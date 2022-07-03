«Какой эффект даст похищение Федотова?» В Америке боятся, что русским закроют путь в НХЛ

С момента задержания вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова прошло полтора дня, но подробностей по-прежнему немного, а официальные лица и вовсе хранят молчание. В то же время рамка события обрастает новыми деталями.

«Сказать — нет, ты не можешь поехать домой?»

В день инцидента «Филадельфия» и НХЛ ограничились программными заявлениями: сообщили, что об инциденте осведомлены, но от дальнейших комментариев воздержались. Сутки спустя риторика изменилась. The Athletic рассказал, что генеральные менеджеры восприняли произошедшее со всей серьёзностью. Некоторые функционеры, по данным издания, опасаются, что российские власти запретят хоккеистам, которые на время межсезонья приехали домой, возвращаться в Северную Америку.

Судя по последним событиям, действующий контракт с клубом НХЛ не является препятствием для призыва в российскую армию. Большинство российских энхаэловцев прямо сейчас в той же ситуации, что и Федотов: соответствуют призывному возрасту и проводят отпуск в России. И если одного хоккеиста могут выследить и «упаковать», то где гарантии, что так же не поступят с другими?

Иван Федотов на тренировке сборной России Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Несколько менеджеров после начала конфликта на Украине, но ещё до дела Федотова предлагали россиянам провести отпуск в Европе. В частности, подобный разговор со звёздами «Вашингтона» планировал устроить Брайан Маклеллан. А генменеджер «Миннесоты» Билл Герин успел открыто выразить свою обеспокоенность Кириллу Капризову. «Что я собираюсь сделать? Сказать – нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой, они хотят видеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», – сказал Герин о Капризове.

Визовый вопрос

The Athletic также отмечает, что, даже если железный занавес перед российскими хоккеистами не опустится, многие из них всё равно столкнутся с трудностями. Закрытие консульства США в России и высокая загруженность американских консульств в Европе обострит визовый вопрос. Представить, что условный Александр Овечкин останется без права на работу в США, довольно трудно, но теоретически возможно и это.



В прошедшем сезоне часть легионеров НХЛ – россияне и другие европейцы – выступали без рабочих виз. В США и Канаде оставались антикоронавирусные ограничения, которые существенно сдерживали приток иностранцев. Для хоккеистов правительства обеих стран сделали исключения, что, правда, не искоренило все проблемы.

The Athletic приводит в пример неназванного «видного» российского игрока. Перед прошедшим сезоном он подписал контракт с американским клубом НХЛ и на протяжении всего регулярного чемпионата испытывал сложности со въездом в Канаду. Он предпринял несколько попыток оформить полный пакет документов, но ни одна из них не увенчалась успехом – именно по причине того, что консульства в связи с ковидом работали в ограниченном режиме.



Сейчас этот хоккеист находится в России и до сих пор не имеет такого вида американской рабочей визы, которая бы позволила ему на общих правах въезжать в Канаду. От эпидемиологических запретов в новом сезоне не останется почти ничего, поэтому пока совсем непонятно, на каком основании игрок сможет получить подобное исключение.

Как кейс Федотова повлияет на драфт НХЛ

Для тех, кто отправляется за океан впервые, всё может сложиться ещё хуже или не сложиться вообще. Как минимум трое российских игроков котируются на уровне первого раунда ближайшего драфта НХЛ. Но теперь трата пиков на русских игроков превращается для генменджеров клубов в русскую рулетку. Не рисковать или драфтовать Ивана Мирошниченко, Павла Минтюкова, Данилу Юрова и каждое лето гадать, вернутся ли они в Северную Америку – по сути, сейчас функционеры стоят перед таким выбором.

Иван Мирошниченко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Публично официальные лица об этом ещё не говорят, но идею, которая лежит на поверхности, начинают обсуждать журналисты. «Несколько команд НХЛ могут отказаться от россиян на драфте», – пишет автор Todaysslapshot.com Стивен Ивс.

«Будет интересно понаблюдать за тем, какой эффект похищение Федотова возымеет на драфт НХЛ. Будут ли клубы выбирать только тех россиян, которые находятся за пределами родины, или будут давать шансы в поздних раундах? Похоже, снова наступают советские времена», – прокомментировал в соцсетях директор альянса европейских хоккейных клубов Шимон Шемберг.



«Должны ли действующие игроки НХЛ нести ответственность за действия российской власти? Вряд ли это честно по отношению к ним. Но я думаю, что генменджеры будут неохотно драфтовать российских хоккеистов из-за большой неопределённости вокруг их ближайшего будущего», – предполагает автор филадельфийских спортивных ресурсов Май Джилетто.



Весьма вероятно, кейс Федотова повлияет не только на НХЛ, но и на КХЛ. Сейчас подписание любого легионера в нашей лиге воспринимается как достижение, но будут ли иностранцы с открытым сердцем стремиться в Россию, увидев кадры из машины скорой помощи, которая увозит Федотова из военкомата?