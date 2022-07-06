«Нам он не нужен. Пусть получает кровавые деньги». Ради России голкипер стал врагом Латвии

Правительству Латвии и журналистскому сообществу страны в последние дни откровенно не позавидуешь. В прибалтийском государстве только более-менее разобрались с кейсом нападающего Микса Индрашиса, которого заставили пойти на попятную и публично отказаться от продолжения карьеры в «Спартаке», как тут же последовал новый сокрушительный удар из России – контракт с «Амуром» подписал голкипер Янис Калниньш.

Ещё в конце апреля правительство Латвии приняло резонансное решение, запрещающее их спортсменам, клубам и тренерам участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Беларуси. В постановлении Сейма подчёркивалось, что гражданам Латвии запрещается участвовать в национальных чемпионатах и розыгрышах Кубков России и Беларуси, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из двух упомянутых стран.

Кроме того, латвийским спортсменам запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими агентами. Такое решение поставило крест на возможности очень многих латвийских хоккеистов дальше оставаться в России. Пострадал даже один из лучших арбитров КХЛ Эдуард Одиньш, также оказавшийся вынужденным расторгнуть контракт с российской лигой.

Первой ласточкой, осмелившейся нарушить постановление правительства, стал вышеупомянутый Индрашис. Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпиад подписал контракт со «Спартаком», но оказался не готов к тому давлению, которое на него оказала родная страна. Отыгравший почти 150 матчей за национальную команду Микс мгновенно оказался врагом народа в Латвии, и за решение сына публично пришлось оправдываться даже его матери.

Микс Индрашис Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Выяснилось, что в Москве Индрашис надеялся заработать деньги, необходимые для лечения сына. Но куда там? Толерантная Европа обвинила нападающего во всех возможных смертных грехах, и спустя несколько дней после обнародования официальной информации о контракте Микса с российским клубом форвард заявил, что ничего не подписывал и в России играть не будет. Такое объяснение нападающего устроило высших чиновников Латвии, и министр иностранных дел, у которого, по всей видимости, нет более важных дел, даже выступил в социальной сети.

«Спасибо Миксу Индрашису за объяснение. Напоминание нам о том, какие отвратительные провокации творит российская пропаганда. Не попадайтесь!» – написал Эдгар Ринкевич на своей странице.

Господин Ринкевич не стал вдаваться в подробности того, что же именно сотворила российская пропаганда. Может быть, пропаганда – это подпись самого Индрашиса под контрактом со «Спартаком». Или пропаганда – это сам контракт, заверенный и одобренный Центральным информационным бюро КХЛ? В любом случае уже на следующий день у Эдгара появился предмет для новой головной боли, а именно контракт Калниньша с «Амуром».

Янис Калниньш Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Утром 6 июля хабаровский клуб объявил о заключении с вратарём однолетнего соглашения, рассчитанного до конца сезона-2022/2023. Уроженец Лимбажи прекрасно известен российским болельщикам по своей игре в КХЛ. В нашей лиге Янис дебютировал в 2016 году в составе рижского «Динамо». В латвийском клубе он провёл два сезона, после чего перебрался в финский «Йокерит», где играл вплоть до конца сезона-2020/2021. После ухода из «шутов» Калниньш перебрался в шведский «Векшё», а последней его командой до перехода в «Амур» стала финская «Таппара».

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Наученный горьким опытом соотечественника Янис не стал отмалчиваться на протяжении недели, а моментально выступил в местной прессе с подтверждением своего контракта с «тиграми». Калниньш простыми словами объяснил мотивы возвращения в Россию, честно признав, что ставит интересы своей семьи выше решений различных чиновников.

«Это непопулярное решение, но я принял его потому, что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи, и я думаю о жизни после карьеры. Я взрослый человек и знаю, какая реакция может быть у людей и как это повернут СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи», – приводит слова Калниньша Sportacentrs.

Реакция латвийских СМИ не заставила себя долго ждать. Один из наиболее радикальных местных журналистов Алвис Калниньш за словом в карман не полез: «Относительно Калниньша отмечу, что он ничтожная вошь в грязном пальто. Он осознаёт, что больше не будет играть в сборной. И всё равно он готов ехать и получать кровавые деньги, продвигать пропаганду. Что ж, пусть едет. Есть надежда, что в Латвию он не вернётся, потому что такие нам здесь не нужны. Он отдаёт отчёт своим действиям, и никого больше не волнует, что с ним будет дальше», – написал журналист.

Янис Калниньш Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

За национальную команду 30-летний вратарь сыграл на двух чемпионатах мира, в общей сложности приняв участие всего в трёх матчах. Ещё на двух мировых первенствах Янис находился в заявке сборной Латвии, но на лёд так и не вышел. Вершиной его карьеры на международном уровне стало участие в Олимпийских играх 2022 года, где он потерпел два поражения в двух матчах и угодил под шквал критики на родине за качество своей игры.

На чемпионат мира 2022 года главный тренер латвийской команды Харийс Витолиньш голкипера уже не вызвал. Вероятно, Янис прекрасно отдавал себе отчёт, что его кандидатура всё равно не вписывается в планы тренерского штаба сборной. И в такой ситуации он ничего не теряет. По информации местных журналистов, в «Амуре» в следующем сезоне он заработает порядка € 700 тыс. Таких денег голкиперу не заплатили бы ни в одной стране. Да он и сам не скрывал, чем продиктован его поступок. Так что в данной ситуации заднего хода от Калниньша ждать не стоит. Видимо, этот латышский игрок всё-таки доедет до России в новом сезоне.