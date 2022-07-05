Конфликт с ЦСКА или купленный военник? Что привело к драме вратаря Федотова

Скандальная история вокруг Ивана Федотова постепенно обретает новых персонажей, а вместе с ними – дополнительные сюжетные линии. В середине вчерашнего дня «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники сообщило, что причиной экстренного задержания вратаря стал его конфликт с прежним клубом – ЦСКА.
«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем с выступлениями не возникает. Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который Федотова не устроил», – рассказали изданию.
Версия о том, что именно конфронтация между ЦСКА и хоккеистом заменила последнему хоккейный лёд на армейский плац, возникла в самом начале коллизии. О том, что таким жестоким образом клуб мстит Федотову за его отъезд в Северную Америку, писали пользователи соцсетей, комментаторы спортивных сайтов и говорили некоторые эксперты.
Источник, впрочем, о мотиве мести ничего не говорит. Но и без того к опубликованным словам есть вопросы. Например, при чём здесь амбиции Федотова? И что означает «не устроил утверждённый порядок» – Иван хотел отслужить в порядке, общем для всех?
Сегодня телеграм-канал Baza выкатил собственную порцию инсайдов. По информации его источников, Федотова могли забрать в армию, потому что он купил военный билет. Продавцом якобы выступил экс-полицейский Фарит Самигуллин из Уфы. Коллеги задержали его в апреле: по данным следствия, он в течение нескольких лет «обилечивал» спортсменов, помогая им избежать попадания в армейские казармы.
При обыске у Самигуллина изъяли телефон. Он сохранял переписки в архиве, и следователям не составило труда очертить круг спортсменов, которым помогал подозреваемый. Среди них, утверждает Baza, оказался и Федотов – с 2016 по 2019 год он выступал за клубы из системы уфимского «Салавата Юлаева». Как говорит источник телеграм-канала, Иван озаботился армейской проблемой перед подписанием контракта с ЦСКА. Тогда он перевёл Самигуллину деньги – причём со своей личной банковской карты.
Иван Федотов в 2017 году во время матча «Салавата Юлаева»
Фото: photo.khl.ru
«Судя по всему, следователи, занимающиеся делом Самигуллина, давно знали, что с военником Федотова что-то нечисто, однако не спешили задерживать парня, – пишет Baza. – Всё изменилось, когда спортсмен дал понять, что хочет в Филадельфию, а в ЦСКА играть больше не будет и может уехать из России. Тогда его и решили задержать и отправить в армию. Интересно, что, по предварительной версии, военник Федотова оказался к тому же и ненастоящим».
Источники канала предполагают, что история может масштабироваться. На карандаше у правоохранительных органов теперь и другие хоккеисты и футболисты, игравшие или играющие за уфимские клубы и пользовавшиеся помощью Самигуллина.
Кто виноват в том, что карьера Ивана Федотова, которая до 1 июля шла по нарастающей, сорвалась в резкое пике, – глобальный вопрос этой истории. Но не самый актуальный. Прямо сейчас гораздо важнее узнать, где находится вратарь «Филадельфии». Вчера прошли слухи о том, что спортсмена отправили в Северодвинск. Но дежурный местной военной части эту информацию не подтвердил, а более влиятельные люди и официальные представители соответствующих ведомств по-прежнему хранят молчание.
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