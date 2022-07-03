Вратаря Федотова забрали из больницы в воинскую часть? Последние новости. Онлайн

Два дня назад вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге возле одной из ледовых арен города, где он проводил индивидуальную тренировку для подготовки к сезону-2022/2023. Ему вменяется уклонение от службы в армии и нарушение ст. 328 УК РФ, согласно которой хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы, арест до шести месяцев, денежный штраф или исправительные работы.
В военкомате, куда вратаря доставили после задержания, ему стало плохо. Иван был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. Как сообщалось ранее, ни адвокат, ни родители не имеют доступа к Федотову. Также его представитель подал жалобу в суд из-за нарушения процедуры призыва.
Этой ночью российский голкипер покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга и был вывезен в Североморск. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пономарёв.
«Ивана ночью отправили, предположительно, в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Отметим, что Североморск находится в Мурманской области, на Кольском полуострове. Город расположен примерно в 1300 км от Санкт-Петербурга. «Чемпионат» следит за развитием ситуации в режиме реального времени.
Подробный материал, рассказывающий о том, каким образом сотрудники военкомата в пятницу, 1 июля, ловили бывшего голкипера ЦСКА.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на последние события, происходящие с российским хоккеистом.
«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан!!! Мы этого добиваемся???», — написал Губерниев в своём телеграм-канале «Реальный губер».
Ранее юрист Андрей Князев рассказал о последствиях, которые могут быть, если на вратаря сборной России заведут уголовное дело.
«Насколько я понимаю — ни административное, ни уголовное дело не возбуждено. Поэтому Ивану грозит только призыв в армию. Если бы оно было возбуждено, то самое большое наказание — до года. Так как дело не возбуждено, ему ничего не будет. Просто в армию пойдёт, если всё-таки призовут», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В Северной Америке уже задаются вопросом, не повлияет ли кейс Федотова на возможный отъезд других российских хоккеистов в НХЛ.
Защита 25-летнего хоккеиста обратится в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сегодня сообщил адвокат голкипера.
«Что касается обращения в суд, его рассмотрят в течение месяца. Мы ещё планируем обращаться в военную прокуратуру», — заявил юрист.
Заявление адвоката Федотова о состоянии здоровья голкипера
Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы Ивана Федотова, рассказал о ситуации, которая происходит вокруг отправки российского голкипера в воинскую часть.
«После того, как его задержали, он оказался на городском призывном пункте Санкт-Петербурга, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы. В жалобе в районный суд мы просим признать незаконными решение военкомата о призыве Федотова на службу и отменить его. Ему сказали, что всё – он отправляется в воинскую часть», – рассказал Пономарёв изданию «РИА Новости».
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