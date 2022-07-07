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Кто такой Шейн Райт, главный фаворит драфта НХЛ 2022 года, кого выберут первым на драфте НХЛ, «Монреаль»

«Монреалю» сильно повезло. Худший клуб НХЛ заберёт честолюбивого и уникального хоккеиста
Егор Бульчук
Кто такой Шейн Райт
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Три вопроса и три ответа о 18-летнем Шейне Райте, который с огромной вероятностью станет первым номером драфта юниоров.

Пока хоккеисты «Колорадо» продолжают водить хороводы вокруг Кубка Стэнли, НХЛ возвращает в график хоккейных болельщиков серьёзные мероприятия. Ближайшей ночью по московскому времени в Монреале состоится драфт молодых проспектов. И, кажется, хозяевам, которые будут выбирать первыми, очень повезло.

Его точно выберут под первым номером?

Основной фаворит лотереи – Шейн Райт. Канадец, которому 5 января исполнится 19 лет, занимает верхнюю строчку в большинстве преддрафтовых рейтингов. Помешать уйти с церемонии первым Райту может только словак Юрай Слафковски, уже сыгравший на Олимпиаде и взрослом чемпионате мира. Но всё в руках «Монреаля» – именно за «Канадиенс» закреплено право на стартовый пик.

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Ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что «Хабс» сделают выбор в пользу Райта. В начале июня делегация «Монреаля» провела с ним первое интервью – о беседах с другими игроками даже не сообщалось. В то же время выбирающий вторым «Нью-Джерси» пригласил на собеседование, помимо Райта, до семи человек.

Сам Шейн посылает в космос ещё менее двусмысленные сигналы – его желание присоединиться к «Канадиенс» очевидно. «Если меня выберет «Монреаль», это вызовет особенные чувства. Конечно, в первую очередь сбудется мечта – просто попасть на драфт. И быть выбранным такой франшизой под первым номером в этом невероятном городе с такими болельщиками и историей – это было бы восхитительно. Мечта сбудется», – говорил канадец в середине мая.

Последний жирный намёк на то, что «Монреаль» остановится на Райте, сегодня сделал генменджер клуба. «В рамках нашего изучения игроков мы оцениваем не просто хоккеистов – мы оцениваем характер. Пытаемся оценить их способность постоянно справляться с большим давлением».

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Райт в этом смысле кажется наиболее подходящим кандидатом. В клубе «Кингстон» ему уже через пару десятков матчей вышили «А» на игровом свитере – так 15-летний масочник стал самым молодым альтернативным капитаном в истории знаменитой Хоккейной лиги Онтарио (OHL). В этом качестве Шейн зарекомендовал себя как надёжный, психологически устойчивый спортсмен, способный вести за собой коллектив. В награду через два сезона он получил более солидную букву – «С».

Кроме того, Райт уже успел показать, что умеет переносить внезапные испытания. Сезон-2020/2021 OHL отменила из-за пандемии коронавируса, и канадец в числе прочих игроков остался без практики. Длительный простой почти не повлиял на хоккеиста, и в новом чемпионате он сыграл лучше, чем в предыдущем.

Он станет такой же звездой, как Макдэвид?

Интересно, что в дебютном сезоне в OHL Райт повторил показатели дебютного сезона Макдэвида. Оба канадца набрали по 66 очков, но Коннор ушёл на летние каникулы с показателем полезности «-24», а Шейн – с «+10». Обоим игрокам в тот момент было по 15 лет, хотя минимальный возрастной ценз для выступлений в OHL на год выше. Появление канадцев в лиге Онтарио стало возможным благодаря особой юридической процедуре – присвоению исключительного статуса. Ранее аналогичной привилегии удостаивались только четверо: Джон Таварес, Аарон Экблад, Шон Дэй и Джо Велено.

Чтобы получить такой статус, исключительно хоккейных талантов недостаточно. Специальная комиссия проверяет коммуникативные навыки одарённых подростков и оценивает их способность жить вдали от родной семьи. «Его зрелость поразительна. Коннор Макдэвид и Сидни Кросби имеют такого рода зрелость. Шейн так же сфокусирован и заряжен, как они», – писали о Райте в Toronto Star полтора года назад.

Шейн Райт

Шейн Райт

Фото: nhl.com

При этом Райта сложно позиционировать как готовую звезду для НХЛ. Во втором сезоне в OHL Шейн уже не выделялся выдающимися атакующими навыками. Он набрал 94 очка в 63 матчах – сразу у семи игроков цифры были солиднее.

Он особенный?

Скромная статистика (для претендента на топ-1 драфта) – единственный заметный недостаток Райта. В остальном Шейн производит впечатление универсального бойца, который способен убивать меньшинство и использовать большинство, убегать в контратаки и защищаться. Высокий хоккейный интеллект, видение площадки, отличный кистевой бросок, атлетизм (185 см и 85 кг) и трудолюбие – такой набор качеств делает Райта беспроигрышным вариантом для команды, выбирающей первой. В будущем он может стать лучше или хуже, но ниже определённого уровня не упадёт.

«Когда ты смотришь на лёд, где играет команда Шейна Райта, ты поражаешься, насколько же он умён, – так в 2020 году о проспекте говорили на TSN. – Кажется, он постоянно играет умно и вовлекает своих партнёров в эту же игру.

Шейн Райт

Шейн Райт

Фото: nhl.com

Показательно, что Шейн так же, как и большинство наблюдавших за ним экспертов, сравнивает себя с Патрисом Бержероном – столпом «Бостона» и пятикратным обладателем приза лучшему нападающему НХЛ оборонительного плана. «Мне нравится брать пример с Бержерона. Он из тех, кто очень многое делает правильно. Это игрок, который может набирать очки, он в элите с точки зрения игры в атаке. Кроме того, он потрясающе играет в самых разных ситуациях», – отмечал юный нападающий.

Ещё одна важная особенность Райта – раскрываться в особенно важные для команды моменты. На юниорском чемпионате мира — 2021 он оформил дубль в финале со сборной России и принёс своим соотечественникам золотые медали.

От ложной скромности Шейн тоже не страдает. «Учитывая ту работу, которая была проделана в прошедшем сезоне, и в целом с учётом моего прошлого, думаю, что я заслуживаю быть выбранным под первым номером, – констатирует игрок. – Я заслуживаю этой чести. Считаю, что я лучший игрок на этом драфте, и верю, что буду выбран под первым номером».

Но, кажется, хоккей в себе Райт любит всё же больше, чем себя в хоккее. «Обычно дети просили родителей провести день рождения в их доме. А я уговаривал родителей арендовать лёд и пригласить моих друзей туда», – вспоминал Шейн.

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