни людям».

Николай Жердев

На невероятно глубоком (возможно, лучшем в истории) драфте-2003 Жердев котировался как претендент на первый номер — однозначного лидера набора не было, а его чистый талант позволял рассчитывать на самую высокую позицию. В итоге русского технаря под четвёртым номером выбрал «Коламбус» — в клубе, который появился лишь за три года до этого, играть было толком некому, и Жердева сразу же ждали в Америке.

Жердев подписал стандартный контракт новичка с «Блю Джекетс», но условился, что ещё один сезон проведёт в России. В отличие от существующих сейчас аренд, никакого законного основания под это подведено не было — просто честное слово. На бумаге Жердев являлся военнослужащим, а по тогдашнему соглашению между НХЛ и ИИХФ они не могли уезжать в НХЛ.

Мог стать звездой НХЛ, но пропил свой талант. Сейчас Жердев не нужен даже в Высшей лиге Мог стать звездой НХЛ, но пропил свой талант. Сейчас Жердев не нужен даже в Высшей лиге

Кажется, планы Жердева отыграть год нарушил конфликт с Виктором Тихоновым. Уже неизвестно, что стало причиной, но по сравнению с преддрафтовым сезоном результативность форварда упала, и Тихонов решил отправить его во вторую команду. Как раз в этот момент Жердев и сбежал в Америку, никого не оповестив.

Естественно, поднялась буря. Тогдашний президент ФХР Александр Стеблин говорил, что Жердев получил свой военный билет 11 июня, за две недели до драфта, и «Коламбус» его выбором нарушил соглашение с ИИХФ. Впрочем, при этом руководство ЦСКА не протестовало, когда в августе 2003-го Жердев подписывал контракт новичка. Сам хоккеист утверждал, что формы не носил и присягу не приносил.

Николай Жердев

Николай Жердев

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Спортивный арбитраж, куда обращалась российская сторона, решил дело в пользу НХЛ, и Жердев продолжил играть за «Коламбус». Через год он провёл за ЦСКА успешный локаутный год, но там уже не было Тихонова — свой первый тренерский год проводил Вячеслав Быков, который уже не имел к ситуации годичной давности никакого отношения. Юридических последствий для Жердева не было, после этого его вызывали в сборную.

Егор Аверин

После трагической смерти Алексея Черепанова в Подольске разбирательства начались не только в системе «Авангарда», но и в армии. «Авангард», как оказалось, оформлял своих игроков как военнослужащих 48-й бригады железнодорожных войск (ЖДВ), дислоцировавшейся в Омске.

Командир соединения Олег Алборов рассказывал омским СМИ: «Я узнал о том, что у меня служит Черепанов, только после того, как он погиб. На самом деле хоккеисты призывались в части нашей бригады и одновременно играли в хоккей на протяжении семи лет. Были договорённости между клубом и Уральским железнодорожным корпусом. Об этой ситуации знало всё командование войск, корпуса, все органы управления».

Комиссия Минобороны признала эту практику незаконной — были уволены несколько генералов ЖДВ плюс сам полковник Алборов. Воинов-хоккеистов командировали обратно в части — но кто-то вернулся быстро, а вот 19-летний Егор Аверин пропустил почти весь сезон-2008/2009. Из армии он вернулся в мае и потом рассказывал: «За время службы в армии от коньков не отвык, но кататься там не давали. Возвращаться было в радость. Не мог дождаться того момента, когда выйду на лёд».

Владимир Брюквин

Возможно, наименее громкое имя из списка. Однако осенью 2017-го 22-летний форвард «Динамо» был в огне, набрал 12 очков в 22 матчах и был одним из лучших бомбардиров клуба. Тем неожиданнее стало то, что игрок внезапно не вышел на матч со «Спартаком» в конце октября, так как его призвали в армию.

Владимир Брюквин

Владимир Брюквин

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мы больше смеёмся. Мы не можем здесь ни на что повлиять, как-то помочь. Знаем, что ушёл в армию», — говорил один из самых опытных игроков того состава Алексей Терещенко. Впрочем, дело разрешилось буквально через три дня — Брюквина отпустили. Тогдашний главный тренер Владимир Воробьёв шутил: «У Володи настроение армейское! В следующей игре выйдет на лёд».

Сам игрок оставил эту историю без комментариев. Неформальный куратор клуба Валерий Шанцев был довольно спокоен: «Ничего страшного в этом нет – молодой человек должен почувствовать армию. Сейчас служат год, Брюквин прослужил неделю – и что, делать из этого трагедию?»

А что будет с Федотовым?

Вообще непонятно, почему ситуация дошла до такого. Некоторые клубы решают вопрос с отсрочками понятным, но незаконным способом — недавно прогремел скандал с откатами в Магнитогорске. Однако многие команды просто устраивают игроков в вузы с военными кафедрами, где они учатся во многом бумажно, но получают и отсрочку, и не имеют необходимости проходить службу после окончания диплома.

Как сейчас сообщают СМИ, Федотову грозит ответственность по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Заголовки сейчас пестрят тем, что за это голкипер может получить до двух лет тюрьмы, но вилка наказаний в статье очень большая — можно получить и штраф.

Подобных случаев в современной истории России просто не припоминается — во всех историях выше клубы препятствовали отъезду игроков с действующими контрактами. У Федотова его нет. Так что случай вратаря «Филадельфии» — прецедентный, и теоретически он может полностью изменить систему отъезда наших игроков.

Иван Федотов с призом лучшему вратарю сезона

Иван Федотов с призом лучшему вратарю сезона

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ещё в 2017-м, когда прогремел случай Брюквина, газета «Версия» приводила слова анонимного чиновника Минспорта: «По букве закона о призыве те же наши молодые энхаэловцы не могли покинуть Россию и выступать на постоянной основе в Северной Америке. Их попросту должна была задержать пограничная служба». Однако тогда этот вопрос решался тем, что наши игроки не отказывались от игры за сборную в обмен на закрытие их уклонизма.

Поэтому можно только догадываться, чем завершится эта история — но мы надеемся на победу здравого смысла.

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