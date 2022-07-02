«Закрыть дело на Могильного просили Ельцина». Как хоккеисты решали проблемы с армией?

Тихое кахаэловское межсезонье взбаламучено задержанием Ивана Федотова. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, казалось бы, уже давно решил все вопросы дома и отправлялся в Филадельфию, чтобы побороться за позицию второго вратаря. Однако внезапное задержание массированными силами сразу после тренировки прямо сейчас рушит все планы вратаря на энхаэловскую карьеру.

Пока хоккейное сообщество лихорадочно спорит, что это вообще было и чего теперь ожидать Федотову, мы вспомним другие скандалы, связанные с игроками и армией.

Александр Могильный и Сергей Фёдоров

Первый и самый громкий случай побега — конечно же, Александр Могильный и «Баффало». Несмотря на то что в 1989-м СССР стремительно демократизировался, на экранах говорили вещи, непредставимые ещё за пять лет до этого, а до падения соцлагеря оставалось буквально полгода, сила и статус армии никуда не девались. Могильный как игрок ЦСКА был одновременно и военнослужащим — его побег стал нарушением воинской присяги и дезертирством.



Более того, Могильный был лейтенантом, а значит, младшим офицером. Их советский закон карал намного более строго, чем рядовых — за такое дезертирство полагалось от пяти до семи лет. Новичок «Баффало» понимал, на что шёл — его побег был обставлен в обстановке сверхсекретности, он даже не взял с собой советский паспорт, а в США он попросил политическое убежище.

Александр Могильный (слева) Фото: photo.khl.ru

Понимая, что мосты сожжены, за границей Могильный говорил в интервью всё, что хотел: «Я не хотел ждать 10 лет и гробить здоровье в ожидании, пока мне разрешат выехать. В СССР мы фактически играли ни за что — всё равно ничего нельзя было купить на то, что мы получали… Когда мои родители вернулись в свою квартиру в Хабаровске, там был погром, пропало несколько вещей. Моя мать работала продавщицей — сомневаюсь, что она сохранила эту работу».



С Фёдоровым вышла немного другая история — он не обставлял свой отъезд в качестве политического убежища, поэтому его через год даже пригласили в сборную СССР, чтобы сыграть на Кубке Канады — последнем турнире в истории взрослой советской команды.



Уголовное дело на Могильного не закрывали и после развала СССР, а форвард собирался приехать в Россию осенью 1994-го, во время локаута НХЛ. Тогдашний владелец «Спартака» Гелани Товбулатов рассказывал в «Разговоре по пятницам»: «[Президент ОКР] Виталий Георгиевич решил вопрос о закрытии уголовных дел Могильного и Фёдорова. Всё втихаря, никто не знал. Я впервые об этом рассказываю! Смирнов отправился к Ельцину, лично просил». В аэропорт Могильному пришлось привезти и паспорт — в Америку он улетал без него.

Станислав Чистов и Александр Свитов

Летом 2001-го хоккейная Россия получила своего первого в истории первого номера драфта, а кроме этого — ещё двух представителей в топ-5. Через годы, правда, №3 драфта Александр Свитов и №5 Станислав Чистов будут называться одними из главных «бастов» современной НХЛ, но на тот момент это были очень талантливые юниоры.



Оба играли в «Авангарде» — если Свитов коренной омич, то челябинец Чистов перешёл в систему клуба в 16 лет. Оба захотели уехать в Америку очень быстро, хотя провели в основе Омска не очень много времени. Работавший тогда генменеджером клуба легендарный Анатолий Бардин решил усложнить отъезд хоккеистов в НХЛ и направил их в армию — служба их проходила в фарм-клубе «Авангард-ВДВ», где название рода войск в названии было не просто так. В городе располагался учебный центр ВДВ, и хоккеисты были приписаны именно к нему.

Главный ЦСКА на тот момент ещё даже не был объединён — гражданская война, которая шла в клубе вторую половину 90-х, привела к развалу на две слабых половинки. Одна из них вылетела в высшую лигу, вторая балансировала на грани этого. Кажется, большие армейские начальники решили исправить положение клуба проверенным способом.



В октябре 2001-го, когда «Авангард» приехал на гостевой матч с ЦСКА, в гостиницу омского клуба явились представители власти и увезли трёх молодых звёздочек — кроме упомянутых выше двух игроков, третьим стал Кирилл Кольцов. За новый клуб они сыграли только один матч, да и то в фарме, игравшем в первой лиге — как говорил начальник «большого» ЦСКА Михаил Мамиашвили, их убрали из заявки после звонка возмущённого Бориса Майорова из «Спартака».

Станислав Чистов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тогда у Мамиашвили были грандиозные планы: «До 28 января в расположение ЦСКА должны были прибыть девять хоккеистов. Из Омска ждём Кожевникова, Кольцова, Таратухина и Чернова, а из Самары — Вострикова, Григоренко и Кондратьева», — говорил он прессе. Игорь Григоренко и Максим Кондратьев играли тогда в фарме «Лады» ЦСК ВВС, который тоже относился к клубам Минобороны.



Весной 2002-го контракты игроков с «Авангардом» признали недействительными, они стали свободными агентами и всё-таки уехали в НХЛ. Так и закончилась эта странная история, которую в двух словах можно описать как «ни себе, ни людям».

Николай Жердев

На невероятно глубоком (возможно, лучшем в истории) драфте-2003 Жердев котировался как претендент на первый номер — однозначного лидера набора не было, а его чистый талант позволял рассчитывать на самую высокую позицию. В итоге русского технаря под четвёртым номером выбрал «Коламбус» — в клубе, который появился лишь за три года до этого, играть было толком некому, и Жердева сразу же ждали в Америке.



Жердев подписал стандартный контракт новичка с «Блю Джекетс», но условился, что ещё один сезон проведёт в России. В отличие от существующих сейчас аренд, никакого законного основания под это подведено не было — просто честное слово. На бумаге Жердев являлся военнослужащим, а по тогдашнему соглашению между НХЛ и ИИХФ они не могли уезжать в НХЛ.

Кажется, планы Жердева отыграть год нарушил конфликт с Виктором Тихоновым. Уже неизвестно, что стало причиной, но по сравнению с преддрафтовым сезоном результативность форварда упала, и Тихонов решил отправить его во вторую команду. Как раз в этот момент Жердев и сбежал в Америку, никого не оповестив.



Естественно, поднялась буря. Тогдашний президент ФХР Александр Стеблин говорил, что Жердев получил свой военный билет 11 июня, за две недели до драфта, и «Коламбус» его выбором нарушил соглашение с ИИХФ. Впрочем, при этом руководство ЦСКА не протестовало, когда в августе 2003-го Жердев подписывал контракт новичка. Сам хоккеист утверждал, что формы не носил и присягу не приносил.

Николай Жердев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Спортивный арбитраж, куда обращалась российская сторона, решил дело в пользу НХЛ, и Жердев продолжил играть за «Коламбус». Через год он провёл за ЦСКА успешный локаутный год, но там уже не было Тихонова — свой первый тренерский год проводил Вячеслав Быков, который уже не имел к ситуации годичной давности никакого отношения. Юридических последствий для Жердева не было, после этого его вызывали в сборную.

Егор Аверин

После трагической смерти Алексея Черепанова в Подольске разбирательства начались не только в системе «Авангарда», но и в армии. «Авангард», как оказалось, оформлял своих игроков как военнослужащих 48-й бригады железнодорожных войск (ЖДВ), дислоцировавшейся в Омске.



Командир соединения Олег Алборов рассказывал омским СМИ: «Я узнал о том, что у меня служит Черепанов, только после того, как он погиб. На самом деле хоккеисты призывались в части нашей бригады и одновременно играли в хоккей на протяжении семи лет. Были договорённости между клубом и Уральским железнодорожным корпусом. Об этой ситуации знало всё командование войск, корпуса, все органы управления».



Комиссия Минобороны признала эту практику незаконной — были уволены несколько генералов ЖДВ плюс сам полковник Алборов. Воинов-хоккеистов командировали обратно в части — но кто-то вернулся быстро, а вот 19-летний Егор Аверин пропустил почти весь сезон-2008/2009. Из армии он вернулся в мае и потом рассказывал: «За время службы в армии от коньков не отвык, но кататься там не давали. Возвращаться было в радость. Не мог дождаться того момента, когда выйду на лёд».

Владимир Брюквин

Возможно, наименее громкое имя из списка. Однако осенью 2017-го 22-летний форвард «Динамо» был в огне, набрал 12 очков в 22 матчах и был одним из лучших бомбардиров клуба. Тем неожиданнее стало то, что игрок внезапно не вышел на матч со «Спартаком» в конце октября, так как его призвали в армию.

Владимир Брюквин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мы больше смеёмся. Мы не можем здесь ни на что повлиять, как-то помочь. Знаем, что ушёл в армию», — говорил один из самых опытных игроков того состава Алексей Терещенко. Впрочем, дело разрешилось буквально через три дня — Брюквина отпустили. Тогдашний главный тренер Владимир Воробьёв шутил: «У Володи настроение армейское! В следующей игре выйдет на лёд».



Сам игрок оставил эту историю без комментариев. Неформальный куратор клуба Валерий Шанцев был довольно спокоен: «Ничего страшного в этом нет – молодой человек должен почувствовать армию. Сейчас служат год, Брюквин прослужил неделю – и что, делать из этого трагедию?»

А что будет с Федотовым?

Вообще непонятно, почему ситуация дошла до такого. Некоторые клубы решают вопрос с отсрочками понятным, но незаконным способом — недавно прогремел скандал с откатами в Магнитогорске. Однако многие команды просто устраивают игроков в вузы с военными кафедрами, где они учатся во многом бумажно, но получают и отсрочку, и не имеют необходимости проходить службу после окончания диплома.



Как сейчас сообщают СМИ, Федотову грозит ответственность по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Заголовки сейчас пестрят тем, что за это голкипер может получить до двух лет тюрьмы, но вилка наказаний в статье очень большая — можно получить и штраф.



Подобных случаев в современной истории России просто не припоминается — во всех историях выше клубы препятствовали отъезду игроков с действующими контрактами. У Федотова его нет. Так что случай вратаря «Филадельфии» — прецедентный, и теоретически он может полностью изменить систему отъезда наших игроков.

Иван Федотов с призом лучшему вратарю сезона Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ещё в 2017-м, когда прогремел случай Брюквина, газета «Версия» приводила слова анонимного чиновника Минспорта: «По букве закона о призыве те же наши молодые энхаэловцы не могли покинуть Россию и выступать на постоянной основе в Северной Америке. Их попросту должна была задержать пограничная служба». Однако тогда этот вопрос решался тем, что наши игроки не отказывались от игры за сборную в обмен на закрытие их уклонизма.



Поэтому можно только догадываться, чем завершится эта история — но мы надеемся на победу здравого смысла.